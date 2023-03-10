«Ара русул канонс!» Как проходили протесты в Грузии

Массовые протесты в Тбилиси вынудили парламент Грузии объявить об отзыве законопроекта об иноагентах. Акции оппозиции длились два дня после принятия документа за основу. Демонстранты осадили парламент и строили баррикады. Их разгоняли водометами, слезоточивым газом и даже «звуковым оружием».

На митинг – как на праздник

Вечером 7 марта, накануне Международного женского дня, многие грузины в Тбилиси спешили не в цветочные или ювелирные магазины, а в центр города, на проспект Руставели. Именно там должен был состояться митинг – мирный, ничего не предвещавший. Против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Грузинский парламент буквально только что одобрил его в первом чтении.

Через несколько часов у здания парламента собралось около десяти тысяч человек. Движение по проспекту перекрыли. Вскоре демонстранты попытались прорваться на территорию парламента. И тут в ход пошли водометы, слезоточивый газ и гранаты – светошумовые...

На следующий день, 8 марта, протестовали уже все крупнейшие города страны. На митинги вышли в Кутаиси, Батуми, Телави, Озургети. В Тбилиси анонсировали сразу несколько акций, которые в итоге слились в одну – снова у парламента. Около семи часов вечера к зданию подошли уже порядка двадцати тысяч человек.

Проспект Руставели снова перекрыли. Бабушки, торговавшие флажками Грузии, Украины, Евросоюза и почему-то Великобритании, расположились прямо на проезжей части на подходах к парламенту.