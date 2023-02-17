Не хочет нас берег турецкий… Новым эмигрантам из России нигде не рады?
Сразу несколько стран ввели ограничения для россиян, уехавших из страны после введения частичной мобилизации. Теперь им приходится искать новый дом
Турция отказывает всем
В конце декабря проблемы начались у россиян, уехавших в Турцию. Под самый Новый год местные власти сделали им «подарок»: начали отказывать в первичных туристических ВНЖ. Тенденция сохранилась и в январе. Чиновники миграционных служб сообщали, что для вида на жительство теперь необходим не только договор об аренде квартиры на срок от полугода, но и официально подтверждённый доход. Однако выписки из банка оказалось недостаточно: те, кто работает удалённо, должны предоставить соответствующий документ от своего работодателя. При этом необходим апостиль документов.
Но и те, кто подходит под новые критерии, тоже сталкиваются с проблемами при получении ВНЖ. После отказа им зачастую выносят предупреждение покинуть страну в течение 10 дней. В интернете ходят слухи, что Турция так поступает по прямому приказу Реджепа Эрдогана, который в свою очередь договорился об этом с Владимиром Путиным. Но слухи – слухами, а отказы – отказами.
Тимофей П. (имя изменено по его просьбе) покинул Россию ещё осенью, когда в стране началась мобилизация. Вместе с ним уехали жена и дети.
Они приехали в Турцию в середине октября. Несколько месяцев семья спокойно жила в стране. Но настало время получать ВНЖ. И тут мужчина столкнулся с отказом – на основании 32-й статьи закона «Об иностранных гражданах в Турции и международной защите», которая предусматривает порядок получения ВНЖ. По ней-то сейчас и идут все отказы россиянам.
– Формулировка одинаковая у всех: «Невыполнение или устранение одного или нескольких условий, требуемых в статье 32». Правда в том, что с начала года отказывают абсолютно всем, даже тем, кто предоставил безупречный набор документов, – уточняет Тимофей.
Теперь у его семьи есть 10 дней, чтобы покинуть Турцию. Правда, там можно задержаться и нелегально, рассказали «Собеседнику» российские эмигранты. Но нарушителей ждёт большой штраф. И возможно, высылка из страны. При этом власти Турции сейчас продолжают зарабатывать на россиянах, пытающихся получить вид на жительство:
– Турки принимают документы на ВНЖ по аренде, хотя никому его уже не выдают. При этом сдают квартиры с предоплатой за полгода. То есть продолжают зарабатывать на россиянах, ничего им при этом не гарантируя. И да, с вас возьмут штраф за все дни превышенного пребывания в стране, даже если вы легально дожидались решения по ВНЖ по не зависящим от вас причинам, – рассказывает Тимофей.
Сколько денег может потерять человек, подсчитать сложно. Но в эту сумму точно входят: пошлина, страховка, штрафы за нарушение сроков пребывания. Ещё можно потерять на услугах нотариуса, адвокатов и предоплаченной аренде.
Сейчас Тимофей с семьёй ищут новую страну для релокации.
– Обычно россияне уезжают в Грузию. Причём самолётом добираются спокойно, а на наземной границе многих разворачивают. Особенно сложно тем, кто успел перегнать сюда машину из России. Менее популярные варианты: Аргентина, Египет, Сербия, Таиланд. Некоторые возвращаются домой, – заключает он.
Кто закрутил краник?
С отказом в получении ВНЖ столкнулся и московский бизнесмен Максим Юрин – управляющий партнёр digital-агентства Little Big Agency и сооснователь fashion-бренда Glove.me. Отказали, впрочем, не ему, а его жене Анастасии. На ВНЖ она подавала во второй половине декабря. И в первый рабочий день, 4 января, получила неприятное известие. Что удивительно, Юрину ВНЖ одобрили.
– Я подавался в начале декабря по той же схеме (с поручительством местного гражданина), и мне все подтвердили. Сейчас жду пластиковую карту. Интересно, что в чатиках пишут, что сплошные отказы пошли с 26 декабря. Если раньше подтверждали 90% ВНЖ для русских, то с 26-го, наоборот, 90% отказов. Как будто кто-то сильно закрутил краник, – говорит Юрин.
