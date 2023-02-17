Не хочет нас берег турецкий… Новым эмигрантам из России нигде не рады?

Турция отказывает всем

В конце декабря проблемы начались у россиян, уехавших в Турцию. Под самый Новый год местные власти сделали им «подарок»: начали отказывать в первичных туристических ВНЖ. Тенденция сохранилась и в январе. Чиновники миграционных служб сообщали, что для вида на жительство теперь необходим не только договор об аренде квартиры на срок от полугода, но и официально подтверждённый доход. Однако выписки из банка оказалось недостаточно: те, кто работает удалённо, должны предоставить соответствующий документ от своего работодателя. При этом необходим апостиль документов.

Но и те, кто подходит под новые критерии, тоже сталкиваются с проблемами при получении ВНЖ. После отказа им зачастую выносят предупреждение покинуть страну в течение 10 дней. В интернете ходят слухи, что Турция так поступает по прямому приказу Реджепа Эрдогана, который в свою очередь договорился об этом с Владимиром Путиным. Но слухи – слухами, а отказы – отказами.

Тимофей П. (имя изменено по его просьбе) покинул Россию ещё осенью, когда в стране началась мобилизация. Вместе с ним уехали жена и дети.

Они приехали в Турцию в середине октября. Несколько месяцев семья спокойно жила в стране. Но настало время получать ВНЖ. И тут мужчина столкнулся с отказом – на основании 32-й статьи закона «Об иностранных гражданах в Турции и международной защите», которая предусматривает порядок получения ВНЖ. По ней-то сейчас и идут все отказы россиянам.

– Формулировка одинаковая у всех: «Невыполнение или устранение одного или нескольких условий, требуемых в статье 32». Правда в том, что с начала года отказывают абсолютно всем, даже тем, кто предоставил безупречный набор документов, – уточняет Тимофей.

Теперь у его семьи есть 10 дней, чтобы покинуть Турцию. Правда, там можно задержаться и нелегально, рассказали «Собеседнику» российские эмигранты. Но нарушителей ждёт большой штраф. И возможно, высылка из страны. При этом власти Турции сейчас продолжают зарабатывать на россиянах, пытающихся получить вид на жительство:

– Турки принимают документы на ВНЖ по аренде, хотя никому его уже не выдают. При этом сдают квартиры с предоплатой за полгода. То есть продолжают зарабатывать на россиянах, ничего им при этом не гарантируя. И да, с вас возьмут штраф за все дни превышенного пребывания в стране, даже если вы легально дожидались решения по ВНЖ по не зависящим от вас причинам, – рассказывает Тимофей.

Сколько денег может потерять человек, подсчитать сложно. Но в эту сумму точно входят: пошлина, страховка, штрафы за нарушение сроков пребывания. Ещё можно потерять на услугах нотариуса, адвокатов и предоплаченной аренде.

Сейчас Тимофей с семьёй ищут новую страну для релокации.

– Обычно россияне уезжают в Грузию. Причём самолётом добираются спокойно, а на наземной границе многих разворачивают. Особенно сложно тем, кто успел перегнать сюда машину из России. Менее популярные варианты: Аргентина, Египет, Сербия, Таиланд. Некоторые возвращаются домой, – заключает он.