Александр Баунов: «Что бывает, когда диктатор слабеет»

Как объединиться оппозиции

– Что не так с санкциями против России?

– Санкции в том виде, как сейчас, не принесли немедленного ослабления режима. Тем более, если речь идёт о блокировке уехавшим россиянам банковских счетов или аккаунтов Amazon. Зато отдельные санкции создают у многих ощущение, что выхода нет, лучше пересидеть внутри. И чем выше ты в иерархии, тем это ощущение крепче. Возьмём случай с той же Овсянниковой. Она выехала в Германию, работала на немецком канале, а через несколько месяцев с ней не продлили контракт, потому что многие были недовольны. Ну ладно украинская оппозиция набросилась на бывшую «пропагандистку Первого канала» – для них это вдвойне чужой человек. Плохо, что российская оппозиция не понимает ценность ухода в отставку публичных и не очень фигур из государственных коррупционных структур. На каждого вышедшего, не важно кто это – Чубайс, Тиньков, Авен, кто угодно, тут же все набрасываются с невероятным количеством обвинений, мол, вот крысы побежали, так и надо, сейчас их всех затопчем. Но это недальновидно. Чем с более высокого и ответственного поста человек ушёл, тем его уход более болезненный для режима и более полезен для критиков диктатуры.

– А как в Испании относились к перебежчикам из франкистского режима?

– Вы знаете, там было много видных фалангистов, порвавших с режимом. Например, бывший глава отдела пропаганды времён гражданской войны Дионисио Ридруэхо. В период жесточайших репрессий его называли «испанским Геббельсом». В начале 40-х пропагандист понял, что что-то не то происходит в Испании и уехал добровольцем на восточный фронт в «Голубую дивизию», воевал там чуть ли не в составе Вермахта. Это не помешало ему выйти из номенклатуры и перейти в оппозицию соцдемократического толка. В 1962-м он участвовал в первом крупном слёте объединённой оппозиции, которое в Мюнхене организовывает Международное европейское движение. Там собираются все: и республиканские эмигранты, и новое поколение диссидентов либерального или социалистического образа мыслей. Только коммунистов побоялись позвать из-за связей с Москвой. И вот пропагандист Дионисио Ридруэхо сидит среди них на этом Мюнхенском совещании и никто его не забивает бейсбольными битами.

– Российской оппозиции постоянно ставят в упрёк, что сейчас не время для разборок. В книге вы приводили успешный кейс транзита власти в Испании. Как получилось у оппозиционных сил между собой договориться?

– Сначала они тоже не могли договориться. Все те же противоречия: часть людей уехала, часть осталась. Эмигрировали наиболее политически активные люди, творцы и интеллектуалы. Естественно, на тот момент им казалось, что они главные, но за долгие годы диктатуры внутри страны выросло новое поколение несогласных – коммунистов, крестьянских демократов. Это противоречие надо было как-то разрешить – объединить усилия внешних и внутренних сил. Противоречия оппозиции были и в Португалии, и в Греции – между радикальной и нерадикальной оппозицией. Встал ребром вопрос, как лучше взаимодействовать с коммунистами. Коммунисты – это не просто партия, это партия с радикальной программой, обыватели воспринимают её в тот момент как пятую колонну – просто как группу, нанятую для развала страны. На коммунистов в Греции смотрели точно так же: не просто партия, которая хочет у всех всё отобрать и поделить, а ещё работает в интересах геополитического врага. И вот возникает вопрос: берём ли мы их в прекрасную Испанию будущего? А будет ли переходом к свободе тот строй, когда мы не допускаем к выборам самую гонимую при прежнем режиме партию? Идти ли на выборы, если легализуют коммунистов – этот вопрос всех раскалывает. И в итоге выбирают идти и не терять шанс. Это самая интересная коллизия демократизации Испании, почти детективный сюжет о том, как неугодные коммунисты убедили реформаторское крыло режима допустить себя до выборов. Но ещё до этого оппозиция объединилась и выступила единым фронтом, показывая, что если власть не изменит страну, то у нас есть единая сила, которая это способна сделать.

Людям, не имеющим перспективы что-то реально получить, им очень трудно объединиться. Что значит объединиться? Это значит отбросить часть своего суверенитета – морального интеллектуального, часть своей идентичности. Ради чего? Объединение ради объединения – это непонятно. Гораздо ценнее сохранить свой суверенитет, то, как ты мыслишь, как ты выглядишь и с кем ты общаешься. Когда же появляется более реальная перспектива что-то получить в обмен на отказ от части своего суверенитета, тогда объединение происходит быстро и эффективно.