Отказ одному из членов семьи, несмотря на официальный брак, – это тоже новая практика. Но в таком случае остаётся ещё один вариант: ВНЖ по воссоединению семьи. Правда, в Турции сейчас вид на жительство не дают и целым семьям. С отказом столкнулись и авторы блога «Семья на чемоданах» – Вячеслав и Анастасия Баранчук.
Они тоже приехали в Турцию на своей машине осенью 2022-го, но не по причине мобилизации. Путешествие было запланировано семьёй ещё в 2021-м, поэтому необходимые документы они готовили в России. Это апостилированные свидетельства о рождении на троих детей и свидетельство о браке.
В России им это обошлось в 10 тыс. руб. В середине октября они подали свои документы в Анталье, всё заверили и заплатили ещё примерно 40 тыс. руб. (не считая денег за аренду). Рандеву (так называется встреча на подачу заявления на ВНЖ) было назначено на 27 декабря. Но за день до этого в русскоязычных чатах Турции начался переполох: появились истории людей, которым стали отказывать в первичном икамете (так называют ВНЖ в Турции) по аренде.
– Поначалу мы отнеслись скептически к этой истории. Спокойно отправились на следующий день и сдали все документы в Гёч (турецкая миграционка). Оплатили гос-пошлину за подачу документов и даже пластиковые карточки (икамет), которые выдают только после одобрения. Обошлось это ещё в 10 тыс. руб. Но через несколько дней нам пришёл отказ. И все планы на путешествия рухнули. В чем причина, не говорят. Но отказывают сейчас всем, и неважно, как ты заполнил анкету и сколько предоставил дополнительных справок о доходах и т.д., – делится пережитым семья Баранчук.
После отказа они были вынуждены покинуть Турцию и сейчас летят на Шри-Ланку.
«Визаран» не для россиян
В январе правила въезда и пребывания в стране для иностранцев ужесточил и Казахстан, куда после объявления в России частичной мобилизации хлынул огромный поток россиян. Но с 27 января гражданам стран – членов ЕАЭС (помимо Казахстана, это Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия) будет позволено находиться в республике не больше 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Если этот срок будет превышен, иностранец, выехавший за границу, попасть обратно не сможет. Новые правила не будут распространяться на тех, кто получил разрешение на временное проживание. А оформить ВНЖ теперь можно только по загранпаспорту, внутренний для россиян больше не подходит.
Раньше россияне могли использовать так называемый визаран. Для этого нужно было пересекать границу Казахстана раз в три месяца – и можно сразу въезжать обратно.
«Визаран» отменили, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. Ведь, пребывая длительное время в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. А при длительном пребывании у нас есть свои условия, чтобы получить разрешение на временное проживание. Между тем люди ездили туда-сюда, чтобы избежать выполнения этих правил», – сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
С проблемами столкнулся российский айтишник Андрей Герасимов (фамилия изменена по его просьбе), который уехал со своей девушкой после объявления частичной мобилизации.
– Мы пересекали границу 22 сентября, спустя день после заявления Путина. На границе пришлось простоять почти 12 часов. Первые месяцы все было в порядке, ни с каким давлением или неприятием мы не сталкивались, хотя было понятно, что русских здесь стало очень много, – рассказывает Андрей.
Но всё изменилось в январе, когда пришло сообщение об отмене «визарана». Впрочем, ситуацию нельзя назвать критической. Герасимов уверяет, что у россиян есть выход: можно попробовать оформить РВП (разрешение на временное проживание), чем он сейчас и занимается.
– РВП получить гораздо проще и быстрее. Есть несколько оснований: например, воссоединение семьи или трудовой договор с казахской компанией. Но можно попробовать открыть и свою фирму. Причём для этого не обязательно искать работу в Казахстане. Нужно открыть своё ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью), избрать себя директором и поставить печать на документах. Всё это можно сделать за 4–5 дней, – заключает Андрей.
Тем временем ограничения против россиян предлагают ввести и в Грузии. Оппозиционная партия «За Грузию» внесла в парламент резолюцию о сокращении срока безвизового пребывания граждан России. В стране не исключают и введения визового режима для россиян. Впрочем, знающие люди успокаивают: пока это всего лишь оппозиционный «хайп».