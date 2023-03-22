Шаман, Гоблин, Стас «Ай, Как Просто!»: кого накормит президентский фонд
Z-патриотизм в современной России – дело не только почётное в глазах властей, но и коммерчески выгодное
Президентский фонд культурных инициатив завершил приём заявок во втором раунде грантового конкурса. Первая часть грантов 2023 года уже роздана. Одним из победителей и обладателем 28,7 млн рублей стал Продюсерский центр Игоря Матвиенко, собравшийся поставить этно-оперу «Князь Владимир» с певцом Шаманом в главной роли. По стечению обстоятельств сам Игорь Матвиенко является председателем экспертного совета Фонда культурных инициатив.
Почти 20 млн получил блогер Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, на продвижение своей передачи «Вечерний излучатель» на платформе RuTube. Прошлым летом его канал на YouTube был удалён администрацией за разжигание ненависти, и бывший опер переместился на российские платформы.
Недавно коллега Гоблина по патриотическому блогерскому цеху Стас «Ай, Как Просто!» Васильев пожаловался, что переход на отечественные сервисы похоронил его карьеру. Видимо, у Пучкова возникли схожие проблемы с монетизацией таланта и понадобилась государственная поддержка.
В новом сезоне раздачи грантов ждут не менее «интересные» проекты. И денег на них просят не меньше.
Напропагандировал в тапки
Большой куш на актуальной повестке пытается сорвать рок-группа Radio Tapok, создающая кавер-версии хитов групп Linkin Park и Rammstein. Коллектив возглавляет музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов. Деньги артисту понадобились на запись альбома «Эпоха империй», съёмку семи видео и концерт в военном госпитале.
Абрамов за своё творчество неоднократно удостаивался похвал от западных исполнителей и был нередким гостем на Украине. При этом ему прощали даже то, что он называл в одном видео украинцев дебилами и признавал Крым российской территорией. Очередной тур по городам соседней страны у него начался 15 февраля 2022 года, но был прерван 24 февраля после концерта в Николаеве по понятным причинам.
После экстренного завершения тура позиция Абрамова стала немного понятнее – он записывал композиции, посвящённые Великой Отечественной, чеченской и Крымской войнам. Но вместе с тем никаких политических заявлений не делал. В Z-лагере к музыканту отнеслись настороженно – рокеру припоминали, как на одном из концертов в 2020 году он выступал с украинским флагом в руках. Абрамов оправдывался, что это «часть музыкальной традиции и музыканты часто так делают во всех странах». Видимо, переобуваться на лету из тапок в берцы – это тоже часть традиции.
Кстати, грант на «Эпоху империй» просит не сама группа Radio Tapok, а казачья община «Закамская братина» из Набережных Челнов. Медийная активность организации сводится к группе во «ВКонтакте» на 25 участников. Кроме того, у «Закамской братины» нулевой баланс и нулевая отчётность. Все эти факты намекают на то, что организация – чисто номинальная.
Откуда у хлопца французская грусть
Бывший французский военный Андре Боке, ныне перешедший на российскую сторону, хочет получить грант на съёмку фильма о себе. Как и в случае с Radio Tapok, проект оформлен не на него. Заявителем выступает индивидуальный предприниматель Елена Гордеева, основная деятельность которой заключается в... оптовой торговле крупами. Задача проекта заключается в завоевании доверия аудитории, «склонной верить западным СМИ».
Андре Боке в начале спецоперации занимался гуманитарной помощью украинцам. По возвращении на родину волонтёр принялся разоблачать «фейки о Буче», свидетелем создания которых он якобы стал. Далее, по словам француза, ему посыпались угрозы, и он вынужден был уехать в Россию. В январе этого года Боке попросил гражданства РФ и политического убежища и заодно сообщил, что снимает фильм «Русская передовая моими глазами» про свои поездки в Донбасс.
Фильмов вообще много среди проектов, претендующих на президентские гранты. Юрий Кукарев из Подмосковья собирается снять четырёхсерийный документальный фильм «Свои» о Мариуполе и затем показать его полуторамиллионной аудитории. Себя в соцсетях заявитель характеризует в качестве «начинающего режиссёра, хоть уже и не молодого».
Есть заявки и не от начинающих. Продюсерская компания «Производство смыслов» задумала снять научно-популярный фильм «С войной внутри». Прежде фирма создавала документалки для благотворительных фондов и адаптировала для СТС американский сериал «Кости» – в российской версии главные роли сыграли Наталья Высочанская, Вениамин Смехов и Анна Старшенбаум. Новое кино будет посвящено не самой популярной у властей теме посттравматического стрессового расстройства у участников спецоперации. Недавно существование ПТСР отрицал небезызвестный Захар Прилепин.
Ну а в липецкой писательской организации замахнулись не на кино и не на книгу, а на целую оперу. Называться она будет «Прозрачное небо Сирии» и в ней увековечат память павшего героя спецоперации против ИГИЛ* – лётчика Олега Пешкова.
Гимн для глухонемых
Как известно, дети вне политики. Но в России это положение касается лишь оппозиционной политики. В Кремле только приветствуется просвещение юношества о целях и задачах спецоперации. И грантовых заявок по этому направлению, пожалуй, больше всего.
Вот педагогический коллектив Немцевской школы из Белгородской области «озадачен тем, что подрастающее поколение в основном черпает информацию в сети интернет» о ходе проведения СВО. И тлетворное влияние Всемирной паутины хочет заменить школьной экспозицией «Герои и подвиги» про белгородских участников спецоперации. Аналогичный школьный музей про своих земляков планируют открыть и в Воркуте.
В Нижегородской области решили провести конкурс детского рисунка «Мы вместе». «Главный акцент сделан на детях, давая им возможность рассказать своё видение СВО, творчески отобразить свои чувства, эмоции и переживания», – дословно говорится в заявке на грант.
В Крыму собираются обеспечить все школы и детские сады книгами со стихами, песнями и сказками петербургского писателя Александра Новикова. Особо оговаривается, что «автор пишет и патриотические песни о России, о ВМФ, и о Специальной Военной Операции, которая проходит на Украине». А издательский дом
«С.-Петербургские ведомости» задумал распространить по всем библиотекам родного города Путина мемуары его классной руководительницы Веры Гуревич. Отличный ход для реализации залежавшегося тиража!
Патриотическим воспитанием, разумеется, должны быть охвачены все категории граждан. Даже если они ничего о нём не хотят слышать. Или не могут. Московский музей «В Тишине» задумал записать исполнение гимна России на языке жестов для глухонемых школьников. Так что от пропаганды никому не спрятаться и не скрыться.
Почём пропаганда?
Альбом «Эпоха империй» – 21,6 млн рублей
Фильм «С войной внутри» – 13,8 млн рублей
Опера «Прозрачное небо Сирии» – 6 млн рублей
Фильм «Свои» – 5,7 млн рублей
Проект «Российская линия фронта: французский взгляд» – 4,6 млн рублей
Экспозиция «Воркутинцы – участники СВО» – 2,3 млн рублей
Гимн РФ с дублированием на язык жестов – 494 000 рублей
Книги Александра Новикова – 487 000 рублей
Конкурс рисунка «Мы вместе» – 420 000 рублей
Экспозиция «Герои и подвиги» – 409 000 рублей
Проект «Книгу учительницы Президента – во все библиотеки Петербурга!» – 354 000 рублей
*В России запрещена