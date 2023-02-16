Протодиакон Андрей Кураев: Я привык к тому, что меня мечтают расстрелять и сжечь
Писатель и богослов рассказал «Собеседнику» о защите православных ценностей в условиях СВО, о грехе телевидения и путинском «мачизме»
Писатель, богослов и философ рассказал в интервью «Собеседнику» о защите православных ценностей в ходе СВО, о грехе телевидения, путинском «мачизме» и о том, почему священнику лучше не фотографироваться с оружием в руках, даже если он умеет хорошо стрелять.
Даты
1963 – 15 февраля родился в Москве
1979 – поступил на философский факультет МГУ им. Ломоносова
1982 – крестился в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне
1984 – с отличием окончил МГУ, поступил в аспирантуру
1988 – окончил Московскую духовную семинарию
2004–2014 – профессор Московской духовной академии
2008 – лауреат Всероссийской премии «Человек года»
– Андрей Вячеславович, в российских СМИ широко обсуждается статья в швейцарской газете о том, что нынешний Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), будучи в 1970-е годы представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве, собирал там якобы разведывательную информацию для КГБ о членах Всемирного совета церквей. Газета при этом ссылается на «рассекреченные архивы». В статье приводится даже его агентурный псевдоним – Михайлов. Как прокомментируете?
– Никто из журналистов не прочитал статью целиком в швейцарской газете. Там начало бесплатное, только три абзаца в открытом доступе, а потом надо заплатить. Я тоже не заплатил, но по пересказам в ней нет ничего нового, ни одной цитаты, ни одного документа. Судя по всему, это обычная журналистская стряпня, коллаж из старой информации.
Давно известен рассказ советского разведчика, который дружил с Кириллом в 1970-е годы. И эту информацию российские журналисты раскопали лет 20 назад. А Глеб Якунин (советский и российский религиозный, общественный и политический деятель, диссидент – Авт.) информацию о Гундяеве выкопал из архивов КГБ в минуты растерянности уважаемого ведомства. Вот там совершенно чётко говорится: агент Михайлов – это Гундяев Владимир Михайлович. И нового с той поры ничего не добавилось.
И ещё хотелось бы понять: о чьих архивах идёт речь в той западной статье – швейцарских или советских спецслужб? Если швейцарских, то вопрос: почему они его раньше к себе пускали? Он был в этой стране и в статусе митрополита, и в статусе Патриарха.
– 15 февраля вы отпраздновали свой юбилей. Какой самый ценный подарок мечтали получить в этот день?
– Мне 60 лет, а значит, я мальчик брежневской эпохи разрядки и с той поры убеждён, что лучший подарок – это мир во всем мире.
«ТВ украло наших стариков»
– Академик Пётр Капица в последние годы жизни утверждал, что «телевизор – говорящая икона в руках дьявола». Согласны с этим?
– Уважаемый академик несколько поторопился, поскольку не видел современного телевидения. А если используешь предельно резкие слова, эпитеты и характеристики, то при обнаружении очередного днища уже просто не оказывается у тебя под рукой надлежащих терминов.
– В своём последнем интервью «Новой газете» вы говорите, что «даже профессиональная православность не освобождает человека от плена телеящика. Телевизор побеждает даже практику ежедневного чтения Евангелия».
– Если ненависть, которую ты взлелеял в себе, совпадает с волнами телепропаганды, возникает синергетический эффект, и ненависть почитается «святой». И тогда чтец Евангелия не замечает, что, оцеживая комаров своих мелких личных грехов («осудил соседку»), он впустил внутрь себя табун верблюдов, груженных ненавистью тотальной, «общенародной», партийной, классовой, конфессиональной… Помните у Высоцкого?
Ненависть в почках
набухших томится,
Ненависть в нас затаённо бурлит,
Ненависть потом сквозь кожу сочится,
Головы наши палит...
Ненависть юным уродует лица,
Ненависть просится из берегов,
Ненависть жаждет и хочет напиться
Чёрною кровью врагов!
И зачем же выкорчёвывать эту ненависть, если её так легко оправдать и придать ей статус «священной»?
