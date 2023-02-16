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Во вторник, в 13:08

После Мюнхена

Сейчас ключ к урегулированию российско-украинского конфликта заключается только в консолидированной позиции США и Китая, которой нет

Джо Байден и Си Цзиньпин
Фото: Global Look Press

В минувшее воскресенье завершила свою работу Мюнхенская конференция по безопасности. Совершенно понятно, что это мероприятие аккумулировало максимальный и политический, и военный ресурс вокруг поддержки Украины. Также понятно, что эта поддержка будет возрастать.

Кроме того, практически все собравшиеся руководители говорили о необходимости глобальной перестройки мира в целом и Европы в частности и об изменении подхода к вооружениям. В том числе к обычным вооружениям, которые используются в наземных боевых действиях.

Будет пересмотрена стратегия военной промышленности – она получит намного больше государственных инвестиций. И вырастут расходы на вооружения: фактически мы находимся на старте глобальной гонки вооружений, почти все страны – участники конференции в неё вступают. При этом они располагаются по одну сторону этой гонки, а Россия соответственно – по другую.

Там был ещё один важный момент – позиция Китая. Страны НАТО подозревают его в скрытой помощи России. И представители США заявили, что если все подтвердится, то санкции для Поднебесной будут колоссальные. А это очень чувствительно для Китая, поскольку большая часть инвестиций в его экономику – западные и непосредственно американские. При этом Китай в лице руководителя внешней политики Ван И заявил о том, что скоро будет опубликован мирный план с позиции Китая. Судя по всему, этот мирный план будет отличаться от американского.

В моём понимании, эффективное мирное урегулирование глобальной катастрофы было бы возможно только в том случае, если бы США и Китай занимали одинаковую позицию, поскольку это было бы предложение, от которого никто не смог бы отказаться, в том числе Россия и Украина. Но я предполагаю, что позиции будут различными. И это говорит о том, что все будет продолжаться. 

Сейчас ключ к мирному урегулированию конфликта заключается только в консолидированной позиции США и Китая. А её нет и не будет в дальнейшем, но при этом обе страны воспринимают себя вершинами биполярного мира, и в этом мире России просто не существует. Они не воспринимают её как игрока.

На мой взгляд, сам факт отсутствия официальных представителей России в Мюнхене означает то, что мир следующего порядка эти страны планируют строить без её решающего участия. Она там присутствовала как источник угрозы и беспокойства, а не как полноправный партнёр.

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