Виктор Бут: Я сделан не из железа
Эксклюзивное интервью «Собеседника» с легендарным бизнесменом о том, что помогло ему выжить в американской тюрьме, о долгожданном возвращении на Родину и о членстве в ЛДПР
50 метров – прямо и ещё 200 – налево... Ровно столько мне сказали пройти от изначальной точки. Звонили от Виктора Бута. Объяснили: ждать в 15:00 в условленном месте, а потом точно идти, куда скажут. Куда бы это ни было! Места я не знала до последнего.
Но всё сделала с точностью до метра и до минуты. Вскоре оказалась у массивных, отделанных дорогими материалами дверей. Их открыл один человек, а проводил к герою интервью по витиеватым коридорам и лестницам уже другой. Виктор Анатольевич, завидев меня, тут же встал, тепло поздоровался. И сразу перешёл к делу.
Досье
Родился: 13 января 1967 года в Душанбе.
Образование: ускоренные курсы переводчика с португальского языка Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР.
Карьера: в 1991 году открыл свою первую фирму и стал авиационным брокером. В 1995 году участвовал в переговорах об освобождении российского экипажа самолёта ИЛ-76, захваченного в Афганистане. В 1996 году доставлял в Малайзию российские истребители.
В 2002 году объявлен Бельгией в международный розыск по обвинению в контрабанде и отмывании денег. В 2004 году включён президентом США Джорджем Бушем-младшим в санкционный список. В 2005 году стал прототипом главного героя триллера «Оружейный барон» (США), его сыграл Николас Кейдж.
В 2008 году арестован в Таиланде по ордеру, выданному местным судом по запросу США. В 2010 году экстрадирован в США. В 2012 году федеральным судом Нью-Йорка приговорён к 25 годам лишения свободы.
8 декабря 2022 года вернулся в Россию после обмена.
Семейное положение: с 1991 года женат на дизайнере Алле Бут. Имеет дочь Елизавету (1994 г.р.).
«Я – самый опасный в мире?!»
– В годы заключения вас называли «опаснейшим человеком на земле». Это звучало лестно или оскорбительно?
– А как вы сами считаете? Мой пример показателен в смысле того, как американцы умеют демонизировать. Они развили этот миф до сюрреалистического уровня, что я самый опасный человек в мире. Или второй после Усамы бен Ладена. На мне была отработана технология того, что сейчас происходит с Россией, и санкции на мне были отработаны ещё в 2000 году. Компании мои были закрыты, арестовать пытались всё, что есть. Эта война со мной идёт уже 23 года. Вопрос: почему? Потому, что не стал с ними сотрудничать.
Старый уклад мирового порядка просто так сдаваться не хочет. Главное в этой ситуации – предотвратить третью мировую войну. Она фактически уже идёт, но пока официально не объявлена обеими сторонами. Против нас опять собралась вся Европа и весь англосаксонский мир. Пока это происходит руками украинцев, но рано или поздно туда втянутся, видимо, Польша и Румыния, и нас ждёт конфликт с НАТО.
– Мы сможем его избежать?
– Мы делаем всё, что в наших силах. Мы же не начали сразу всё уничтожать.
В оппозиции
– После всего пережитого вы конечно же могли бы уже ничего не делать и просто отдыхать. Но по возвращении в Россию сразу вступили в ЛДПР.
– Да, уже активно работаю в партии – посещаю ЛНР и ДНР, другие территории, доставляю туда гуманитарную помощь, принимаю участие в работе партийных школ, обсуждаю разные другие повестки. Стараюсь глубже вникнуть в специфику партийной работы. ЛДПР – одна из самых энергичных партий, с очень молодым составом, который ещё себя покажет в будущем.
Владимир Жириновский был мудрым человеком, и то, о чем он говорил, предупреждал, сейчас сбывается. Выработанная им позиция очень близка мне: открыто называть вещи своими именами, отстаивать интересы простых граждан, бороться за русских во всем мире и таким образом быть конструктивной оппозиционной партией.
«Идти рядовым – нерационально»
– Вы провели в тюрьме 14 лет, прежде чем вас обменяли. Всё, конечно, относительно, но, на мой личный взгляд, это довольно много. Нет обиды на родину, что вас не смогли вызволить лет на десять пораньше? Или чувствуете только благодарность за то, что это вообще случилось?
