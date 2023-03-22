Шаман, Гоблин, Стас «Ай, Как Просто!»: кого накормит президентский фонд

Президентский фонд культурных инициатив завершил приём заявок во втором раунде грантового конкурса. Первая часть грантов 2023 года уже роздана. Одним из победителей и обладателем 28,7 млн рублей стал Продюсерский центр Игоря Матвиенко, собравшийся поставить этно-оперу «Князь Владимир» с певцом Шаманом в главной роли. По стечению обстоятельств сам Игорь Матвиенко является председателем экспертного совета Фонда культурных инициатив.

Почти 20 млн получил блогер Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, на продвижение своей передачи «Вечерний излучатель» на платформе RuTube. Прошлым летом его канал на YouTube был удалён администрацией за разжигание ненависти, и бывший опер переместился на российские платформы.

Недавно коллега Гоблина по патриотическому блогерскому цеху Стас «Ай, Как Просто!» Васильев пожаловался, что переход на отечественные сервисы похоронил его карьеру. Видимо, у Пучкова возникли схожие проблемы с монетизацией таланта и понадобилась государственная поддержка.

В новом сезоне раздачи грантов ждут не менее «интересные» проекты. И денег на них просят не меньше.

Напропагандировал в тапки

Большой куш на актуальной повестке пытается сорвать рок-группа Radio Tapok, создающая кавер-версии хитов групп Linkin Park и Rammstein. Коллектив возглавляет музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов. Деньги артисту понадобились на запись альбома «Эпоха империй», съёмку семи видео и концерт в военном госпитале.