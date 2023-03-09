Три года без тайны переписки: в «пакет Яровой» попали владельцы технологических сетей

Владельцев технологических сетей связи, вслед за сотовыми операторами, обязали хранить данные три года и передавать их силовикам по запросу. «Собеседник» выяснил, чем это может грозить обычным интернет-пользователям у главы юридической практики «Роскомсвободы»* Саркиса Дарбиняна.

– Саркис Симонович, кого коснется новый закон?

– Когда мы набираем адрес сайта, то система DNS, адресная книга интернета, узнает, к какому ip-адресу надо направить. Распределением ip-адресов как раз и занимаются владельцы технологических сетей. Это могут быть российские компании, предоставляющие адреса конечным пользователям, или иностранные компании, оказывающие услуги в России. Если раньше, когда был принят «пакет Яровой», такие данные сохраняли и передавали силовикам операторы связи в отношении конечных пользователей, то сейчас речь уже идет про передачу данных сотрудников компаний, внутренние сети и взаимодействие в них

– Иными словами, на обычных пользователях интернета это не отразится?

– Скорее всего, они только испытают новый страх, что их свободы вновь ограничили. Но в целом это ситуацию для них никак не меняет. В России уже давно реализована система СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий, предназначенная для сбора информации со всех видов связи и ее долговременного хранения — прим. авт.), которую ЕСПЧ признал не соответствующей международным нормам. И ситуация с годами не улучшается, наоборот, становится хуже.

– Многие подумали, что опять будут вытягивать информацию из соцсетей и мессенджеров…

– С ними уже все вроде бы решено. Кто захотел, тот сдал ФСБ ключи от шифрования и собирает все метаданные и переписку. Но мы мало знаем о том, кто подчинился законам из «пакета Яровой». Это страшно секретно. Сдал ли телеграм ключи или нет — мы на сто процентов сказать не можем.

– А компания Meta** сдала?

– Я очень сомневаюсь, что они пошли на сотрудничество с ФСБ. Пока их стараются не замечать, понимая всю важность WhatsApp для российских пользователей.

– Как же закон о «приземлении» иностранных IT-компаний, обязавший с 1 января 2022 года хранить данные на российских серверах?

– Закон о приземление полностью провалился. Не успели всех заставить открыть представительства, как они сами полностью покинули российский рынок. Meta** не успела «напороться» по этому закону. Их обвинили в разжигании ненависти и вражды и заблокировали по экстремистским основаниям. Вопрос о блокировке любого иностранного сервиса, Google или YouTube, например, – это сейчас вопрос политической воли. Нет никакой гарантии, что завтра этого не произойдет.

– Кто-то стал из иностранных компаний хранить данные в России?

– Не уверен, чтобы кто-то согласился.

*Власти РФ считают иноагентом

**Признана российскими властями экстремистской организацией и запрещена в РФ