– Цитирую: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для неё» (так сказал президент США Джон Кеннеди в своей инаугурационной речи 20 января 1961 года – Авт.). Вопрос не в том, много это или мало. Я знаю, что и посольство, и Министерство иностранных дел, и правительство делали все, чтобы меня освободить раньше. Я был в курсе всего, и ни о какой обиде не может быть и речи. Я глубоко благодарен всем и готов применить силы и жизненный опыт на пользу Родине сейчас, особенно в это трудное время.
– Слышала, даже были готовы пойти добровольцем на СВО, но здоровье не позволило.
– Дело не в этом. Я лейтенант запаса, у меня есть определённая военно-учётная специальность, и нерационально идти рядовым в окоп. Надо приносить пользу там, к чему тебя готовили.
Обмен «военнопленными»
– Читала мнения о том, что Россия якобы специально подстроила уголовное дело с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, чтобы потом вас обменять.
– Какая разница, было это специально или не специально?! У неё нашли что-то в багаже? Нашли. Она сама призналась? Да. Поэтому зачем нам обсуждать какие-то спекуляции, для которых нет даже фактической базы? Давайте говорить о чем-то конструктивном.
– В результате обмена вас обоих помиловали, и вы не должны отбывать остаток наказания на родине.
– Чтобы отбывать наказание здесь, вы должны совершить преступление, которое есть в Уголовном кодексе РФ. Есть процедура обмена заключёнными, чтобы они отбыли остаток срока в стране своего происхождения. А у нас произошёл обмен «военнопленными»!
– Но вы будете добиваться полной реабилитации?
– В какой стране?
– В России...
– А у меня в России что, есть какие-то проблемы с законом?
– Но судимость, что бы там ни было в вашем уголовном деле на самом деле, все равно формально, на бумаге, осталась.
– Кто вам сказал? Какая судимость? У меня в России никакой судимости нет!
– А какую-то компенсацию от США будете пытаться получить?
– Нет, конечно! Я просто не пойму: компенсации от кого – от правительства, которое против нас санкции вводит и пытается нас всех убить? И мы им будем говорить – заплатите нам за то и за это... И в чем? В долларах?! Как вы себе это представляете?
– Ну, это скорее для восстановления справедливости...
– О какой справедливости вы говорите? Вы что, не видите, что в мире творится?
Мама отмолила
– Кто ваши родители? Как вы сформировались как личность?
– Я родился в СССР, и этим, наверное, всё сказано. Мама трудилась бухгалтером, папа – автомехаником и шофёром. Нормальная советская семья. Жили в Душанбе. Ходил в обычный советский детсад, пели песни, лепили из папье-маше, рисовали. Потом пошёл в ту же школу, которую окончили мои родители. После хотел учиться в МГИМО, но не вышло: сдал экзамены на все пятёрки, но у меня не было направления от ЦК Компартии Таджикистана.
Пошёл в армию, служил рядовым в Закарпатском военном округе. Затем поступил в военный институт иностранных языков. Мама Раиса Кузьминична, слава богу, жива, ей 85 лет, живёт недалеко от меня, часто её навещаю. Это человек с богатым жизненным опытом, у которого я многому научился, особенно мудрости.
– Как она вас встретила после всего? Плакала?
– Ну как встретила – отмолила... Как мать может не плакать? Для вас самым дорогим будет ваше дитя, сколько бы лет ни прошло. И ваши отношения с мамой были и будут самым ценным, что у вас есть.
– Какие-то слова нашла при встрече?
– Я не знаю, что случилось с российской журналистикой за эти 14 лет, что меня не было... Видимо, сейчас модно задавать такие вопросы, но в наше время о подобных чувствах спрашивать было не принято. Это же все семейное, интимное.
– А папа?
– Папа был хорошим, добрым человеком. Благодарен ему за то, что для меня он стал образцом мужского поведения в семье, уважительного отношения к маме, образцовым хозяином. Увы, его уже много лет нет с нами.
«Про дочь ничего не скажу...»
– Как вам удалось встретить такую потрясающую супругу, которая преданно и верно ждала вас все эти долгие годы? Ведь далеко не каждая женщина способна на подобное самопожертвование, особенно если учесть, что вам двоим за 7 лет дали лишь одно-единственное свидание.
– Я очень счастливый человек в этом плане. Мне действительно крупно повезло, что встретил такую женщину. Все эти годы она оставалась верным другом и основным «двигателем», который пытался всем, чем мог, добиться моего скорейшего освобождения.
