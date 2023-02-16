Виктор Бут: Я сделан не из железа

Обмен «военнопленными»

– Читала мнения о том, что Россия якобы специально подстроила уголовное дело с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, чтобы потом вас обменять.

– Какая разница, было это специально или не специально?! У неё нашли что-то в багаже? Нашли. Она сама призналась? Да. Поэтому зачем нам обсуждать какие-то спекуляции, для которых нет даже фактической базы? Давайте говорить о чем-то конструктивном.

– В результате обмена вас обоих помиловали, и вы не должны отбывать остаток наказания на родине.

– Чтобы отбывать наказание здесь, вы должны совершить преступление, которое есть в Уголовном кодексе РФ. Есть процедура обмена заключёнными, чтобы они отбыли остаток срока в стране своего происхождения. А у нас произошёл обмен «военнопленными»!

– Но вы будете добиваться полной реабилитации?

– В какой стране?

– В России...

– А у меня в России что, есть какие-то проблемы с законом?

– Но судимость, что бы там ни было в вашем уголовном деле на самом деле, все равно формально, на бумаге, осталась.

– Кто вам сказал? Какая судимость? У меня в России никакой судимости нет!

– А какую-то компенсацию от США будете пытаться получить?

– Нет, конечно! Я просто не пойму: компенсации от кого – от правительства, которое против нас санкции вводит и пытается нас всех убить? И мы им будем говорить – заплатите нам за то и за это... И в чем? В долларах?! Как вы себе это представляете?

– Ну, это скорее для восстановления справедливости...

– О какой справедливости вы говорите? Вы что, не видите, что в мире творится?