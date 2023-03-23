Валентина Мельникова: Без указа отправлять на военные сборы не имеют права

В разных регионах военнообязанные стали получать повестки с требованием явиться в военкомат для сбора учётных данных или на военные сборы. Снова поползли слухи о второй волне мобилизации. «Собеседник» расспросил главу Союза комитетов солдатских матерей России Валентину Мельникову.

– Могут ли быть эти повестки предвестником мобилизации?

– Сбор учётных данных – это одно, военные сборы – другое. Сборы объявляются указом президента раз в год. Может, это военкоматы проводят предварительную пристрелку или это нарушение порядка отправки на военные сборы, который чётко регламентирован законом о воинской обязанности. По закону отправляют в небоевую военную часть и на конкретный срок, чтобы обновить военно-учётную специальность. Сейчас отправлять на военные сборы не имеют права, потому что нет указа. Вообще военные сборы проходят каждый год, но были годы, когда их не объявляли, потому что не до них было.

По поводу сбора учётных данных: это до сих пор не выполненное задание президента, которое было дано, кажется, ещё в 2019 году. Была дана команда оцифровать всю информацию в военных комиссариатах и сделать общую базу данных. Ничего сделано не было, и только после мобилизации, когда мобилизовали людей, у которых онкологическое заболевание или на руках жена-инвалид, ребёнок-инвалид и так далее, начали этим заниматься. Если это в рамках обновления личных дел, то это, безусловно, хорошо.

– А может, это ловушка? Явится мужчина для уточнения данных или поедет на сборы, а его – на СВО?

– Первый же умный подаст жалобу в военную прокуратуру. Я пока не видела повесток, которые им потом в военкоматах дают, и не могу комментировать.

– Есть ещё версия, что военкоматы так хотят агитировать за подписание договора на контрактную службу...

– Ни один человек мне за это время о таком не говорил. Набор добровольцев, насколько знаю, сейчас остановлен, и сообщений о том, что кто-то подписал что-то в военкомате, не поступало.