– А как поживает ваша дочь Елизавета, удалось ли повидаться с ней после освобождения?
– У неё все нормально. Живёт хорошо. Она тоже в России. Но больше ничего про неё не скажу – это её частная жизнь, ей решать, хочет ли она публичности.
«Бутов много!»
– У вас такая интересная, короткая и яркая фамилия, которую, без преувеличения, теперь знают во всем мире. Какова её история, что она означает?
– Это старинная русская фамилия, насколько мне известно, характерная для Харьковщины, которая раньше была южной окраиной Московского государства, а потом одним из центральных районов Российской империи. Есть записи, что нестроевой казак Павел Бут поднимал там восстание – это первое письменное упоминание фамилии. А ещё бут – это куски природного камня неправильной формы, получаемые при разработке горных пород.
– А ещё есть такая Мария Бутина, которую считают чуть ли не вашей тайной дочерью из-за схожести фамилии, а также взглядов и судьбы.
– Тогда нужно включить в этот список и губернатора Ненецкого автономного округа Владимира Бутова. Бутов много!
О страусе
– В конце 1991 года вы решили стать авиационным брокером. Это довольно редкая профессия, особенно для нашей страны. Уверена, многие о такой и не слышали даже в те годы. А вам как пришла идея этим заняться?
– 1990-е годы были непредсказуемым временем. Так случилось, что в определённый момент я оказался в том месте, где возникла именно такая потребность, и я согласился. Попробовал – у меня получилось. Так что всё сложилось само собой.
– Поделитесь какой-нибудь историей о своей работе.
– Приключений было так много, что хватит на целую книгу! В этой специальности подход простой – решать проблемы заказчика. Если можете это оперативно, да ещё и неординарно сделать – станете надёжным партнёром, рано или поздно добьётесь успеха. А насчёт истории... Однажды при погрузке страусов служащие одного африканского аэропорта не справились. Они должны были в обнимку заводить птиц в клетку, и один страус вырвался и стал бегать по всей территории. Аэропорт пришлось закрыть на несколько часов, пока служба безопасности машинами не загнала бедное животное в угол, где его безопасно поймали. Да много чего было...
«Зачем рыться в обломках?»
– Прокручивали ли вы в памяти день своего ареста, чтобы понять, что пошло не так и что можно было бы исправить?
– Конечно. Однако если всё время прокручивать, то это вас опустошит и лишит сил делать что-то дальше. У нас ум живёт очень сильно в прошлом и будущем, а нужно жить здесь и сейчас, чтобы решать текущие проблемы. Иначе упустите саму жизнь. Вот сейчас моё внимание полностью сосредоточено на вас, и я не думаю о том, что буду делать, когда интервью закончится. Закончится – тогда и буду думать.
– Спасибо, приятно слышать. Но всё-таки позвольте уточнить, вините ли вы себя каким-то образом в произошедшем с вами, может, в чем-то были менее осторожны?
– Жизнь – это не черно-белая картинка с чёткими «да» или «нет». Даже на маленьком экране вашего телефона 256 цветов и тысячи оттенков. Никогда нет одного простого и однозначного ответа. Естественно, были сомнения, но было и понимание того, что надо выжить, жить дальше, оставаться самим собой и не быть в прошлом.
Что случилось, то случилось и находится в некоем баке. Если вы будете всю оставшуюся жизнь в этом баке рыться, то изведёте себя и ничего другого уже не сможете делать. Каждый день будете наказывать себя тем, что будете залезать в этот бак и рыться в обломках. Да и можно ли изменить ту ситуацию сейчас? Нет. Достаточно я извлёк информации и уроков из неё? Разумеется. Тогда давайте заниматься чем-то другим, жить и добиваться других результатов. Этот принцип помог мне пройти через годы заключения.
– Что ещё помогло не пасть духом в тюрьме?
– Чувство юмора – это раз. Во-вторых, любовь и поддержка жены, семьи, друзей, всех тех, кто присылал мне письма. Наконец, желание, несмотря ни на что, жить своей жизнью даже там, учиться чему-то новому. Есть дилемма: стакан наполовину пуст или наполовину полон. А на самом деле все, что нас окружает, нейтрально. Если мы можем изменить себя, то можем изменить и наше отношение ко всему. Конечно, мне было нелегко, где-то горько, где-то больно, ведь я сделан не из железа, я нормальный человек, у меня есть сердце, которое болит и откликается на все, что происходит в мире и у нас в стране. Тем не менее нужно жить дальше и побеждать.
