Сергей Фургал: Посмотрим, кто в итоге будет сидеть и как жизнь повернётся

«Был хорошим – стал убийцей?»

– Как сами считаете, кто заказчик тех двух убийств и одного покушения, если не вы?

– Во-первых, на суде мы разобрались и поняли, что никакого покушения не было. Было все что угодно – угроза, попытка напугать человека, но только не это. Что это за покушение, когда человеку кидают в гараж замотанную гранату вместе с чекой, которая по определению взорваться не может? Эту формулировку притянули за уши – она красиво звучит, но ни одного доказательства покушения нет, тем более моей причастности к нему. Одному Богу известно, как они умудрились меня туда впихнуть.

Во-вторых, что касается гибели людей: это два разных убийства и два разных человека. Евгения Зорю убили те, кому он перешел дорогу. Весь Хабаровск знает, за что его убили. Никакой Фургал там рядом не стоял, там были серьезные интересанты и серьезные дела, в которых он крутился. Убили не только Зорю, но и всех его компаньонов в течение короткого времени. На суде об этом не говорили, а говорили лишь о том, что Зоря якобы судился со мной. Но он со мной не судился. В 2003-м прошел последний арбитражный суд. Больше я его в глаза не видел, а застрелили его в конце 2004-го.

В отношении Олега Булатова все еще более непонятно. Были прямые свидетели, которые заявляли о том, что их просили найти киллера, называли фамилию этого человека, вид оружия. Но вопрос даже не стали рассматривать, запретили вообще его озвучивать. Поэтому, честно, не знаю, кто причастен к убийству Олега. Он был толковым сотрудником, меня как директора полностью устраивал. Заявленная причина его убийства не выдерживает никакой критики: он якобы знал, кто убил Зорю, и мог пойти меня сдать. Но ведь его два раза допрашивали, Олег мог все рассказать на допросе! Полная дичь считать, что я бегал по всей стране и устранял тех, кто что-то знал об убийстве Зори.

– Почему вы выбрали именно суд присяжных?

– Два года меня держали в московском СИЗО №2 «Лефортово» без объявления уголовного дела, я ходил по закрытым судам и видел, какие решения они выносят. Меня посадили, поскольку якобы на свободе у меня есть «база», которая убивает людей. На суде следователь сказал судье, что у них есть неопровержимые доказательства моей причастности, но он их озвучивать не будет «ввиду секретности».

Конечно, я понимал, что они и присяжных заставят вынести обвинительный приговор, но тут хотя бы суд будет открытым, все увидят, что происходит и как происходит. До этого два года никто ничего обо мне не знал. Мне запрещали, помимо переписки, и свидания, и телефонные звонки. Адвокатов пускали редко. Вот и доказывай в таких условиях, что ты не верблюд.

– Не обидно, что президент, который хорошо отзывался о вашей работе на посту губернатора и которого вы всегда поддерживали, после ареста заявил об утрате доверия к вам?

– Слово «обидно» неуместно. Мы ведь не в детском садике. Я все-таки губернатор. Я выполнял свою работу так, как ее понимал, так, как люди мне поручили, и считаю, что выполнял ее правильно. Конечно, было приятно услышать из уст президента, что он тоже так считает. Но вот пришел следователь и сказал, что я был плохим губернатором, занимался мошенничеством, превышал служебные полномочия, создал ОПС. А на мой вопрос, слышал ли он президента, следователь ответил, что «им все равно». Как можно взять и посадить губернатора за убийства почти 20-летней давности? А что вы делали все это время? Как я тогда прошел государственную проверку? Я был хорошим, а сейчас стал убийцей?!