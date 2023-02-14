Россия уже не будет жить по «Новой»

Когда в 2021 году главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира, многим казалось, что это – гарантия того, что издание не закроют. Мы же не Мьянма, чтобы уничтожать настолько авторитетные СМИ. Но все это было До. А в нынешнем После Нобелевская премия из гарантии превратилась в отягчающее обстоятельство. Да и в ответственность. Ну не может лауреат Премии мира быть противником мира. Даже ради временного компромисса, без которого сейчас прожить в России сложно.

А за мир «Новая» выступала всегда. Ещё с первой чеченской. Вот за это, за эту принципиальность, за нежелание идти на компромиссы с совестью, а ещё за критику власти, за жёсткие расследования её журналисты, ратующие за мир, и жили, как на войне. Ни в одной другой газете России не было убито такое количество авторов. До смерти был забит молотком Игорь Домников, отравлен Юрий Щекочихин, расстреляна Анна Политковская, вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым погибла Настя Бабурова... Другие жертвы, потерпевшие, угрозы и нападки... Нашего Дмитрия Быкова*, который тоже печатался в «Новой», также пытались «убрать».

Все это не могло не закончиться закрытием газеты. И в итоге закончилось. На прошлой неделе суд за несколько минут решил, что «Новая», которая сама и так не выходила с марта из-за невозможности работать при цензуре, лишается лицензии СМИ, то есть ликвидируется. Убить всех журналистов не вышло. Тогда «убили» газету. До 30-летнего юбилея издание не дотянуло несколько недель.