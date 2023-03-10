Глеб Павловский: Мы жили увлекательно, как в кино

Политолог, журналист, историк Глеб Павловский умер, немного не дожив до своего 72-го дня рождения. Можно как угодно относиться к его взглядам, тем более он и сам их кардинально менял, но трудно спорить с тем, что это был блестящий аналитик, интеллектуал высочайшего класса.

«Я доволен своей жизнью: я получил больше, чем хотел»

Так он говорил. При этом Павловский все испытал в жизни – тяжелый физический труд, падения, взлеты, отколовшихся друзей...

Последний раз он вышел «в эфир» (в телеграме) 30 октября прошлого года. Четыре поста – политических, естественно, хотя и полушутливых. Про санкции. Но один из них – личный. И кажется, в нем – весь его характер: «Пришли поздравления с хэлловином. Тут тетя доктор меня спросила, как я хочу умереть, от рака или инфаркта? Знаете ли, я задумался!»

А накануне давал мне интервью по телефону. Он и раньше, бывало, не всегда хорошо себя чувствовал. Как-то раз не могла ему дозвониться в назначенное время. Позже сам перезвонил, сказал, что давление подскочило, было очень тяжело... И в тот последний разговор 29 октября как бы между делом написал: «Я в клинике на неделю вообще-то». Был уверен, что болезнь ненадолго? Не угадал, выходит.

Между тем предсказателем Павловский был отменным. Взять хотя бы наше с ним интервью 27 февраля 2022-го. Спустя всего три дня после начала СВО он сказал: «Включение в игру угрозы ядерным оружием, думаю, произойдет уже через несколько дней». И ведь произошло, пусть не через несколько дней, а в том самом октябре, когда мы с ним последний раз и разговаривали (как раз о том, насколько реальны все эти разговоры о «грязной бомбе»).

Или вот еще: «Пока не затронут энергетический рынок. Но это пока. Тронут его, не сомневайтесь. Мы довольно быстро придем к положению, когда нам запретят торговать нефтью и газом. На мой взгляд, сначала запрет будет избирательным, потому что Европа нуждается в газе и сейчас, среди зимы, не может остаться без него. Новые варианты могут появиться не раньше чем через полгода-год». Именно так и произошло, как мы сегодня знаем.