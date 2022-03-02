ООН против России. Чем чреваты для нашей страны международные акты осуждения

За минувший год документы, осуждающие Россию, приняли не только ООН, но и Европарламент. Свое мнение высказал Международный суд, которому Россия, впрочем, неподсудна. Как работает международное право, разбирался «Собеседник».

1. О чем речь?

Все эксперты – каких бы взглядов на события они ни придерживались – в один голос твердят: резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы. В отличие от решений Совбеза ООН, где Россия имеет право вето. К слову, в течение всего прошлого года состоялось несколько заседаний Совбеза, где обсуждались вопросы Украины, но никаких решений принято не было. За исключением одного, чисто процедурного (в этом случае право вето не работает): созвать чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.

Это такое внеплановое заседание Генассамблеи ООН для принятия срочных, хотя и необязательных решений или рекомендаций по тому или иному вопросу. Проводятся чрезвычайные сессии редко. За всю историю ООН они созывались всего 11 раз. 28 февраля 2022 года началась как раз одиннадцатая. До сих пор она периодически собирается для обсуждения изменяющейся ситуации на Украине.

2. Зачем принимают, если не надо исполнять?

Возникает вопрос: если резолюции Генассамблеи ООН не имеют юридической силы, зачем тогда их столь настойчиво издают?

– Это чисто имиджевый документ, – уверяет экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев. – У Генассамблеи нет никаких практических инструментов для исполнения ее решений.

И все же косвенные последствия осуждающих резолюций присутствуют, отмечает эксперт.

– Можно предположить, – размышляет Нечаев, – что страны, которые вводят антироссийские санкции, будут тверже уверены в своей правоте. А потенциальные инвесторы станут еще более скептически смотреть на Россию.

Неожиданный аспект в принятии осуждающих резолюций подметил экс-дипломат и политик Николай Платошкин:

– В ноябре 2022-го Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Киеву от российской СВО. В документе предусмотрено создание международного механизма, который обеспечит это возмещение ущерба. Так могут ли изъять наши замороженные на Западе активы, если резолюции Генассамблеи ООН юридической силы не имеют? Вообще-то прецеденты есть. Скажем, в 1979-м после свержения шаха были заморожены иранские активы в общей сложности на $100 млрд.

Так вот, Иран объявили страной – спонсором терроризма. В 1983-м в Ливане против американских морпехов был совершен теракт, погибло несколько десятков человек. Особо не доказывая, решили: это дело рук Ирана. Родственники погибших подали иски в суд США, потребовав компенсацию. И им начали ее выплачивать из иранских активов. Так что и сейчас теоретически может произойти нечто аналогичное. Заметьте, резолюцию о том, чтобы признать нас государством-террористом, уже приняли Чехия и Эстония. Сенат США обратился с такой же просьбой к Госдепу... Так что вовсе не исключено, что какие-нибудь украинские граждане подадут иски в американский или какой-то европейский суд с требованием возместить ущерб. И резолюции Генассамблеи ООН окажутся им моральной поддержкой для такого рода исков: мол, смотрите, сколько стран высказалось в нашу поддержку.