Всё дело – в закваске
– Ещё вам в тюрьме, подсказала мне ваша супруга, здорово помогла йога.
– Да, это замечательная практика. После йоги чувствуешь себя совершенно иначе. Занимался ею фактически каждый день – и по книгам, и по памяти.
– И ещё знаю, вы в камере выращивали чайный гриб! Он не пугал тех, кто находился рядом? Он же довольно жутко выглядит, я вот его с детства боюсь.
– Его совсем не нужно бояться. Это очень хороший напиток, благодаря которому мне удалось сохранить нормальное пищеварение. Слава Богу, у меня были нужные ингредиенты и можно было купить немного мёда. Хотя администрация периодически его отбирала и наказывала меня, я сохранял немного закваски, и каждую неделю у меня было примерно два литра.
– Кто-нибудь ещё пил его, кроме вас?
– Да, были энтузиасты. Некоторые добавляли его в зелёный или чёрный чай, употребляли с мятой. Думаю, что нужно возвращать эту нашу традицию. В советское время в каждом доме был чайный гриб на кухне, на подоконнике. В детстве я его тоже не любил: он казался кислым на вкус, с каким-то газом, першил во рту. Но на самом деле это очень полезный оздоровительный напиток. Рекомендую вашим читателям – серьёзно! – употреблять его регулярно, если нет противопоказаний. Тем более его можно сделать самим, нужны лишь чёрный чай, вода и немного сахара.
«Не могу смотреть фильмы»
– Как вы справились со всем тем новым и старым, что обрушилось на вас после возвращения в Россию?
– Клин клином вышибают. Один стресс, от заточения, заменился другим – от количества впечатлений. Очень рад, что есть возможность что-то делать, а не сидеть сиднем и ждать, когда тебя начнёт колбасить.
– Есть ли какие-то блюда, которых вам особенно не хватало там и которые сейчас поглощаете ложками?
– Ложками – точно нет. Я человек дисциплинированный. Бывает, делаю себе небольшие поблажки, чтобы дисциплина лучше держалась. Но ничего чрезмерного.
– И даже отечественное ТВ запоем не смотрите?
– За прошедшее с освобождения время столкнулся с такой проблемой, что не могу себя заставить досмотреть никакой фильм до конца, даже старые любимые картины. Вот как-то не заходит. Только новости смотрю.
– Вашей тюрьме «Мэрион» присвоен третий уровень жёсткости по пятибалльной системе, принятой в США. В чем этот уровень жёсткости выражался?
– В моём опыте все было в более-менее приемлемых рамках. Я бы не стал нагнетать.
«С айфоном не сложилось»
– Что, на ваш взгляд, за время вашего заточения изменилось в России кардинально?
– Качество продуктов улучшилось! И выбор сейчас просто шикарный. И ещё очень бросается в глаза выросший уровень обслуживания в местах общепита. Произошёл неимоверный скачок. А ещё заметил: без смартфона теперь в Москве не выживешь. Стало удобнее делать платежи, общаться с бюрократией – это колоссальное достижение. Если раньше нужно было собирать массу документов, ещё и копии со всех сделать и заверить, то сейчас нажал две кнопки – и всё, готово.
– Уже завели смартфон?
– Да, завёл, освоил и стараюсь использовать там, где надо. Но в начале был шок: надо было понять, как это работает, привыкнуть.
– Какую модель выбрали?
– С айфоном у меня не сложилось.
– Теперь, очевидно, придётся освоить искусство селфи. Знаю, накануне интервью «Собеседнику» вы выступали в Дипломатической академии МИД РФ, где преподаёт моя мама. Она рассказывала, что такого ажиотажа не было, даже когда туда приезжали Лавров и Захарова! Все коридоры и лестницы были заполнены, все хотели с вами сфотографироваться на память.
– Я очень воодушевлён, поскольку не ожидал, что у нас такое прекрасное поколение будущих дипломатов. Мы проговорили полтора часа об очень важных вещах. Маме вашей большой привет и низкий поклон. А также всей вашей редакции. Приглашайте к вам как-нибудь в гости – приеду обязательно!