Парни «Рёдан» с пауками на спине
Подростковая ЧВК наделала много шума. Кто они такие?
«ЧВК Рёдан» мгновенно стала самым известным и самым запрещенным молодежным течением в России. Полицейские облавы на ее приверженцев прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Задержано более 500 подростков. «Собеседник» разбирался, что это за «частная военная компания» и существует ли на самом деле новая субкультура.
Призрак бродит по России, призрак «ЧВК Рёдан». На него ополчились в Госдуме, в Лиге безопасного интернета и в Кремле. Парадоксально, но с аполитичным движением борьба ведется и в России, и в Белоруссии, и на Украине. В Гомеле задержали 200 подростков, в Харькове – 257 «Рёдановцев», попытки сборов «Рёдановцев» отмечались в Одессе, Киеве, Ивано-Франковске и Львове. Реакция везде одна, причины ее разные: киевская полиция назвала «Рёдан» «операцией российских пропагандистов», в Москве за субкультурой видят руку «недружественных стран», а в Белоруссии просто решили не отставать от соседей.
«Сшей мне, мама, клетчатые брюки...»
В интернете можно легко найти объяснение тому, что такое «Рёдан», или, вернее, «Геней Рёдан». Это название преступной группировки из манги Hunter x Hunter («Охотник на охотника»), выходящей с 1998 года. В 2020-м на посвященных аниме сайтах стала пользоваться спросом одежда с символикой банды – черные майки и толстовки с двенадцатилапым пауком и цифрой 4, а также клетчатые штаны. В соцсетях возникло несколько групп, включавших в свое название слово «Рёдан», но до февраля этого года они пользовались лишь локальной известностью.
– «Рёдановцы», как называют их в СМИ, никак не связаны друг с другом. Им просто нравится этот стиль и образ жизни. Это не какая-то группировка, единая организация, это субкультура и не более. И даже не субкультура, а просто пока веяние моды и ничего конкретного, – рассказал «Собеседнику» 17-летний Сева*, администратор одного из каналов, посвященных «Рёдану». – Никакая ЧВК никогда не существовала. Один из маленьких пабликов назвался так по приколу в конце прошлого года. Тогда много говорили про ЧВК «Вагнер», вербовку заключенных, и они решили хайпануть.
«Рёдан» связан с субкультурой «дед инсайд» (dead inside – «мертвый внутри» в переводе с английского. – Авт.), объединяющей любителей компьютерной игры Dota 2 и всего, что с ней связано. «Дединсайдерами» первоначально называли тех, кто много времени проводит в кибермире. Правда, связь с «мертвыми внутри» опрошенные «Собеседником» видят по-разному.
– Это смежные понятия, и разница только в том, что «паучками» называют именно тех, у кого пауки на спине, – говорит Сева.
– Я себя позиционирую и как «Рёдановец», и как «дед инсайд», – считает школьник, представившийся Артемом Акумом.
– «Рёдан» идет против обидчиков, а «дед инсайд» – это люди с депрессией, – объясняет пользователь соцсетей Михаил* с пауком на аватарке.
«Мы просто хотим мира»
Внезапная слава к «Рёдану» пришла 19 февраля. В этот день, как рассказывают сами парни с пауками (стиль, по словам наших собеседников, популярен в основном у мужской половины в возрасте 15–20 лет), у них произошел конфликт за места на фуд-корте ТЦ «Авиапарк» с «околофутбольщиками», представителями другой субкультуры. В интернете после стычки посыпались взаимные назначения новых мест для потасовок у торговых центров многих городов, а в ряды «пауков» на волне успеха влилось много юных горячих голов. Участников конфликтов с обеих сторон задерживала полиция. 25 и 27 февраля столичный суд отправил четырех напавших на «Рёдановцев» в «Авиапарке» под домашний арест.
– Я даже не знаю, кто себя повел в этой ситуации хуже, – считает Сева. – Организаторам крупных комьюнити нужно было прекратить все это, а они пустили на самотек. В итоге методы «пауков» оказались не лучше «офников» («околофутбольщиков». – Авт.). Больше всего страдают обычные люди, кто просто хочет носить модную одежду и смотреть аниме. Мы сейчас через все ресурсы пытаемся донести, что «Рёдан» – это не что-то опасное и злое и что в разжигании конфликта заинтересованы третьи лица.
Причины противостояния «Рёданов» и «офников» понятны любому человеку, прожившему на свете больше двадцати лет.
– Проблема в том, что они нас не принимают из-за наших причесок и одежды, – говорит про своих оппонентов Михаил.
Кроме «околофутбольщиков», во многих телеграм-каналах «Рёдановцам» приписывают вражду с лицами «неславянских национальностей». Однако сами подростки это отрицают.
– Только небольшая и неумная часть «Рёданов» пишет оскорбления про другие нации. Остальным это не нравится, – говорит Артем.
– Сейчас тролли в интернете выбрасывают всякую ложную информацию, чтобы про-длить конфликт. Им это кажется смешным. На самом деле у «Рёданов» нет никакой вражды к национальностям и даже «офникам». Мы просто хотим мира, – уверяет Сева.
А вот запись в одном из крупнейших пабликов «Али Рёдан»: «Люди, которые сейчас оскорбляют чью-либо религию, национальность, никак не относятся к нашему сообществу».
«Ничего хорошего не несет нашей молодежи»
Аниме и компьютерные игры в наши дни любит почти каждый подросток. Приписываемые «Рёдановцам» суицидальные наклонности участники движения отрицают, говоря, что, наоборот, хотят «жить в кайф». Приверженности к одному стилю одежды тоже как-то маловато для идеологии целой субкультуры. Значит, организацию и идеологию нужно срочно создать.
Так, Екатерина Мизулина назвала аниме-субкультуру в целом деструктивной, а «Рёдан» – агрессивно-депрессивной ее частью. Одиозный депутат Госдумы Султан Хамзаев пошел привычным путем и потребовал запретить отдельные аниме-сериалы и некоторые компьютерные игры. Его коллега, не менее одиозная Нина Останина, отправила обращение в МВД с просьбой запретить контент, связанный с «Рёданом». Высказался даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав движение «псевдосубкультурой» со знаком минус, «которая ничего хорошего не несет нашей молодежи».
– С аниме уже давно борются, и сейчас, как я понимаю, обсуждают все, что связано с «пауками». Такими темпами у нас вообще скоро не останется никакой свободы и возможности проводить мирные тусовки, – сокрушается Сева.
Порадовать его, увы, нечем. Шестеренки государственной машины заскрипели и обязательно что-нибудь да запретят. В иной вариант верится с трудом.
Мнение психолога
– Когда общество либо не занимается детьми, либо создает для них мыльные пузыри, далекие от реальной жизни, молодежь вынуждена создавать свои параллельные реальности с понятными им правилами, – говорит психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский. – «Рёдан» – это такая же характерная история для ХХ и уже ХХI века, как панки, хиппи, готы и другие, только если раньше основополагающим была музыка и книги, то сейчас игры и аниме. И у всех есть смартфоны, поэтому новое веяние быстро распространяется среди молодежи.
В «Рёдане» я никакой конкретной опасности не усматриваю, как и в других субкультурах. Панки, хиппи и любера, повзрослев, могут работать за одним столом и любить страну. Но это сигнал для нас, взрослых, что нужно что-то делать с молодежью в нашей стране, нужно показывать правильные ценности и социальные лифты. Сейчас у нас это все пока на уровне разговоров, к сожалению.
*Имена изменены