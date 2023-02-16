Патриотам нет покоя

Не знаем, как может поддержать мобилизованных граждан массовый стриптиз с водными процедурами на свежем воздухе в феврале, но в городе Благовещенске недавно прошла именно такая акция. Не менее сотни упитанных дядей и тётей разделись до купальных костюмов и вылили на себя по ведру ледяной воды.

Судя по речи, которую в это время толкала тепло одетая ведущая мероприятия, сие действо должно было продемонстрировать, «насколько русский народ сильный духом». Обливание холодной водой под бодрые вопли Газманова эта дама назвала «подвигом» в поддержку участвующих в СВО, но сама в нём участвовать как-то не стремилась. Непонятно, если честно, кому станет легче от статистики про вспышку простудных заболеваний и пневмонии в отдельно взятом дальневосточном городе.

Другие патриотические водные процедуры случились в Магнитогорске. Там какой-то сверхразум заставил детей, одетых в военную форму и вооружённых автоматами, плавать наперегонки, не дав даже снять балаклавы. Благо в бассейне, а не в проруби. По счастью, никто не утонул. Видимо, автоматы были либо деревянные, либо вовсе надувные, а не муляж весом 3,5 кг, как уверяют организаторы.

А тем временем в Госдуме, где принимали закон о мокроступах, свирепствовал настоящий, подлинный патриотизм. Единоросска Елена Ямпольская выступила с инициативой запретить называть жилкомплексы иностранными словами. Глава комитета по культуре даже не поленилась подсчитать, сколько в стране ЖК «Лондон», «Ривьера», «Прага» и т.п.

Причём, если инициативе дадут ход, под ребрендинг (простите, тов. Ямпольская) наверняка попадёт и тот жилой комплекс, где проживает сама глава думского комитета по культуре. Правда, злые языки сообщают, что это ЖК «Ближняя дача», что неподалёку от бывшей ближней дачи тов. Сталина. Но он тоже за компанию может превратиться в какое-нибудь более аутентичное (снова простите) «ГУЛАГ-поселение». Настоящая патриотка, родной дом не жалеет!