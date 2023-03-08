Война с Нобелевской премией

Лукашенко на 10 лет посадил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. По версии обвинения, он и другие белорусские правозащитники виновны в контрабанде денег через границу и «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». В Белоруссии продолжается преследование участников протестов против фальсификации итогов президентских выборов 2020 года.

В России пока не решаются сажать нобелевских лауреатов. Но демонстративное неуважение к ним (даже после смерти) – в порядке вещей. Архив Андрея Сахарова выселили из мемориальной квартиры в Москве в доме, где жил академик. Это связано с тем, что организации, которые образованы политическими наследниками Сахарова, занимаются не только протиранием пыли с экспонатов, но и актуальной правозащитой или сохранением памяти о жертвах сталинских репрессий.

Эпизод с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, которого облили краской в поезде, тоже войдет в историю позорным пятном. Правоохранителям хорошо известно, кто это сделал, преступники были пойманы, но отпущены.

Влияет ли на Нобелевский комитет политика? Пожалуй, да, фактор поддержки гонимых является не последним. Но по прошествии лет выясняется, что чаще награждают достойных, а оппоненты, пытающиеся подорвать престиж премии, оказываются как раз конъюнктурщиками.

На прошлой неделе в возрасте ста лет умер итальянский журналист Серджо Д’Анджело, который тайно вывез из СССР роман «Доктор Живаго». Опубликованная на Западе книга принесла Борису Пастернаку Нобелевскую премию по литературе. При жизни писатель был изгоем, а теперь – заметная фигура отечественной литературы. Только вот над цитатой «Пастернака не читал, но осуждаю» в России снова больше не смеются – ее всерьез взяли на вооружение те, кто аплодирует включению писателей, музыкантов, артистов в новые списки «врагов народа».