– Сегодня люди не сочувствуют друг другу – они живут в неком информационном вакууме. Это будет продолжаться и дальше, после окончания СВО?
– Люди устали от попыток их цивилизовать. С 1985 года шли разговоры о приоритете общечеловеческих ценностей. Сколько на эту тему написано статей и прочитано лекций! Но уже в 90-е годы прошлого века стало нарастать сопротивление гуманизации. Оно проявило себя в росте неоязыческих и мусульманских сект, которые привлекали людей не здравомыслием, не красотой своих мифов или обрядов, а прежде всего тем, что провозглашали право на ненависть. Достаточно было объявить себя мусульманином, и ты получал это право ненавидеть евреев и американцев (адепты подобных культов термины при этом употребляли совсем иные). Про различных неофашистов-неоязычников я вообще молчу.
Но ведь и православный священник Анатолий Кузнецов писал в те годы:
Пусть путается под ногами бес,
Ей, Господи, гряди!..
Идёт Создатель
В мундире с аксельбантами СС.
И Жанна Бичевская вдохновляла православных:
Мы врага настигнем
по его же следу
и порвём на клочья,
Господа хваля!
– То есть получается, что учить ненавидеть легче, чем научить любить?
– Да. Можно счесть это уделом возраста: молодым самцам положено драться. Но в путинскую эпоху мачизм стал уделом пенсионеров и людей среднего возраста. Мол, нашу страну должны уважать, а значит – бояться. Слова «уважать» и «бояться» стали синонимами не только в лексиконе бандитов, но и у телеведущих. Пока мы жаловались на то, что телевизор украл наших детей, он украл наших стариков.
– Вы упомянули термин «мачизм». А вот если бы у власти в нашей стране было больше женщин, это изменило бы ситуацию?
– Глядя на Валентину Матвиенко, я бы так не сказал. Во власть отбираются по совершенно иным признакам, нежели гендерный. Кто победил в их внутривидовом отборе – тот кусачий и безжалостный альфа-самец, независимо от того, «дедушка» это или «бабушка».
«С дьяволом не может быть договоров»
– В рамках СВО задействовано множество служителей культа, причём с обеих сторон. В интернете есть снимки, где священнослужители отметились с оружием в руках. Как вы относитесь к фигуре священника с мечом в руке?
– Однажды у меня была лекция в луганском полицейском училище, и его начальник пригласил в тир пострелять из пистолета. Это был очень хороший тир, в котором тренировалась национальная сборная Украины по стендовой стрельбе. По окончании стрельбы офицер сказал мне: «Батюшка, если будете в Америке – никогда там не стреляйте». Я говорю: «Что, так плохо?» – «Нет, слишком хорошо для батюшки. Вас там примут за разведчика».
И всё же одно дело – реликтовые детские забавы, другое – их последствия. Чтобы их избежать, я уже лет 20 умоляю семинаристов и священников: никогда не позволяйте фотографировать себя с оружием в руках. Потому что это может очень печально закончиться.
– Примеры можете привести?
– В 1996 году чеченские боевики захватили двух священников – Анатолия Чистоусова и Сергея Жигулина. Отца Анатолия убили, а отца Сергия отпустили (он потом стал монахом Филиппом и служил в Виннице).
Я спросил отца Филиппа, почему так различно сложились судьбы пленников. Причина оказалась в том, что отец Анатолий на своих водительских правах был сфотографирован в форме (он был майором до принятия священства). И соответственно чеченские боевики решили, что он разведчик. То есть офицер федеральных войск, который замаскировался под священника. Ну а если очередные боевики в сети найдут фото пленённого ими священника с оружием в руках?
– Существует мнение, что военные победы России всегда приводили к консервации существующего строя, а поражения в войне, напротив, открывали путь к радикальным реформам. Согласны?
– Не вполне. Победа в Северной войне отнюдь не означала прекращения петровских реформ. Так что «всяко быват», как говорят наши бабушки.
