Попасть в пропаганду. Как популярный блогер дошёл до эфиров у Соловьёва

Скандалил и бурно рвал отношения Васильев и с единомышленниками, неоднократно говоря, что разочаровался в большинстве участников левого движения. Окончательный разрыв с многими красными блогерами у Стаса случился 24 февраля 2022 года.

«Я ненавижу эту власть, но я её поддерживаю»

Причина разрыва понятна. Васильев, в отличие от многих бывших товарищей, целиком и полностью поддержал спецоперацию, хотя и продолжал критиковать Путина за «либерализм». Досталось от Стаса даже Министерству обороны во время «перегруппировки сил» в Харьковской области. Однако самолично помогать войскам блогер не спешил.

– Я не готов, я воевать не хочу, я не смогу отнять жизнь ни у одного живого существа. Максимум у мошки или у комара могу жизнь отнять, поэтому я не пойду, – отреагировал Васильев на предложение о мобилизации.

В зону СВО блогер все же попал. В октябре 2022-го Васильев снял фильм о своей поездке в Донбасс. Не обошлось без эксцессов. Так, в ленте фотография с цветами и мягкими игрушками на месте гибели тюменской девочки Насти Муравьёвой от рук убийцы была выдана за мемориал памяти погибших жителей Донбасса. Моргенштерн**, говоривший, что Стас «вообще не проверяет факты», оказался недалёк от истины.

– Его позиция понятна: «Я ненавижу эту власть, но я её поддерживаю», – отреагировал на докфильм «Донбасский дневник» политобозреватель Константин Сёмин.

Но основной фронт деятельности Васильев привычно развил в интернете. Борьбу с блогерами противоположных взглядов он поставил на профессиональную основу, заведя в телеграме канал с советами для подписчиков, как правильно стучать на противников спецоперации в интернете. Предводитель троллей гордо любит повторять, что это он добился блокировки канала оппозиционера «Камикадзе Ди» Дмитрия Иванова**, а его паства участвовала в травле депортированного в Молдавию тиктокера Некоглая и историка Александра Штефанова за критическую документалку о жизни в Мариуполе.

– Стас «Ай, Как Просто!» завуалированно призвал писать на меня доносы и публично подавал меня как предателя родины. Меня вызвали в Центр «Э», но этим все и кончилось, – рассказал Штефанов.

А вот в случае самого Васильева произошло, как в поговорке: «За что боролся, на то и напоролся». В декабре 2022-го все каналы Стаса на YouTube получили бан за дискриминационные высказывания, или, как объяснял блогер, за его поддержку спецоперации. Поначалу технообзорщик не отчаивался и демонстративно ушёл на российские видеосервисы. Но там его быстро постигло разочарование. «Вердикт мой однозначен – это смерть», – оценил блогер переход на импортозаместительные платформы.

«Я задавался вопросом, а как получается, что в ВК за миллионы просмотров я зарабатывал 5000–7000 рублей в месяц. На YouТube за те же просмотры я получал 7–8 тысяч, только уже долларов. Оказалось, что в ВК не дают денег за ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ», – жаловался Стас.

Значительно сократилось и число зрителей. Если в YouTube, который блогер постоянно критиковал за пропаганду русофобии, его аудитория насчитывала 1,4 миллиона человек, то в RuTube едва перевалила за 139 тысяч. Стас пытался вернуться на привычную платформу, создавал аккаунт с лицом девушки на аватарке и видео с ЛГБТ-флагом и плакатом Black Lives Matter в студии, чтобы больше понравиться американским работодателям, но выход из затруднительной денежной ситуации оказался куда проще: от него отделяла только дверь в студию Соловьёва.

*Власти РФ считают экстремистом

**Власти РФ считают иноагентом