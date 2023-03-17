Белорусская рулетка. О традиции Лукашенко отправлять своих оппонентов на выборах в тюрьму
У соседей разворачивается кампания по посадкам участников массовых протестов 2020 года
Пока в России пышным цветом расцветают приговоры прошлогодним инакомыслящим («фейки», «дискредитация» и т.п.), в братской Белоруссии разворачивается кампания по посадкам участников массовых протестов 2020 года. Фигуранты получают двузначные сроки.
Часть приговоров – заочные. К числу заочно осужденных в марте присоединилась экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую приговорили аж к 15 годам колонии.
Лукашенко находится у власти уже 29-й год, и за это время немало его соседей по избирательному бюллетеню отправлены в места не столь отдаленные.
Сергей Тихановский (2020)
18 лет усиленного режима
Популярный в Белоруссии независимый блогер, Сергей не смог поставить свою подпись на регистрационных документах в ЦИК из-за двух подряд организованных административных арестов. Вместо него было решено зарегистрировать жену Светлану, бумаги успели подать за час до окончания приема заявок. Сергей помогал супруге собирать подписи, на одной из таких встреч в Гродно в результате инцидента с избирательницей, обратившейся к милиции со странной жалобой, что Тихановский «не отвечает на ее вопросы», он был задержан. Соратники стали отбивать Сергея, в результате ему «пришили» сразу 4 статьи УК. Разбираться в них смысла нет, так как за пару месяцев до выборов Лукашенко публично признался: «Я дал сигнал с Тихановским», поскольку «волновался за страну».
Николай Статкевич (2010)
6 лет усиленного режима (отсидел 4) + 14 лет
Сразу после выборов 2010 года на акциях протеста были задержаны 7 кандидатов из 10. Трое из них получили реальные уголовные сроки. В их числе лидер партии «Народная громада» Николай Статкевич. В 2021 году закрытый суд приговорил политика по другому уголовному делу к 14 годам лишения свободы за «подготовку массовых беспорядков» весной 2020-го.
Светлана Тихановская (2020)
15 лет (заочно )
Многочисленные сторонники называют Светлану победителем последних президентских выборов. После зачистки избирательного бюллетеня от сильных кандидатов ее оставили скорее всего из-за недооценки властями протестных настроений: считалось, что «какая-то домохозяйка» ни при каких раскладах не сможет победить Лукашенко. Однако, судя по фактам подтасовок и по последующему протесту, когда центральные улицы Минска были запружены белорусами с бело-красно-белыми флагами, а другие города в течение месяца безостановочно гудели автомобильными клаксонами, граждане готовы были доверить власть «домохозяйке», которая к тому же обещала сразу провести новые свободные перевыборы.
Во время подачи жалобы на итоги выборов ее задержали в кабинете главы Центризбиркома, но дали возможность выехать из страны. Точнее, вывезли под давлением, заставив записать видео с призывом не выходить на акции протеста. «Дети – это самое главное», – сообщила тогда шокированная Светлана, намекая на то, о чем шел разговор с людьми в штатском.
Подруга и ближайшая соратница Светланы Мария Колесникова поступила по-другому: в нейтральной зоне между Белоруссией и Украиной, к которой ее «любезно» подвезли, она порвала свой паспорт и таким образом не смогла пересечь границу. Силовикам пришлось забирать Марию обратно и везти в тюрьму (11 лет колонии). В возбуждении дела о похищении и насилии в отношении ее со стороны сотрудников местного КГБ ей было отказано.
Светлана Тихановская, оказавшись в Литве, по сути возглавила правительство в изгнании, в результате чего теперь заочно обвинена в «заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к захвату власти».
Виктор Бабарико (2020)
14 лет усиленного режима
За 20 лет, что Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, вопросов к нему не было. Еще бы: он не только банкир, но и меценат – вернул в республику подлинник Библии Франциска Скорины, картины Марка Шагала... Но как только он объявил о намерении участвовать в президентских выборах, тут же превратился в крупного взяточника, отмывавшего деньги.
