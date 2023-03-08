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08.03.2023

Пропаганда ядерной войны разрешена?

Страной руководят не наигравшиеся в солдатики люди. Чтобы их остановить, нужны уголовные нормы

Фото: pixabay

Псковское областное собрание депутатов отклонило законопроект «Яблока», предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду ядерной войны. Ранее аналогичные законопроекты вносили депутаты от «Яблока» в Карелии и Петербурге. У партии «Единая Россия» (ЕР) уже много лет существует принципиальная установка не поддерживать никакие законодательные инициативы от «Яблока», что бы они в себя ни включали.

Я работал в областном собрании в двух предшествующих созывах и сталкивался с тем, что мы могли вносить проекты, которые сначала отклонялись ЕР, а потом вносились ею же от своего имени. Иногда в виде исключения, в рамках политического партнерства, ЕР может поддержать проект ЛДПР, СР или КПРФ по специальной предварительной договоренности. Самый яркий пример – инициатива КПРФ по обращению к президенту о признании независимости ЛДНР, которая была внесена в декабре 2021 года. Это был бонус, который они получили за поддержку всех президентских инициатив, связанных с Украиной.

Наш законопроект – это отклик «Яблока» на абсолютно открытое бряцание ядерным оружием, которым занята официальная Россия уже как минимум второй год. Заявления Путина о возможности применения ядерного оружия во имя сохранения России, аналогичные высказывания со стороны Медведева, который напрямую рассказывает, как будет уничтожен весь остальной мир за несколько минут, – такого не было и не могло быть при СССР, даже когда его противостояние с США находилось на пике. Была определенная культура политических заявлений. А после Карибского кризиса 1962 года были сделаны выводы о том, что есть черта, которую переходить нельзя. 

Сейчас же, судя по всему, страной руководят не наигравшиеся в солдатики люди. Наличие ядерного потенциала каким-то образом конвертировалось в мощную виртуальную фигуру в тех шахматах, в которые сейчас играет Россия. Стали появляться заявления, которые невозможно интерпретировать иначе, как угрозу ядерных ударов.

И кроме того, появились действия: приостановление, а по сути – выход из договора по СНВ-3. Это единственный доживший до этого года системный межгосударственный договор между Россией и США, позволяющий контролировать гонку ядерных вооружений. Плюс – абсолютно распоясались российские пропагандисты, круглосуточно расчеловечивающие уже не только Украину, но и весь окружающий мир. Чтобы останавливать эти вещи, необходимы уголовные нормы.

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