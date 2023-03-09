Парни «Рёдан» с пауками на спине

«Сшей мне, мама, клетчатые брюки...»

В интернете можно легко найти объяснение тому, что такое «Рёдан», или, вернее, «Геней Рёдан». Это название преступной группировки из манги Hunter x Hunter («Охотник на охотника»), выходящей с 1998 года. В 2020-м на посвященных аниме сайтах стала пользоваться спросом одежда с символикой банды – черные майки и толстовки с двенадцатилапым пауком и цифрой 4, а также клетчатые штаны. В соцсетях возникло несколько групп, включавших в свое название слово «Рёдан», но до февраля этого года они пользовались лишь локальной известностью.

– «Рёдановцы», как называют их в СМИ, никак не связаны друг с другом. Им просто нравится этот стиль и образ жизни. Это не какая-то группировка, единая организация, это субкультура и не более. И даже не субкультура, а просто пока веяние моды и ничего конкретного, – рассказал «Собеседнику» 17-летний Сева*, администратор одного из каналов, посвященных «Рёдану». – Никакая ЧВК никогда не существовала. Один из маленьких пабликов назвался так по приколу в конце прошлого года. Тогда много говорили про ЧВК «Вагнер», вербовку заключенных, и они решили хайпануть.

«Рёдан» связан с субкультурой «дед инсайд» (dead inside – «мертвый внутри» в переводе с английского. – Авт.), объединяющей любителей компьютерной игры Dota 2 и всего, что с ней связано. «Дединсайдерами» первоначально называли тех, кто много времени проводит в кибермире. Правда, связь с «мертвыми внутри» опрошенные «Собеседником» видят по-разному.

– Это смежные понятия, и разница только в том, что «паучками» называют именно тех, у кого пауки на спине, – говорит Сева.

– Я себя позиционирую и как «Рёдановец», и как «дед инсайд», – считает школьник, представившийся Артемом Акумом.

– «Рёдан» идет против обидчиков, а «дед инсайд» – это люди с депрессией, – объясняет пользователь соцсетей Михаил* с пауком на аватарке.