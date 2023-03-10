«Ара русул канонс!» Как проходили протесты в Грузии
«Нет российскому закону!» – скандировали десятки тысяч участников митингов в Тбилиси
Массовые протесты в Тбилиси вынудили парламент Грузии объявить об отзыве законопроекта об иноагентах. Акции оппозиции длились два дня после принятия документа за основу. Демонстранты осадили парламент и строили баррикады. Их разгоняли водометами, слезоточивым газом и даже «звуковым оружием».
На митинг – как на праздник
Вечером 7 марта, накануне Международного женского дня, многие грузины в Тбилиси спешили не в цветочные или ювелирные магазины, а в центр города, на проспект Руставели. Именно там должен был состояться митинг – мирный, ничего не предвещавший. Против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Грузинский парламент буквально только что одобрил его в первом чтении.
Через несколько часов у здания парламента собралось около десяти тысяч человек. Движение по проспекту перекрыли. Вскоре демонстранты попытались прорваться на территорию парламента. И тут в ход пошли водометы, слезоточивый газ и гранаты – светошумовые...
На следующий день, 8 марта, протестовали уже все крупнейшие города страны. На митинги вышли в Кутаиси, Батуми, Телави, Озургети. В Тбилиси анонсировали сразу несколько акций, которые в итоге слились в одну – снова у парламента. Около семи часов вечера к зданию подошли уже порядка двадцати тысяч человек.
Проспект Руставели снова перекрыли. Бабушки, торговавшие флажками Грузии, Украины, Евросоюза и почему-то Великобритании, расположились прямо на проезжей части на подходах к парламенту.
К восьми часам число митингующих выросло примерно вдвое. К ним присоединились участники женского марша и шествия студентов.
Никаких намеков на случившиеся накануне столкновения не было. Полиция спокойно дежурила у входов в парламент. Включали гимны Грузии и Евросоюза. Почти никто из митингующих не скрывал лица, в том числе и я. Со сцены выступали лидеры оппозиционных партий и движений. «Ара русул канонс!» – повторял почти каждый из них. «Ара русул канонс!» – отвечала толпа. Не обязательно владеть грузинским языком, чтобы понять значение этого лозунга – «Нет российскому закону!»
Два законопроекта
Обвинения в тайных связях с Кремлем традиционны и очень популярны в грузинской политике. В последние годы больше всего достается партии «Грузинская мечта», с 2012 года имеющей парламентское большинство. Все 11 лет своего существования она декларирует ориентированность на Европу и стремление к интеграции с Евросоюзом. В то же время сохраняет тесные деловые отношения с Российской Федерацией (Грузия, к примеру, не присоединилась к экономическим санкциям в отношении России на фоне СВО на Украине).
Оппоненты из правоцентристского «Единого национального движения» (ЕНД) и других оппозиционных партий называют «Грузинскую мечту» «пропутинской» и упрекают в незаинтересованности во вступлении в ЕС. «Мечтатели» в ответ говорят о спекуляциях темой России. Необходимость закона об иноагентах, который противники действующей власти называют калькой с российского, в правящей партии лукаво объясняли стремлением к «прозрачности».
Иноагентами, согласно законопроекту, планируется признавать НКО и СМИ, 20% годового дохода которых приходится на зарубежное финансирование. Организации, которые откажутся регистрироваться иноагентами или отчитываться о своих финансовых поступлениях, будут вынуждены платить штраф в размере 25 тысяч лари (примерно 720 тысяч рублей – Авт.).
Инициатором документа формально стало антизападное движение «Сила народа». В августе 2022 года его основала группа вышедших из «Грузинской мечты» депутатов. Это же движение предложило альтернативный законопроект «О регистрации иноагентов». Его действие предлагается распространить и на физических лиц, а в качестве наказания ввести лишение свободы на различные сроки.
Изначально законопроект «Силы народа» планировалось рассмотреть на заседании парламента в четверг, 9 марта. Однако в разгар восьмимартовской акции на проспекте Руставели стало известно, что этого уже не произойдет.
