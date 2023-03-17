Белорусская рулетка. О традиции Лукашенко отправлять своих оппонентов на выборах в тюрьму

Пока в России пышным цветом расцветают приговоры прошлогодним инакомыслящим («фейки», «дискредитация» и т.п.), в братской Белоруссии разворачивается кампания по посадкам участников массовых протестов 2020 года. Фигуранты получают двузначные сроки.

Часть приговоров – заочные. К числу заочно осужденных в марте присоединилась экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую приговорили аж к 15 годам колонии.

Лукашенко находится у власти уже 29-й год, и за это время немало его соседей по избирательному бюллетеню отправлены в места не столь отдаленные.

Сергей Тихановский (2020)

18 лет усиленного режима

Популярный в Белоруссии независимый блогер, Сергей не смог поставить свою подпись на регистрационных документах в ЦИК из-за двух подряд организованных административных арестов. Вместо него было решено зарегистрировать жену Светлану, бумаги успели подать за час до окончания приема заявок. Сергей помогал супруге собирать подписи, на одной из таких встреч в Гродно в результате инцидента с избирательницей, обратившейся к милиции со странной жалобой, что Тихановский «не отвечает на ее вопросы», он был задержан. Соратники стали отбивать Сергея, в результате ему «пришили» сразу 4 статьи УК. Разбираться в них смысла нет, так как за пару месяцев до выборов Лукашенко публично признался: «Я дал сигнал с Тихановским», поскольку «волновался за страну».

Николай Статкевич (2010)

6 лет усиленного режима (отсидел 4) + 14 лет

Сразу после выборов 2010 года на акциях протеста были задержаны 7 кандидатов из 10. Трое из них получили реальные уголовные сроки. В их числе лидер партии «Народная громада» Николай Статкевич. В 2021 году закрытый суд приговорил политика по другому уголовному делу к 14 годам лишения свободы за «подготовку массовых беспорядков» весной 2020-го.

Светлана Тихановская (2020)

15 лет (заочно )

Многочисленные сторонники называют Светлану победителем последних президентских выборов. После зачистки избирательного бюллетеня от сильных кандидатов ее оставили скорее всего из-за недооценки властями протестных настроений: считалось, что «какая-то домохозяйка» ни при каких раскладах не сможет победить Лукашенко. Однако, судя по фактам подтасовок и по последующему протесту, когда центральные улицы Минска были запружены белорусами с бело-красно-белыми флагами, а другие города в течение месяца безостановочно гудели автомобильными клаксонами, граждане готовы были доверить власть «домохозяйке», которая к тому же обещала сразу провести новые свободные перевыборы.