Обыски в Белгазпромбанке начались за два месяца до выборов. Сына Виктора Бабарико, возглавлявшего инициативную группу по сбору подписей за отца, арестовали заодно с ним в машине в день подачи в ЦИК подписей, но обвинения предъявили другие: уклонение от уплаты налогов. Эдуард Бабарико сидит в СИЗО КГБ уже больше двух лет.
Григорий Костусев (2010)
10 лет усиленного режима
При СССР был директором совхоза. В числе других кандидатов был задержан в ходе последовавших после выборов акций протеста. В 2017–2022 годах возглавлял Белорусский народный фронт. По уголовному делу осужден в 2021 году («заговор с целью захвата власти»).
Александр Козулин (2006)
5,5 лет
Ректор Белорусского университета (1996–2003), почетный профессор МГУ, математик, академик. Набрал, по официальным данным, 2,3% голосов. Через полгода после выборов осужден за «злостное хулиганство и организацию массовых беспорядков» (при попытке зарегистрироваться на «Всебелорусском народном собрании» был избит представителями МВД). Объявил и 53 дня держал голодовку, требовал рассмотрения ситуации в Белоруссии на Совете Безопасности ООН. После освобождения призывал «бойкотировать выборы, которых нет».
Дмитрий Усс (2010)
5,5 лет усиленного режима (с учетом амнистии – 0,5)
Юрист, но работал строителем, вел бизнес. Признан виновным в организации массовых беспорядков после выборов. Оперативно помилован и к политике не возвращался.
Михаил Маринич (2001)
5 лет усиленного режима с конфискацией
Бывший посол Белоруссии в Чехии, Латвии и других странах. В регистрации на выборах Мариничу было отказано, а в 2004-м он был арестован КГБ и осужден за «завладение» оргтехникой, добровольно переданной «Деловой инициативе» (общественная организация бизнесменов, которую возглавлял Михаил) посольством США. Комитет ООН по правам человека счел, что к Мариничу применялись пытки.
Андрей Санников (2010)
5 лет усиленного режима
Выпускник Дипакадемии МИД СССР. Замминистра иностранных дел Белоруссии (1995–1996). Сторонник вступления Белоруссии в ЕС. Задержан после выборов на митинге. Обвинен в организации беспорядков. В 2012 году получил политическое убежище в Великобритании.
Сергей Скребец (2001, 2006, 2020)
2,5 года (с учетом амнистии – 1,5)
Два высших образования: инженер-металлург и юрист, а также бывший комсомольский активист. В 2004 году, будучи депутатом парламента, провел голодовку, поскольку его поправки о демократизации избирательного законодательства отказывались рассмотреть. В 2005-м было возбуждено уголовное дело («приготовление к даче взятки»). В президентской кампании 2005 года Скребец участвовал, будучи под следствием, но в итоге снял свою кандидатуру в пользу ректора БГУ Козулина. В СИЗО провел 4 голодовки. На выборах-2020 снял свою кандидатуру.
Владимир Некляев (2010)
2 года
В советское время журналист и литератор. Избирательный штаб Некляева был арестован почти в полном составе на митинге после выборов. Кандидат был избит. Через несколько месяцев суд признал его виновным в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». В 2019 году уехал в Швецию.
Валерий Левоневский (2001)
2 года
Снявшийся с предвыборной гонки один из главных оппозиционеров Лукашенко в 1990-х был осужден в 2004 году по статье УК «Оскорбление президента Республики Беларусь» за стихо-творение на листовке.
Виталий Рымашевский (2010)
2 года условно
Был избит на митинге после выборов, задержан и помещен в СИЗО КГБ. Впоследствии отпущен под подписку о невыезде. Статья УК «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Валерий Цепкало (2020)
Выпускник МГИМО (с отличием). Входил в предвыборный штаб Лукашенко в 1994 году, после чего стал первым замминистра иностранных дел Белоруссии, а потом послом Белоруссии в США. Суда по уголовному делу Цепкало пока не было. Он находится за границей (кстати, сначала уехал в Россию, но, поняв, что будет выдан, перебрался на Запад). Обвинения – от «получения взятки» до «участия в экстремистском формировании».