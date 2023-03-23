Попасть в пропаганду. Как популярный блогер дошёл до эфиров у Соловьёва
Ведущим на канале пропагандиста стал Стас «Ай, Как Просто!» Васильев
На небосклоне российской пропаганды взошла новая звезда. Ведущим на канале Владимира Соловьёва стал блогер Стас «Ай, Как Просто!» Васильев, известный по своим обзорам на технику и многочисленным конфликтам с другими блогерами. Некоторые уже видят в нём преемника «вечернего пустозвона», хотя сам Стас считает, что продолжает использовать государственную платформу для проповеди своих взглядов.
Зрители выходящего по воскресеньям шоу «Стас LIVE» могут увидеть, как ведущий показывает кадры из компьютерной игры Sims 3 и называет их эксклюзивными кадрами из колонии, где содержится Алексей Навальный*. На экране модель оппозиционного политика чистит унитазы, а Стас приговаривает: «Многие считают, что Навальный* не смог бы выполнять роль управленца. Я с этим не согласен, вот Алексей* замечательно справляется с уборкой территории». В других выпусках Васильев успел рассказать, что Чубайс хуже Гитлера, и разоблачить множество «продажных российских блогеров», вроде Ильи Варламова** и Максима Каца**.
Не так давно Стас в пылу критики власти называл своего нынешнего работодателя «пропагандистом» и «ужасным человеком», впрочем, уже тогда считал его адекватнее Навального*. При этом блогер считает, что и сейчас продолжает критиковать власть: нападает в эфирах на Никиту Михалкова, называет Минкульт предателем, критикует Сергея Собянина и защищает забастовщиков из «Вайлдберриз». И вообще, использует соловьёвскую площадку для пропаганды своих коммунистических взглядов и ностальгии по Советскому Союзу.
Красная коммерция
Несмотря на антикапиталистические взгляды, Стас «Ай, Как Просто!» не брезговал коммерцией. И не только при монетизации своих каналов. Совместно с банком «Тинькофф» он выпускал кобрендовую карту.
Доносчик с рынка
Тёплые чувства к СССР Стас испытывал давно, но поначалу особо о них не распространялся и делал карьеру на технообзорах. Родился в 1989 году в Москве и после школы работал продавцом электроники на Митинском радиорынке. Канал на YouTube он завёл в 2013-м и назвал «Ай, Как Просто!», подразумевая, что своими обзорами упростит подписчикам выбор планшетов, ноутбуков или телефонов. Подачу материала блогер сочетал с экспрессией и обсценной лексикой, что и помогло ему выбиться в топ обзорщиков техники.
Но на гаджетах Стас решил не останавливаться и завёл несколько каналов для разных целей. В основном для того, чтобы выражать собственные политические предпочтения и ссориться с другими медийными личностями. Слава одного из главных скандалистов Рунета к нему пришла в коронавирусном 2020-м, когда он вступил в конфликты с блогером Николаем Соболевым**, стендап-комиком Данилой Поперечным, Алексеем Навальным* и Моргенштерном**. Про уфимского рэпера Стас снял двухчасовой фильм-разоблачение, где обвинил его в финансировании Кремлём.
– Стас откровенно занимается тем же, в чем обвиняет меня, – отреагировал Моргенштерн**. – Он говорит там, что я, как Николай Соболев**, подменяю понятия. Стас вообще не проверяет факты, Стас выдёргивает из контекста, подменяет понятия, несёт полную [ерунду].
А Навальный* интеллигентно назвал оппонента «тупым лживым треплом».
В 2021-м Васильев снова оказался в центре крупного скандала. В феврале он выложил в одном из своих стримов видео с сатирической песней десятилетней давности Юрия Хованского, блогера и помощника депутата Госдумы от ЛДПР, про теракт в «Норд-Осте». На Хованского завели уголовное дело за оправдание терроризма, которое он назвал «расправой в духе 37-го». При этом помощник депутата утверждал, что и донос в правоохранительные органы на него написал «Ай, Как Просто!»
Скандалил и бурно рвал отношения Васильев и с единомышленниками, неоднократно говоря, что разочаровался в большинстве участников левого движения. Окончательный разрыв с многими красными блогерами у Стаса случился 24 февраля 2022 года.
«Я ненавижу эту власть, но я её поддерживаю»
Причина разрыва понятна. Васильев, в отличие от многих бывших товарищей, целиком и полностью поддержал спецоперацию, хотя и продолжал критиковать Путина за «либерализм». Досталось от Стаса даже Министерству обороны во время «перегруппировки сил» в Харьковской области. Однако самолично помогать войскам блогер не спешил.
– Я не готов, я воевать не хочу, я не смогу отнять жизнь ни у одного живого существа. Максимум у мошки или у комара могу жизнь отнять, поэтому я не пойду, – отреагировал Васильев на предложение о мобилизации.
В зону СВО блогер все же попал. В октябре 2022-го Васильев снял фильм о своей поездке в Донбасс. Не обошлось без эксцессов. Так, в ленте фотография с цветами и мягкими игрушками на месте гибели тюменской девочки Насти Муравьёвой от рук убийцы была выдана за мемориал памяти погибших жителей Донбасса. Моргенштерн**, говоривший, что Стас «вообще не проверяет факты», оказался недалёк от истины.
– Его позиция понятна: «Я ненавижу эту власть, но я её поддерживаю», – отреагировал на докфильм «Донбасский дневник» политобозреватель Константин Сёмин.
Но основной фронт деятельности Васильев привычно развил в интернете. Борьбу с блогерами противоположных взглядов он поставил на профессиональную основу, заведя в телеграме канал с советами для подписчиков, как правильно стучать на противников спецоперации в интернете. Предводитель троллей гордо любит повторять, что это он добился блокировки канала оппозиционера «Камикадзе Ди» Дмитрия Иванова**, а его паства участвовала в травле депортированного в Молдавию тиктокера Некоглая и историка Александра Штефанова за критическую документалку о жизни в Мариуполе.
– Стас «Ай, Как Просто!» завуалированно призвал писать на меня доносы и публично подавал меня как предателя родины. Меня вызвали в Центр «Э», но этим все и кончилось, – рассказал Штефанов.
А вот в случае самого Васильева произошло, как в поговорке: «За что боролся, на то и напоролся». В декабре 2022-го все каналы Стаса на YouTube получили бан за дискриминационные высказывания, или, как объяснял блогер, за его поддержку спецоперации. Поначалу технообзорщик не отчаивался и демонстративно ушёл на российские видеосервисы. Но там его быстро постигло разочарование. «Вердикт мой однозначен – это смерть», – оценил блогер переход на импортозаместительные платформы.
«Я задавался вопросом, а как получается, что в ВК за миллионы просмотров я зарабатывал 5000–7000 рублей в месяц. На YouТube за те же просмотры я получал 7–8 тысяч, только уже долларов. Оказалось, что в ВК не дают денег за ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ», – жаловался Стас.
Значительно сократилось и число зрителей. Если в YouTube, который блогер постоянно критиковал за пропаганду русофобии, его аудитория насчитывала 1,4 миллиона человек, то в RuTube едва перевалила за 139 тысяч. Стас пытался вернуться на привычную платформу, создавал аккаунт с лицом девушки на аватарке и видео с ЛГБТ-флагом и плакатом Black Lives Matter в студии, чтобы больше понравиться американским работодателям, но выход из затруднительной денежной ситуации оказался куда проще: от него отделяла только дверь в студию Соловьёва.
*Власти РФ считают экстремистом
**Власти РФ считают иноагентом