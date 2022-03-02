ООН против России. Чем чреваты для нашей страны международные акты осуждения
В конце февраля Генассамблея ООН приняла уже шестую с начала СВО резолюцию, осуждающую Россию
За минувший год документы, осуждающие Россию, приняли не только ООН, но и Европарламент. Свое мнение высказал Международный суд, которому Россия, впрочем, неподсудна. Как работает международное право, разбирался «Собеседник».
1. О чем речь?
Все эксперты – каких бы взглядов на события они ни придерживались – в один голос твердят: резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы. В отличие от решений Совбеза ООН, где Россия имеет право вето. К слову, в течение всего прошлого года состоялось несколько заседаний Совбеза, где обсуждались вопросы Украины, но никаких решений принято не было. За исключением одного, чисто процедурного (в этом случае право вето не работает): созвать чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.
Это такое внеплановое заседание Генассамблеи ООН для принятия срочных, хотя и необязательных решений или рекомендаций по тому или иному вопросу. Проводятся чрезвычайные сессии редко. За всю историю ООН они созывались всего 11 раз. 28 февраля 2022 года началась как раз одиннадцатая. До сих пор она периодически собирается для обсуждения изменяющейся ситуации на Украине.
2. Зачем принимают, если не надо исполнять?
Возникает вопрос: если резолюции Генассамблеи ООН не имеют юридической силы, зачем тогда их столь настойчиво издают?
– Это чисто имиджевый документ, – уверяет экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев. – У Генассамблеи нет никаких практических инструментов для исполнения ее решений.
И все же косвенные последствия осуждающих резолюций присутствуют, отмечает эксперт.
– Можно предположить, – размышляет Нечаев, – что страны, которые вводят антироссийские санкции, будут тверже уверены в своей правоте. А потенциальные инвесторы станут еще более скептически смотреть на Россию.
Неожиданный аспект в принятии осуждающих резолюций подметил экс-дипломат и политик Николай Платошкин:
– В ноябре 2022-го Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Киеву от российской СВО. В документе предусмотрено создание международного механизма, который обеспечит это возмещение ущерба. Так могут ли изъять наши замороженные на Западе активы, если резолюции Генассамблеи ООН юридической силы не имеют? Вообще-то прецеденты есть. Скажем, в 1979-м после свержения шаха были заморожены иранские активы в общей сложности на $100 млрд.
Так вот, Иран объявили страной – спонсором терроризма. В 1983-м в Ливане против американских морпехов был совершен теракт, погибло несколько десятков человек. Особо не доказывая, решили: это дело рук Ирана. Родственники погибших подали иски в суд США, потребовав компенсацию. И им начали ее выплачивать из иранских активов. Так что и сейчас теоретически может произойти нечто аналогичное. Заметьте, резолюцию о том, чтобы признать нас государством-террористом, уже приняли Чехия и Эстония. Сенат США обратился с такой же просьбой к Госдепу... Так что вовсе не исключено, что какие-нибудь украинские граждане подадут иски в американский или какой-то европейский суд с требованием возместить ущерб. И резолюции Генассамблеи ООН окажутся им моральной поддержкой для такого рода исков: мол, смотрите, сколько стран высказалось в нашу поддержку.
3. Политика или экономика?
Еще один аспект осуждающих резолюций назвал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО: своеобразный смотр мирового общественного мнения. И действительно, за минувший год мы не увидели, что баланс голосования как-то резко изменился.
В основном за Россию голосуют одни и те же страны. Мало меняется состав воздержавшихся (среди них – Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, ЮАР и т.д.), а также тех, кто перманентно отсутствует на заседаниях, явно не желая голосовать. Среди последних, к примеру, Азербайджан, Туркмения.
– Для российской официальной пропаганды, несомненно, важно, что такие ключевые страны и наши важные торговые партнеры, как Китай и Индия, воздерживаются, – оценивает ситуацию Нечаев. – При этом производит несколько странное впечатление, что воздерживаются (или не голосуют) и наши союзники по ОДКБ, партнеры по СНГ и другим организациям, которые возникли на базе бывших республик СССР. Никто, кроме Белоруссии, ни разу не проголосовал против. Я бы назвал это тихим бунтом на корабле.
