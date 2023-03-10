Буря в песочнице. Как либералы и Z-патриоты ищут «пятые колонны» в своих рядах

С самого начала спецоперации борьба между либерально-пацифистским и Z-патриотическим лагерем стала основным противостоянием в российском обществе. Но не единственным. Сами враждующие лагеря далеко не монолитны и заняты поиском «пятой колонны» в своих рядах. И настолько увлечены этим делом, что порой забывают обо всем на свете.

Подписные истины

Накануне Международного женского дня Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК)** Алексея Навального*** выложил скандальное расследование, посвященное «содержанкам» московского мэра Сергея Собянина. Проще говоря, журналистам, получающим деньги из столичной казны. Кроме очевидных пропагандистов Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна, Арама Габрелянова и Константина Малофеева, в их число затесались оппозиционеры Ксения Собчак и Алексей Венедиктов*.

«Кровавой барыне» припомнили, что она была не против разгона несанкционированных митингов в Москве, и похвалу Собянину за то, что он исправлял нарушения во время частичной мобилизации. За отзыв повесток хвалил градоначальника и главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы», а ранее он поддерживал электронное голосование. По данным ФБК**, лояльность Собчак стоила столице 20 млн рублей, Венедиктова* – аж 680 (!) млн рублей.

Ответ Венедиктова* оказался асимметричным, как выражался Михаил Горбачев. Он не стал убивать оппонентов кинжалом, травить ядом, подсылать дуэлянтов и обвинять в работе на Собянина. Алексей Алексеевич* обнародовал документы с подписью одного из сотрудников Алексея Анатольевича***. Речь идет о двух письмах лидерам Евросоюза с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, которые наряду с Евгением Чичваркиным*, Леонидом Гозманом* и Леонидом Парфеновым подписал и председатель правления Anti-Corruption Foundation (ФБК**) Леонид Волков*.

Но если Гозман* и Чичваркин* сразу признали подлинность одного из писем, то Волков* поначалу пытался доказать, что его подпись «вфотошоплена», и лишь спустя некоторое время назвал документ «большой политической ошибкой», а следом объявил о решении «взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности».

«Я превысил свои полномочия – подписал письмо не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил», – написал политик в своем телеграм-канале.

Что ж, победа в этом раунде точно осталась за Венедиктовым*. Политические итоги своего триумфа он оценил весьма скромно

– А в выигрыше Мария Певчих. Теперь единственный лидер.

Но можно просчитать более долгоиграющие последствия. ФБК** считался среди убежденных противников российской власти эталоном некоррумпированности, а теперь оказался тоже замазан в неприятной истории, и непонятно, что будет с одной из главных оппозиционных сил.

Хотя скандалы в либеральном лагере далеко не новость. Ксения Анатольевна, которая в этот раз отказалась от роли первой скрипки, прежде обвиняла Навального*** в популизме и желании «выжечь политическую поляну». А сколько раз основателя ФБК** называли «кремлевским проектом» до его посадки? Венедиктову* же доставались обвинения в сливе протестов зимой 2011 года и сговоре с властями.