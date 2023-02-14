Оборвали на полуслове

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна, что в Европу позвали президента Украины Владимира Зеленского.

Именно так подали новость некоторые российские государственные СМИ – например РИА «Новости» и родственный им сайт «Украина.ру». В информагентстве Ura.ru пошли дальше и назвали приглашение Зеленского на ужин в Елисейском дворце перед саммитом ЕС чуть ли не расколом в этом самом ЕС.

«Приглашение Владимира Зеленского в Париж со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона было неуместным, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони» – в таком формате подали информацию РИА «Новости».

Однако там не удосужились объяснить, что же так возмутило г-жу премьер-министра. А вот во французской Le Monde написали предельно ясно: «Как пишут итальянские издания, Мелони недовольна тем, что в число участников встречи не включили её».

Иными словами, канцлера ФРГ Олафа Шольца позвали, президента Франции Эмманюэля Макрона позвали, а премьер-министра Италии – нет.

В ответ на выпады Мелони Макрон ответил: «Я считаю, что приглашение Зеленского было частью нашей роли, Франция играла особую роль с самого начала конфликта». И заметил, что Франция и Германия подписывали Минские соглашения.

Получается, что российские СМИ сказали полуправду. А выводы из таких заявлений можно сделать любые. По канонам журналистики такую подачу информации честной точно назвать нельзя. Уж лучше бы откровенно врали.