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14.02.2023

Оборвали на полуслове

Премьер-министр Италии недовольна, что в Европу позвали Зеленского. Казалось бы, при чём тут российская пропаганда?

Джорджа Мелони
Фото: Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна, что в Европу позвали президента Украины Владимира Зеленского. 

Именно так подали новость некоторые российские государственные СМИ – например РИА «Новости» и родственный им сайт «Украина.ру». В информагентстве Ura.ru пошли дальше и назвали приглашение Зеленского на ужин в Елисейском дворце перед саммитом ЕС чуть ли не расколом в этом самом ЕС.

«Приглашение Владимира Зеленского в Париж со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона было неуместным, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони» – в таком формате подали информацию РИА «Новости».

Однако там не удосужились объяснить, что же так возмутило г-жу премьер-министра. А вот во французской Le Monde написали предельно ясно: «Как пишут итальянские издания, Мелони недовольна тем, что в число участников встречи не включили её».

Иными словами, канцлера ФРГ Олафа Шольца позвали, президента Франции Эмманюэля Макрона позвали, а премьер-министра Италии – нет.

В ответ на выпады Мелони Макрон ответил: «Я считаю, что приглашение Зеленского было частью нашей роли, Франция играла особую роль с самого начала конфликта». И заметил, что Франция и Германия подписывали Минские соглашения.

Получается, что российские СМИ сказали полуправду. А выводы из таких заявлений можно сделать любые. По канонам журналистики такую подачу информации честной точно назвать нельзя. Уж лучше бы откровенно врали.

Теги: #Пропаганда

Рубрика: Политика

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