– Некоторые историки сравнивают нынешнюю специальную военную операцию с событиями вокруг Крымской войны. Тогда Россия начинала войну со слабым соседом – Османской империей, а закончила военным противостоянием почти со всей Европой. Кстати, поводом к той войне стала «защита православных ценностей».
– То, что сегодня «защиту православных ценностей» выставляют как одну из основных целей СВО, означает полнейшую нищету пропаганды. Ведь Украина много более церковная страна, нежели Россия. СВО ведётся на территории Восточной Украины, которая не только русскоязычная, но и вполне православная. И это значит, что именно православные люди в результате гибнут и страдают больше всего.
Попытка же внести в любую войну религиозную составляющую, возгонка её до уровня вековечной борьбы Добра и Зла с большой буквы – это всегда этернизация, увековечивание конфликта. В такой войне не бывает перемирий, так как с дьяволом не может быть договоров.
– Российские пропагандисты заявляют, что СВО направлена в том числе против ревизии истории.
– Ну да, чего только стоит тезис о том, что «коллективный Запад» всегда воевал против России. На самом деле не было ни одной победоносной для России войны с европейской страной, в которой Россия не имела бы европейских союзников.
С другой стороны, те войны, в которых у России не было серьёзных военных союзников, заканчивались её поражением.
Впрочем, даже в проигранной Крымской войне отнюдь не весь Запад ополчился против России. Не кто иной, как Бисмарк, канцлер Германии, выступал на стороне России. Именно он удержал Австрию от вступления в войну. Большое сочувствие к нашей стране проявляли американцы, которые тогда очень не любили англичан. 40 американских хирургов приехали нелегальными добровольцами в осаждённый Севастополь для работы в военно-полевых лазаретах. Некоторые из них погибли от ран, тифа и недоедания. США предоставили свои порты для русских военных судов и разрешили своим ЧВК (каперам) нападать на английские корабли.
Эксперименты спецслужб
– Большинство населения России единодушно поддерживает СВО. Возникает ощущение, что сегодня человеческому сознанию можно внушить всё что угодно. Причём самое фантастическое, включая «борьбу с дьяволом».
– В начале 1990-х годов нас погрузили в «Кашпир во время Чумака». Странно: в «самой читающей и образованной стране» с якобы укоренившимся «научным мировоззрением» эта чушь была принята на ура. Оттого появилась версия об эксперименте спецслужб. Им важно было понять, есть ли предел внушаемости у людей. Похоже, был сделан вывод об отсутствии этих пределов, что нашло практическое применение в выборах президента 1996 года и прочем «рязанском сахаре».
– В 1988–1990 годах вы учились на факультете православного богословия Бухарестского университета. Расскажите о том, что пережили во время румынской революции 1989 года?
– Для меня до сих пор, как и для самих румын, неясен механизм тех событий. Парадокс в том, что именно тогда в жизни простых людей появился просвет. Дело в том, что Чаушеску вёл довольно свободную внешнюю политику в 1970-е годы. Он получал ордена от английской королевы и кредиты от западных банков. Мечтал сделать свою страну полностью независимой и от СССР, и от Запада. Он грезил о полном «импортозамещении» – намеревался производить всё внутри страны. Когда пришла пора возвращать кредиты, Чаушеску стал выгребать из страны все деньги. К 1989 году страна полностью расплатилась с внешними долгами. Об этом Николае Чаушеску объявил на осеннем партсъезде. И некоторые мои румынские собеседники уже тогда говорили, что это конец для Чаушеску. Вполне возможно, что его устранение было совместной операцией советских и западных спецслужб.
– Можно ли оставаться порядочным человеком и сохранять достоинство, находясь при этом во властных структурах какого-либо авторитарного режима?
– Отличие «сегодня» от «вчера» в доступности информации. Я готов поверить, что простые советские и германские граждане в 30-х годах прошлого века действительно ничего не знали о лагерях, массовых репрессиях, пытках. И это до некоторой степени могло быть их оправданием. Потом, когда американцы возили немецких граждан по концлагерям, те падали в обморок. Но сегодня этой отмазки уже нет, потому что в современном глобальном информационном пространстве нетрудно узнать, что на самом деле происходит в стране и мире.
