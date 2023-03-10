Буря в песочнице. Как либералы и Z-патриоты ищут «пятые колонны» в своих рядах
Конфликт Венедиктова* и Волкова* – не единственная «междоусобица» внутри российской оппозиции
С самого начала спецоперации борьба между либерально-пацифистским и Z-патриотическим лагерем стала основным противостоянием в российском обществе. Но не единственным. Сами враждующие лагеря далеко не монолитны и заняты поиском «пятой колонны» в своих рядах. И настолько увлечены этим делом, что порой забывают обо всем на свете.
Подписные истины
Накануне Международного женского дня Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК)** Алексея Навального*** выложил скандальное расследование, посвященное «содержанкам» московского мэра Сергея Собянина. Проще говоря, журналистам, получающим деньги из столичной казны. Кроме очевидных пропагандистов Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна, Арама Габрелянова и Константина Малофеева, в их число затесались оппозиционеры Ксения Собчак и Алексей Венедиктов*.
«Кровавой барыне» припомнили, что она была не против разгона несанкционированных митингов в Москве, и похвалу Собянину за то, что он исправлял нарушения во время частичной мобилизации. За отзыв повесток хвалил градоначальника и главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы», а ранее он поддерживал электронное голосование. По данным ФБК**, лояльность Собчак стоила столице 20 млн рублей, Венедиктова* – аж 680 (!) млн рублей.
Ответ Венедиктова* оказался асимметричным, как выражался Михаил Горбачев. Он не стал убивать оппонентов кинжалом, травить ядом, подсылать дуэлянтов и обвинять в работе на Собянина. Алексей Алексеевич* обнародовал документы с подписью одного из сотрудников Алексея Анатольевича***. Речь идет о двух письмах лидерам Евросоюза с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, которые наряду с Евгением Чичваркиным*, Леонидом Гозманом* и Леонидом Парфеновым подписал и председатель правления Anti-Corruption Foundation (ФБК**) Леонид Волков*.
Но если Гозман* и Чичваркин* сразу признали подлинность одного из писем, то Волков* поначалу пытался доказать, что его подпись «вфотошоплена», и лишь спустя некоторое время назвал документ «большой политической ошибкой», а следом объявил о решении «взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности».
«Я превысил свои полномочия – подписал письмо не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил», – написал политик в своем телеграм-канале.
Что ж, победа в этом раунде точно осталась за Венедиктовым*. Политические итоги своего триумфа он оценил весьма скромно
– А в выигрыше Мария Певчих. Теперь единственный лидер.
Но можно просчитать более долгоиграющие последствия. ФБК** считался среди убежденных противников российской власти эталоном некоррумпированности, а теперь оказался тоже замазан в неприятной истории, и непонятно, что будет с одной из главных оппозиционных сил.
Хотя скандалы в либеральном лагере далеко не новость. Ксения Анатольевна, которая в этот раз отказалась от роли первой скрипки, прежде обвиняла Навального*** в популизме и желании «выжечь политическую поляну». А сколько раз основателя ФБК** называли «кремлевским проектом» до его посадки? Венедиктову* же доставались обвинения в сливе протестов зимой 2011 года и сговоре с властями.
Блинная война
Оппозиция вообще любит ссориться по праздникам. Перед Масленицей экс-ведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина написала, что не может есть блины, потому что «сейчас любое напоминание о русских традициях вызывает крик». Пост вызвал бурную дискуссию среди единомышленников. Божена Рынска ответила, что блины – это скрепы с «дореволюционным укладом», а Александр Рыклин признался, что уже два раза «жрал» их: «Стыдно было, конечно, но вкусно». Впрочем, последствий от перепалки вышло куда меньше, чем от противостояния Венедиктова* и Волкова*.
Холостые выстрелы по Стрелкову
Враждуют и внутри патриотического лагеря. Основные конфликты здесь разгораются из-за СВО, а главные ньюсмейкеры – конечно же Евгений Пригожин и Игорь Гиркин-Стрелков. Оба не единожды критиковали Министерство обороны и лично Сергея Шойгу за то, что генералы якобы неправильно ведут полки в атаку на поле брани. А в конце января оба вояки схлестнулись между собой.
Перчатку бросил Стрелков, назвавший Пригожина обслугой и уголовником, посоветовав ему особо не светиться в публичном пространстве. Пригожин удар принял и пообещал исполнить мечту визави оказаться в зоне боевых действий. Естественно, в составе ЧВК «Вагнер» и, естественно, в изящных манерах изложил предложение: «Останется жив – пожму ему руку. Попробует сбежать – поссу на его лицо». Благородная душа белогвардейского офицера не выдержала, и от предложения Стрелков предсказуемо отказался.
Следом за Стрелковым от Пригожина досталось губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Хозяин ЧВК обвинил руководство «либерального региона» в том, что оно не хоронит погибших вагнеровцев с почестями.
– Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся, – язвительно парировал губернатор.
Куйвашев – тертый калач в полемике. Прошлой весной он смог эффектно противостоять титану пропаганды Владимиру Соловьеву.
Остальные же склоки в Z-патриотическом лагере сводятся в основном к ловле блох на «культурном фронте». «Пятую колонну» пытаются узреть в деятелях культуры, которые не слишком сильно критикуют коллег из противоположного лагеря. Так, недавно досталось попавшему под санкции главреду «Литературной газеты» Максиму Замшеву за то, что он посмел на страницах своего печатного издания отмечать юбилей Людмилы Улицкой, уехавшей в Германию.
Другие же ищут врагов в гос-учреждениях. Например, обвиняют культурный центр ЗИЛ за отказ от проведения музыкально-патриотического проекта «Стихи войны 2». Центр в ответ сослался на желание «сохранять нейтралитет в некоторых вопросах, в частности, в политике». Досталось и Всероссийскому конкурсу чтецов «Живая классика» – за то, что в его положении рекомендуется не выбирать военные темы, «так как они могут непредсказуемо резонировать с текущей ситуацией у членов жюри и экспертов».
Пожалуй, единственной «жертвой» дружественного огня стал одиозный пропагандист Антон Красовский, отстраненный от работы в RT за свое желание топить в реке и сжигать украинских детей. Хотя в этот раз жертва действительно была не без вины.
Но на фоне настоящей и огромной катастрофы эти противостояния внутри лагерей выглядят если не бурей в стакане воды, то точно бурей в песочнице. Вернее, в песочницах. В общем, шумим, братец, шумим, как говорил классик.
* Власти РФ считают иноагентами...
**...а фонд – не только иноагентом, но и запрещенной экстремистской организацией
***...а его – экстремистом