Быть Иосифом Пригожиным

Интернет взбодрила запись разговора, на которой якобы музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и миллиардер, экс-сенатор Фархад Ахмедов, не стесняясь в выражениях, рассуждают о Путине, спецоперации, российских элитах, санкциях и том месте, куда мы всей страной в результате попали.

Пригожин сначала отрицал все наотрез, обвинял искусственный интеллект, называл собеседника «одним уважаемым человеком» и просил ознакомиться с его, Иосифа, политическим кредо в публичных интервью. Потом признал, что разговор, мол, частный, какие-то части, возможно, и реальные, намекал, что мастера могли все склеить, чтобы подставить.

Музыкальные журналисты, обсуждая в соцсетях сам слив и манеру общения Иосифа Игоревича, на удивление дружно склоняются к тому, что все похоже на правду. Иронии – полный интернет. В лидеры выбрался мем, где певица Валерия произносит фразу: «Да никакой он мне не муж, моего Евгений зовут, а не Иосиф». Наблюдатели не только иронизируют, но и вполне серьёзно следят теперь за судьбой апрельского сольного концерта Валерии в Крокус Сити Холле: «Йося попал». Хотя, представляется, для власти было бы выгодно замять эту историю, согласившись, что это украинский фейк.

Тем более что ноги растут действительно из Украины. На YouTube запись появилась ещё несколько недель назад (правда, в новом анонимном канале), её не замечали до тех пор, пока новость об этом не сделал киевский «Пятый канал». Подозревать его в связях с российскими спецслужбами, конечно, можно, но принадлежит он экс-президенту Петру Порошенко.

Что касается фигурантов предполагаемого разговора, Пригожин в публичных интервью называл Ахмедова другом и рассказывал, как тот в разгар пандемии буквально спас его в Дубае от настигшего коронавируса: оплатил все расходы в лучшей клинике и организовал доставку в Москву. Есть у Пригожина и Ахмедова и совместный бизнес: они – соинвесторы стриминговой платформы Talkme.

Кстати, ИИ расшифровывается не только как «искусственный интеллект», но и как «Иосиф Игоревич». Не перепутайте.