Бунт в дождевиках
8 марта люди подходили к зданию парламента вплоть до позднего вечера. По моим оценкам, к 22:00 число протестующих выросло до 35–40 тысяч человек. Присутствовали представители всех основных оппозиционных сил. Среди митингующих заметили даже основателя партии «За Грузию» Георгия Гахарию, в 2019–2021 годах бывшего премьер-министром страны. С наступлением темноты в толпе появились митингующие в желтых дождевиках и даже мотоциклетных шлемах. Но атмосфера у парламента была настолько спокойной, что, кроме их внешнего вида, мало что указывало на возможность яростных столкновений с полицией.
Всё изменилось, когда на трибуну вышел Георгий Вашадзе, лидер либеральной партии «Стратегия Строителя», отколовшейся от ЕНД в 2016 году. Он потребовал отозвать ненавистный «пророссийский» законопроект и отпустить задержанных накануне демонстрантов. На выполнение этих требований политик дал властям один час. Правда, не уточнив, что случится в противном случае. Отвечать на ультиматум поздно вечером выходного дня, разумеется, никто не стал. Спустя час Вашадзе снова взял микрофон и предложил взять парламент в осаду «без применения насилия».
Демонстранты начали окружать здание. Появились фаеры, кто-то зажег дымовую шашку. Часть протестующих попыталась сломать ограждение и прорваться во внутренний двор. Полиция встретила их с территории безлюдного парламента мощными водометами (струя довольно ощутимо бьет по телу).
Телеканал «Формула» вел прямой репортаж происходящего. В гуще событий съемочная группа встретила Вашадзе. Прямо во время интервью за его спиной люди в масках принялись разбивать окна парламента. «Нет-нет, остановитесь!!!» – закричал лидер «Стратегии Строителя». Позже он заявил журналистам, что на акции присутствовали провокаторы, которые «специально вели себя деструктивно», чтобы «оправдать использование спецназа».
Вытесненные назад на Руставели протестующие решили продолжать акцию. Особо запасливые демонстранты достали противогазы. Разгонять их действительно прибыл спецназ. Снова пустили в ход гранаты со слезоточивым газом.
Около полуночи всю территорию у парламента заволокло густым белым дымом. У большинства, в том числе и у меня, потекли слезы. Появились кашель и одышка. Кожа и глаза начали буквально «гореть». Местные Telegram-каналы стали спешно делиться советами, что делать, если попали под струю. Промывать лицо рекомендовали смесью воды и почему-то «Маалокса» – лекарства от болезни желудка.
Помощь пострадавшим демонстрантам, помимо медиков и волонтеров, оказывал и частный бизнес. Многие магазины, бары и тату-салоны в центре Тбилиси стали шелтерами. Заведения открывали свои двери настежь для нуждающихся в медицинской помощи. К врачам обращались не только с химическими ожогами. Некоторые демонстранты получили серьезные повреждения в давке, возникшей во время отступления с Руставели.
После зачистки у парламента значительная часть протестующих разъехалась по домам. Однако несколько тысяч человек, в основном молодых, продолжали активничать на соседних улицах.
Очень скоро протест вернулся на главный проспект, где соорудили подобие баррикады из скамеек, мусорных контейнеров и даже припаркованных электросамокатов. И вот тут полиция применила «звуковое оружие» – включила сигнал, очень похожий на непрекращающуюся автомобильную сигнализацию. От звуков закладывало уши и начинала сильно болеть голова. Но молодежь – я сначала даже не поверил своим глазам! – принялась под них танцевать...
Победа
Спецназ предпринимал несколько попыток очистить Руставели от демонстрантов. Протестующие отступали и возвращались назад. Кто-то кидал в полицейские машины какие-то предметы, другие пытались общаться с силовиками. Центр города окончательно успокоился ближе к четырем часам утра. Несмотря на размах ночных событий, по данным МВД, за 8 марта задержали только 66 участников протестов. Столько же – днем раньше.
На следующее утро «Грузинская мечта» и «Сила народа» объявили об отзыве законопроекта.
Тбилиси