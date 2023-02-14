Валентина Матвиенко настолько тверда, что может сказать правду

Кто именно предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост губернатора Петербурга, неизвестно. Но известно, что получилось не сразу. В 2000 году Матвиенко попыталась составить конкуренцию Владимиру Яковлеву, но из-за низкого рейтинга сняла свою кандидатуру. Однако вскоре стало ясно, что на её стороне серьёзные силы. Суд запретил Яковлеву участвовать в следующих выборах, так как он руководил городом второй из двух возможных сроков. Матвиенко тем временем переехала в резиденцию полпреда президента в СЗФО. Граждане часто стали видеть её по телевизору активно участвовавшей в подготовке к 300-летию Санкт-Петербурга. Губернатор Яковлев согласился на пост вице-премьера по ЖКХ. Следующие выборы губернатора назначили на сентябрь 2003 года. И Валентина Ивановна легко их выиграла.

Этот период её жизни вспоминают по вечеринке на «Авроре», снежной катастрофе 2010 года и фразе: «Сбивать сосули ломами – каменный век. Можно было бы срезать лазером!», сносу множества исторических зданий в центре (в 2012 году Верховный суд установил, что при ней были незаконно сняты с охраны и затем снесены 38 исторических зданий) и строительству «человейников» по окраинам. Но справедливости ради надо отметить, что она привлекла в город множество инвесторов. В частности, при содействии министра экономразвития Германа Грефа переманила у Ленобласти японцев, желавших построить завод Toyota. Затем в город пришли и другие мировые автопроизводители, появились газовики и нефтяники. Но со снегом это справиться все равно не помогло.

«Для меня всегда самым главным было не подвести президента», – сказала как-то Матвиенко. О себе и родных она тоже никогда не забывала. Так, её сын Сергей в 36 лет был уже миллиардером. С её приходом в губернаторы Петербурга компании Сергея получили госзаказов почти на три миллиарда рублей.

– Способность сделать ближайших родственников миллиардерами, занимая государственный пост, – это замечательная черта, – комментировал эти обстоятельства писатель Александр Проханов. – Просто эти примитивные америкашки, англичане и даже итальяшки себе этого не позволяют в силу своего скудоумия. А наши дельцы они, конечно, восхитительны.

Семья Матвиенко владеет кучей недвижимости, среди которой до недавнего времени была и вилла в Италии. Там, как в своё время обнаружил ФБК*, одна только береговая линия тянется на 650 метров, а на территории имеется маяк военно-морского флота Италии. Объект НАТО, в отличие от исторических зданий в Питере, семья Матвиенко крушить не решилась.