Некоторое время назад в структуре Роскомнадзора под аббревиатурой ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр) произошла масштабная утечка, к материалам которой удалось получить доступ журналистам-расследователям. В числе прочего они обнаружили список не только «действующих», но и потенциальных иноагентов. Например, моя кандидатура была внесена в него 20 сентября 2021 года (также в списке значатся политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Валерий Рашкин, правозащитница Алла Фролова, социолог Лев Гудков, всего 804 фамилии – Ред.).

Ничего странного: сегодня все люди, которые имеют мнение, хоть чем-то отличное от официального, подвергаются преследованию. Это абсолютно позорное клеймо, которое придумали, содрав почему-то с Соединённых Штатов, которые мы очень не любим. Но в некоторых моментах, когда очень надо, мы их безумно любим, подражаем им и обезьянничаем с них. И неважно, что американский закон FARA не имеет ничего общего с российским законодательством об иноагентах. У нас эти нормы пережили ещё и несколько мутаций, но ссылались всё время на Соединённые Штаты и само понятие взяли у них же. Если меня по этому проамериканскому закону всё-таки заклеймят «иностранным агентом», я буду считать, что это награда за мои заслуги перед обществом.

Также неудивительно, что в этом списке обнаружились такие лояльные к власти люди, как, например, политолог Игорь Минтусов или ряд действующих депутатов Госдумы. В нашем государстве сейчас принимается столько абсурдных решений, что комментировать какое-то одно из них бессмысленно. Ведь творится полнейшее безумие. На глазах происходит деградация государства. Именно поэтому и составляются подобные списки.

Самое ужасное то, что это не поддаётся рациональному объяснению. Люди, занимающиеся этим, возбуждающие уголовные дела, сами не в состоянии объяснить логику происходящего. Для чего и почему это делается? Такое государство не может просуществовать долго. Это совершенно невозможно. И то, что даже сотрудники Роскомнадзора, как следует из материалов расследования, не понимают логики занесения людей в список потенциальных иноагентов, говорит о том, что туда попадают просто люди, с их точки зрения подозрительные. Вся подозрительность состоит лишь в том, что их точка зрения не совпадает с официальной. Но и работающие в этой системе вряд ли смогут объяснить, в чем заключается эта официальная линия.