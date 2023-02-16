Протодиакон Андрей Кураев: Я привык к тому, что меня мечтают расстрелять и сжечь

«С дьяволом не может быть договоров»

– В рамках СВО задействовано множество служителей культа, причём с обеих сторон. В интернете есть снимки, где священнослужители отметились с оружием в руках. Как вы относитесь к фигуре священника с мечом в руке?

– Однажды у меня была лекция в луганском полицейском училище, и его начальник пригласил в тир пострелять из пистолета. Это был очень хороший тир, в котором тренировалась национальная сборная Украины по стендовой стрельбе. По окончании стрельбы офицер сказал мне: «Батюшка, если будете в Америке – никогда там не стреляйте». Я говорю: «Что, так плохо?» – «Нет, слишком хорошо для батюшки. Вас там примут за разведчика».

И всё же одно дело – реликтовые детские забавы, другое – их последствия. Чтобы их избежать, я уже лет 20 умоляю семинаристов и священников: никогда не позволяйте фотографировать себя с оружием в руках. Потому что это может очень печально закончиться.

– Примеры можете привести?

– В 1996 году чеченские боевики захватили двух священников – Анатолия Чистоусова и Сергея Жигулина. Отца Анатолия убили, а отца Сергия отпустили (он потом стал монахом Филиппом и служил в Виннице).

Я спросил отца Филиппа, почему так различно сложились судьбы пленников. Причина оказалась в том, что отец Анатолий на своих водительских правах был сфотографирован в форме (он был майором до принятия священства). И соответственно чеченские боевики решили, что он разведчик. То есть офицер федеральных войск, который замаскировался под священника. Ну а если очередные боевики в сети найдут фото пленённого ими священника с оружием в руках?

– Существует мнение, что военные победы России всегда приводили к консервации существующего строя, а поражения в войне, напротив, открывали путь к радикальным реформам. Согласны?

– Не вполне. Победа в Северной войне отнюдь не означала прекращения петровских реформ. Так что «всяко быват», как говорят наши бабушки.

– Некоторые историки сравнивают нынешнюю специальную военную операцию с событиями вокруг Крымской войны. Тогда Россия начинала войну со слабым соседом – Османской империей, а закончила военным противостоянием почти со всей Европой. Кстати, поводом к той войне стала «защита православных ценностей».

– То, что сегодня «защиту православных ценностей» выставляют как одну из основных целей СВО, означает полнейшую нищету пропаганды. Ведь Украина много более церковная страна, нежели Россия. СВО ведётся на территории Восточной Украины, которая не только русскоязычная, но и вполне православная. И это значит, что именно православные люди в результате гибнут и страдают больше всего.

Попытка же внести в любую войну религиозную составляющую, возгонка её до уровня вековечной борьбы Добра и Зла с большой буквы – это всегда этернизация, увековечивание конфликта. В такой войне не бывает перемирий, так как с дьяволом не может быть договоров.

– Российские пропагандисты заявляют, что СВО направлена в том числе против ревизии истории.

– Ну да, чего только стоит тезис о том, что «коллективный Запад» всегда воевал против России. На самом деле не было ни одной победоносной для России войны с европейской страной, в которой Россия не имела бы европейских союзников.

С другой стороны, те войны, в которых у России не было серьёзных военных союзников, заканчивались её поражением.

Впрочем, даже в проигранной Крымской войне отнюдь не весь Запад ополчился против России. Не кто иной, как Бисмарк, канцлер Германии, выступал на стороне России. Именно он удержал Австрию от вступления в войну. Большое сочувствие к нашей стране проявляли американцы, которые тогда очень не любили англичан. 40 американских хирургов приехали нелегальными добровольцами в осаждённый Севастополь для работы в военно-полевых лазаретах. Некоторые из них погибли от ран, тифа и недоедания. США предоставили свои порты для русских военных судов и разрешили своим ЧВК (каперам) нападать на английские корабли.