Платошкин тоже считает, что это печальный результат нашей неудачной политики по отношению к бывшим республикам.
С другой стороны, трудно понять, чего тут больше – политики или экономики.
– Они не хотят портить отношения с миром, поэтому не голосуют против, – считает Нечаев. – И не хотят портить отношения с Россией, поэтому не голосуют за. Вот такая страусиная политика. И неважно, воздержался или не пришел на заседание – это по сути одно и то же.
4. Смогут ли Россию лишить права вето в Совбезе ООН?
За минувший год не раз поднимался вопрос о реформировании Совета Безопасности ООН. Речь идет об увеличении числа его членов, а некоторые страны давно намекают, что надо бы лишить Россию права вето.
– Этот вопрос поднимается не впервые, – объясняет Платошкин. – Он уже обсуждался после распада СССР. Тогда в число постоянных членов Совбеза хотели вступить Германия и Япония. Они говорили: войны давно нет, а мы теперь тоже великие страны... Другие государства тогда не согласились с этим. Так, Мексика, Бразилия, Аргентина, Индия, ЮАР упирали на то, что их экономика не меньше и они тоже хотели бы стать постоянными членами. В общем, вопрос завис. Долгое время и Россия, и США придерживались одинаковой позиции: лучше ничего не менять. Тем более что у наших стран есть право вето, и каждая может заблокировать любое решение. Обе не раз этим пользовались.
Сейчас ситуация выглядит иначе, – продолжает экс-дипломат. – Насколько я понимаю, американцы хотят не просто расширить Совбез, они хотят всех постоянных членов лишить права вето. И если им это удастся, заблокировать какое-либо решение не получится ни у кого. Видимо, считают, что, потеряв право вето, они смогут выиграть простым голосованием. Но против другие страны, обладающие правом вето. В частности, Китай. Так что это вопрос больше политический и вряд ли скоро реализуемый. Дело в том, что Устав ООН меняется Генассамблеей, двумя третями голосов всех стран-участниц. Не думаю, что Штатам удастся убедить необходимое большинство изменить Устав и реформировать Совбез.
Решения Генассамблеи ООН по России и Украине
По итогам первого заседания 2.03.2022 Генассамблея приняла резолюцию ES-11/1 «Агрессия против Украины» (141 страна за, 5 против, 35 воздержались, 12 отсутствовали), осуждающую СВО.
По итогам второго заседания 24.03.2022 – резолюцию ES-11/2 «Гуманитарные последствия агрессии против Украины» (140 стран за, 5 против, 38 воздержались, 10 отсутствовали), выражающую сожаление по поводу гуманитарных последствий.
По итогам третьего заседания 7.04.2022 – резолюцию ES-11/3 о приостановлении членства РФ в Совете по правам человека (93 страны за, 24 против, 58 воздержались, 18 отсутствовали).
После референдумов о присоединении к России новых регионов – 12.10.2022 – резолюцию ES-11/4 «Территориальная целостность Украины: защита принципов, закрепленных в Уставе ООН» (143 страны за, 5 против, 35 воздержались, 10 отсутствовали), требующую от России отмены решений о присоединении новых территорий.
14.11.2022 – резолюцию ES-11/5 «Содействие осуществлению правовой защиты и обеспечению возмещения ущерба в связи с агрессией против Украины» (94 страны за, 14 против, 73 воздержались, 12 отсутствовали), где отмечено: Россия должна остановить военные действия на Украине, нести правовые последствия всех «своих международно-противоправных деяний». Рекомендовано государствам-членам в сотрудничестве с Украиной создать международный реестр ущерба.
22.02.2023 – резолюцию A/ES-11/L.7 «О принципах Устава ООН, лежащих в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине» (141 страна за, 7 против, 32 воздержались, 13 отсутствовали), призывающую все страны удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению мира в соответствии с Уставом ООН и выступающую за целостность международно признанных границ Украины.
Во всех резолюциях есть пункт с требованием вывода российских войск с территории Украины.