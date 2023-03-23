Вопрос ребром: сесть за анекдот в соцсетях – теперь это нормально?

Житель города Касимова Рязанской области стал фигурантом дела по статье о дискредитации ВС РФ. Обвинения предъявлены после публикации в социальной сети анекдота.

«Собеседник» спросил известных россиян, как к этому относиться.

Михаил Веллер, писатель

– Это возвращение к сталинскому уровню репрессий. После 1954 года, то есть через год после смерти Сталина, за анекдоты сажать перестали и перестали репрессировать вообще, и это не возвращалось уже никогда. Вообще, я не знаю в истории России периода, когда за то, что войну называли войной, людей сажали. Сегодня ситуация дошла до абсурда, а ни один абсурд не может продолжаться долго. Это грозный признак.

Анастасия Мельникова, актриса

– Надо определить уровень остроты. Если это похабщина, если это антироссийские высказывания, то, конечно, надо запрещать.

Денис Драгунский, писатель

– Конечно, это ненормально. Если привлекать за анекдот, то это посягательство на 29-ю статью Конституции о свободе мысли и слова. Лиха беда начало. Запрещаем анекдоты, потом будем запрещать намёки, выражения лица: «Он говорил, а голосом изобразил кавычки, давайте его за это посадим».

Татьяна Буланова, певица

– Наверное, нужно следить за своим, грубо говоря, базаром. Срок – это всё-таки чересчур, думаю, но если по-другому никак, то наказывать надо. Хотя бы штрафом.

Андрей Кураев, философ, богослов

– Если государство запрещает анекдоты, то оно опасается. И не какой-то внешней агрессии, а прежде всего своих собственных граждан.