Китай теперь старший партнёр России

Недавний визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию привлёк повышенное внимание российских и западных СМИ. Однако его результаты (помимо самого факта визита, несмотря на решение Гаагского суда) не столь однозначны.

Чего тут было больше – экономики или политики? Каких-то программных соглашений подписано не было. Китай выразил сдержанную поддержку России, при этом выдвинув формулу мира на Украине, которая явно пока нереализуема: нужны переговоры и остановка военных действий.

Китаю, безусловно, не нужен крах России. Наоборот, КНР пытается получить свои выгоды из противостояния РФ и США и в целом Запада.

Что касается активно рекламируемого нашими госСМИ тезиса о том, что это первый зарубежный визит Си Цзиньпина после выборов, то я бы не преувеличивал значение этого факта. Во-первых, в Китае выборы носят весьма символический характер. Во-вторых, с лидерами других стран (в том числе с Байденом) он в конце 2022-го встречался на саммите G20, в котором Россия полноценно не участвовала.

Безусловно, Пекин сейчас главный внешнеторговый партнёр Москвы. Но эта страна и во внешней, и во внешнеэкономической политике всегда чётко придерживается собственных национальных интересов. Они – абсолютный приоритет для КНР. На мой взгляд, Китай стал одним из самых главных бенефициаров украинского конфликта. Если раньше Россия могла как-то играть на противоречиях между Пекином и Вашингтоном, то сейчас мы этой возможности лишились.

По многим параметрам Китай стал монополистом в российской внешнеторговой деятельности. Поставки из этой страны резко выросли, в том числе той продукции, которая не очень находит сбыт на Западе (например китайские авто). Китай нарастил закупки российского сырья. Но при этом ту же нефть он закупает с дисконтом в $30–35 (как, впрочем, и Индия). В общем, налицо прямая экономическая выгода КНР.

Я уж не говорю, что Россия сейчас держит свои валютные резервы в юанях. И призывает всех торговать за юани, что выглядит довольно странно, потому что торговлю самой России за юани можно понять, но предлагать другим странам... В общем, нельзя сказать, что всё это – равное партнёрство.

Боюсь, что мы можем говорить о том, что Китай в этой паре стал старшим партнёром. Что, собственно, на мой взгляд, и было зафиксировано в ходе визита Си Цзиньпина в Москву.