Когда Франко было 55 лет, оппозиция не могла объединиться с эмигрантами. Когда Франко стукнуло 75 лет, возникло два непримиримых объединения: вокруг коммунистов и вокруг социалистов. А когда тирану стукнуло 80, то все чудненько объединились. И вот эти очень реальные перспективы помогли оппозиционерам преодолеть свои личные границы и противоречия.

– Какая тактика у оппозиции срабатывает эффективнее – уехать или остаться?

– Ни то, ни другое не является стратегией успеха. Тут вопрос, не кто уехал и кто остался, а в том, что люди действуют. Ни те, ни другие не являются обречёнными на провал или на успех. Ты не можешь быть успешным политиком в случае демократизации просто потому, что ты остался в стране, и ты не можешь быть успешным политиком просто потому, что уехал. Сам по себе факт присутствия никак не гарантирует тебе политическое будущее. Это факт. Мы видим и успешных эмигрантов, и успешных подпольщиков, и диссидентов, живущих открыто, у которых возникают блестящие политические перспективы. Многим неприятно увидеть там и деятелей прежнего режима. Во всех случаях транзита какая-то часть деятелей режима сохраняет свои позиции.

– Это в основном технократы?

– Как раз в Испании условные Кудрины как раз ничего не получили. Крупными фигурами для перехода к подлинной демократии оказались совершенно другие люди, гораздо менее симпатичные по этой нравственной шкале, гораздо более интегрированные в управленческое крыло режима. Например, Адольфо Суарес – лидер партии, до этого глава государственного телевидения.

Бюрократы, не обязательно технократы в нашем смысле слова, то есть аполитичные слуги режима, которые понимают в своих профессиях и при этом не лезут в политику, а именно люди из политики участвовали в демократическом транзите и успешно остались в этой самой политике, потому что они участвовали по-настоящему. Ведь часто как происходит? Раз мы сидим за рычагами власти, то мы сделаем все, как нам удобнее. Месседж рассказа про Испанию состоит в том, что люди сделали не как им удобно, не под себя и не под систему, а сделали под всех. Это в каком-то смысле обнуляет их работу при диктатуре автократии.

– Влияет ли массовая эмиграция и утечка мозгов на конец режима? Зависит ли от количества и качества уехавших как скоро режим падёт?

– Я думаю, программистов осталось больше, чем уехало. А вот журналистов и людей, формулирующих какие-то смыслы, действительно, в стране осталось мало. Количество пишущих людей не уменьшилась, но больше нет той вариативности мнений и точек зрения, как раньше. Как влияет на режим? Если вы спросите у советских людей, то именно журналистика в отъезде имеет больше смысла, чем политика в отъезде. Та же русская эмиграции создавала какие-то партии, но это все было малозначительно. Даже правительство в изгнании той же испанской республики существовало до конца Франко и никак особо не приблизило его конец. А есть ещё губернаторы северокорейских провинций в изгнании и даже новые поколения по-прежнему называют себя губернаторами, но живут в Сеуле. Понятно, что они ни на что не влияют. А влияют люди, формулирующие смыслы. Даже в Северной Корее подъезжают к китайской границе с китайскими симками и так добывают свободную информацию.

Публичное слово работало даже в таком информационно дефицитном аналоговом обществе, как в Советский Союз, где ты мог получать информацию только в виде полузаглушённых радиоволн или тебе удалось достать какие-нибудь журналы на папиросной бумаге. Никто не станет спорить, что Мария Слоним, Сева Новгородцев, ныне здравствующие, прекрасные люди, 40 лет назад имели ключевое значение. Что делал Сева Новгородцев? Он про музыку рассказывал. Кто-то новости рассказывал, кто-то книжки читал. Это все имело смысл в расширении кругозора, понимания, что есть иная реальность, сконфигурированная иначе, чем та конфигурация, навязанная нам, это все имело огромное значение. Без этого осознание того, что всё это какая-то тупиковая история посетила бы меньшее количество людей. Поэтому тут нет никаких сомнений, если ты не можешь заниматься журналистикой, писательской профессией внутри страны – лучше заниматься извне, чем не заниматься вообще.

Это факт, много раз проверенный. Набокову лучше было написать «Лолиту» в Америке, чем умереть в лагере в России. Из-за того, что там Ахматова не погибла в лагере, а Пастернак дотянул до шестидесятого года не значит, что это был единственно правильный выбор. На самом деле нет. Выбор скорее жизненный, чем профессиональный.

Поток информации, который создают медиа, индивидуумы, блогеры, ютуберы за пределами России, достигает России – и это в разы эффективнее, чем делали сотрудники русских служб зарубежных радиостанций в 70-80-е годы.