– Что вы посоветуете читать в наше смутное время? Как выходить из состояния депрессии?
– Ну, может быть, нужно поглубже погрузиться в это состояние? Зачем выходить-то из него? Говоря словами Гегеля, «сова Минервы вылетает в сумерки». Минерва, она же Афина, – покровительница мудрости. То есть философия становится понимаемой и востребованной, именно когда на улице стоит плохая политическая погода.
Пока не запретили, я бы посоветовал больше читать литературы об истории Германии середины XX века. В 1982 году болгарского философа Желю Желева выгнали из Софийского университета за то, что он написал книжку под названием «Фашизм». Книга была о германском фашизме, но болгарские коммунисты увидели в этой книге себя. Что в дальнейшем не помешало Желю Желеву стать президентом свободной Болгарии.
По этому поводу есть хороший анекдот. Жуков и Берия выходят из кабинета Сталина, и в приёмной Жуков в сердцах говорит: «Сволочь усатая...» Берия тут же разворачивается и докладывает Сталину: Жуков, мол, такое сказал. Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: «Скажите, товарищ Жуков, вот ви, виходя сейчас от меня, сказали: «Сволочь усатая». Ви кого имели в виду?» Жуков: «Гитлера, конечно!» Сталин поворачивается к Берии: «А ви кого имели в виду, товарищ Берия?»
Бог не выдаст – свинья не съест
– В последние годы Россия участвует в военных конфликтах и ведёт СВО со странами, которые нам близки и территориально, и религиозно – имею в виду Грузию, Украину. После 24 февраля и остальные православные страны отвернулись от России. Значит ли это, что в будущем РПЦ может замкнуться в пределах государственной границы?
– Собственно говоря, это случилось ещё в 2018 году, после раскола с Константинополем. С той поры Русская православная церковь под руководством Патриарха Кирилла становится всё более «русской» и всё менее православной. На наших глазах идёт процесс деградации от уровня мировой религии до уровня племенной. В этом смысле РПЦ может ожидать статус Армянской церкви – церкви, которая может греть сердце лишь одного народа.
– Как воспитывать ребёнка сегодня, в атмосфере всеобщей лжи, когда дома говорят одно, в школе – другое, на улице – третье?
– Это просто классика моего детства, когда детям строго-настрого запрещали выносить из дома то, о чём говорят взрослые на кухне. Нередко советские люди лишь в предсмертной беседе узнавали, что их дедушка, к примеру, был купцом, священником или офицером царской армии.
Семейные тайны – это в традиции нашей страны. Я вот, например, не успел узнать, кем был мой московский прадед Андрей Дубов. В апреле 1917 года у него родилась девочка, и он назвал её Александрой. Редкое имя. Но это имя носила только что свергнутая царица. Из этого я готов сделать вывод, что родители моей бабушки были убеждёнными монархистами и умели плыть против течения.
А сегодня моего 10-летнего крестника в Твери избивают в школе за то, что он имеет неосторожность транслировать не телевизионную позицию об СВО. При этом учительница и полиция делают вид, что всё нормально. Но нет, я не могу никого призывать подставлять своих детей под удар. Поэтому совета не дам.
– Вы активно ведёте свой блог, общаетесь в чатах, где полно фриков, которые оставляют разные комментарии с угрозами. Вам не страшно оставаться в стране?
– Страшно. И суды уже были, и доносы, и угрозы поступали, в том числе физической расправы. Это всё в порядке вещей сегодня. Есть такая ненаучная байка про лягушку в кипятке: дескать, если температуру воды увеличивать медленно, то лягушка не заметит, что оказалась в кипятке. Так вот я – эта самая лягушка. И первые угрозы, высказанные публично о моём расстреле, появились ещё в 1991 году. Со стороны всевозможных православных неонацистов. Так что я привык к тому, что время от времени возникают персонажи, публично мечтающие о том, как меня избить, расстрелять, сжечь. Но Бог не выдаст – свинья не съест.