Валентина Матвиенко настолько тверда, что может сказать правду
Что мы знаем о третьем на сегодня человеке в стране после президента
Валентине Матвиенко, урождённой Тютиной, находится место при любой власти. При Брежневе – комсомольский секретарь, при Черненко – партийный, при Горбачёве – депутат, при Ельцине – вице-премьер, при Путине – от губернатора и выше. Последние 12 лет она третий человек в стране после президента и премьера – спикер Совета Федерации.
Валя из Шепетовки
Валентина Ивановна родилась в украинской Шепетовке Хмельницкой области 7 апреля 1949 года. Ныне в Шепетовке вешают её портрет на доску позора под №1 среди других российских чиновников, но её это совсем не смущает.
Детство политика прошло также на Украине, в городе Черкассы. Там она окончила школу, а затем медучилище. После чего приняла, видимо, судьбоносное решение и поступила в Ленинградский химико-фармацевтический институт, который успешно окончила в 1972 году. На пятом курсе встретила своего супруга Владимира Матвиенко. А ещё её позвали работать в райком комсомола. И она после некоторых раздумий согласилась.
С Петроградского райкома ВЛКСМ началась её головокружительная партийная карьера. «Тогда такая пора была: комсомол был кузницей кадров», – вспоминал позже легенда советской и российской политики, а также друг Матвиенко Евгений Примаков. Поговаривали, что в этот период у Матвиенко была кличка «Валька-стакан». «Стакан не помню, – сказала она через много лет, когда её об этом спросили. – Полстакана было. А у вас что – не было?» Активная комсомолка резво шла к успеху и в 1989 году избралась в Верховный Совет СССР. Там она, кстати, и познакомилась с Примаковым.
От посла до губернатора
В 1991 году Матвиенко заканчивает курсы при Дипакадемии МИД и едет послом СССР на Мальту. Примаков, который тогда трудился профессором в Дипакадемии, потом клялся и божился, что он тут ни при чём – послом её назначил Андрей Козырев. В 1994-м Матвиенко вернулась в Москву. Работала в МИДе, а через три года отправилась послом в Грецию. И в этой должности неплохо себя проявила. Правда в посольстве её не слишком любили и даже боялись. Говорят, иногда дипломаты прятались от неё в туалете.
В сентябре 1998 года дипломатическая карьера Матвиенко закончилась, и Примаков имел к этому уже самое прямое отношение – он отозвал греческого посла в Москву с целью сделать её своим заместителем. В качестве вице-премьера по социалке Валентина Ивановна задержалась в правительстве надолго. Как умелый и опытный комсомольский работник, она хорошо встроилась туда при Примакове и чувствовала себя ничуть не хуже при Путине и Касьянове.
Кто именно предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост губернатора Петербурга, неизвестно. Но известно, что получилось не сразу. В 2000 году Матвиенко попыталась составить конкуренцию Владимиру Яковлеву, но из-за низкого рейтинга сняла свою кандидатуру. Однако вскоре стало ясно, что на её стороне серьёзные силы. Суд запретил Яковлеву участвовать в следующих выборах, так как он руководил городом второй из двух возможных сроков. Матвиенко тем временем переехала в резиденцию полпреда президента в СЗФО. Граждане часто стали видеть её по телевизору активно участвовавшей в подготовке к 300-летию Санкт-Петербурга. Губернатор Яковлев согласился на пост вице-премьера по ЖКХ. Следующие выборы губернатора назначили на сентябрь 2003 года. И Валентина Ивановна легко их выиграла.
Этот период её жизни вспоминают по вечеринке на «Авроре», снежной катастрофе 2010 года и фразе: «Сбивать сосули ломами – каменный век. Можно было бы срезать лазером!», сносу множества исторических зданий в центре (в 2012 году Верховный суд установил, что при ней были незаконно сняты с охраны и затем снесены 38 исторических зданий) и строительству «человейников» по окраинам. Но справедливости ради надо отметить, что она привлекла в город множество инвесторов. В частности, при содействии министра экономразвития Германа Грефа переманила у Ленобласти японцев, желавших построить завод Toyota. Затем в город пришли и другие мировые автопроизводители, появились газовики и нефтяники. Но со снегом это справиться все равно не помогло.
«Для меня всегда самым главным было не подвести президента», – сказала как-то Матвиенко. О себе и родных она тоже никогда не забывала. Так, её сын Сергей в 36 лет был уже миллиардером. С её приходом в губернаторы Петербурга компании Сергея получили госзаказов почти на три миллиарда рублей.
– Способность сделать ближайших родственников миллиардерами, занимая государственный пост, – это замечательная черта, – комментировал эти обстоятельства писатель Александр Проханов. – Просто эти примитивные америкашки, англичане и даже итальяшки себе этого не позволяют в силу своего скудоумия. А наши дельцы они, конечно, восхитительны.
Семья Матвиенко владеет кучей недвижимости, среди которой до недавнего времени была и вилла в Италии. Там, как в своё время обнаружил ФБК*, одна только береговая линия тянется на 650 метров, а на территории имеется маяк военно-морского флота Италии. Объект НАТО, в отличие от исторических зданий в Питере, семья Матвиенко крушить не решилась.
Пути в сенат
По одной из версий, к 2011 году рейтинг Матвиенко сильно упал, а история с сосулями нанесла контрольный в голову. Время было предвыборное, а её присутствие в партсписке сокращало рейтинг партии власти как минимум вдвое. Одновременно начались проблемы у действующего спикера СовФеда Сергея Миронова. Перемещение Матвиенко на его место, а Миронова – в Госдуму восстанавливало мир и покой в парламенте.
Согласно парламентской статистике, за время своей работы Совет Федерации в былые годы отклонил 281 закон, принятый Госдумой II – VII созывов (по I созыву статистики нет). За время работы Валентины Матвиенко с 2011 года – только 28. В том числе закон о жестоком обращении с животными, в котором депутаты пытались запретить натравливать собак на привязанную дичь.
Всё репрессивное законотворчество одобрялось мгновенно. Кроме того, при Матвиенко сенат трижды одобрял введение российских войск в зарубежные страны – дважды на Украину и один раз в Сирию. За время нахождения Матвиенко «у руля» СовФеда не было серьёзных препятствий её переизбранию спикером. Зато поддержка у неё была всегда. Например, 17 апреля 2019 года «Коммерсант» написал о возможном переходе Матвиенко в Пенсионный фонд – как раз истекал очередной срок её полномочий. Авторы статьи были уволены, затем из солидарности уволился весь отдел политики и зам. главного редактора.
Сейчас Валентина Ивановна чувствует себя настолько непоколебимой, что иногда даже может сказать правду: «Мы даже гвозди сами не производим» или «У нас более 2 тыcяч школ, не имеющих тёплых туалетов». Может посмеяться над законодательством, пусть и неуклюже.
– Этим она демонстрирует, что не утратила адекватность, – считает политолог–иноагент Аббас Галлямов. – Эта её общая лояльность, это общее расположение Путина к ней таковы, что она не обязана быть круглой идиоткой.
*Признан властями РФ экстремистским, запрещён и ликвидирован