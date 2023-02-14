Новые друзья Лаврова

Глава российского внешнеполитического ведомства столь часто в последнее время посещает Африку, что впору соорудить ему представительское бунгало где-то в тех краях и тем самым сберечь остатки бюджета и самолётов, уже почти что в законном порядке перешедших в режим каннибализации.

Но, конечно, дальние поездки Сергей Викторович совершает не просто так. Не так уж и много осталось в мире стран, не причисленных Россией к лику недружественных. Многочисленные африканские образования – из их числа. Лавров ищет там друзей России и иногда даже находит.

И ведь в Африке наберётся не так уж и мало приличных развитых стран. Экваториальная Гвинея, например, или Сейшелы. Маврикий, Габон, Ботсвана или хотя бы ЮАР. Но – нет, главу российского МИД постоянно несёт туда, где нечего есть, а пришлым упитанным бледнолицым надо быть осторожнее.

Так, недавно его очень тепло встречали в Мали, одной из беднейших стран мира. Высокопоставленные аборигены вручили ему орден и назначили «командором». Но ведь только малийским аборигенам известно, что означают все эти церемонии! Кто его знает, что это было – дань уважения или ритуал подготовки к приготовлению рагу из чужестранца? И сам Лавров наверняка отдавал себе в этом отчёт. Отважный человек! Чего только не сделаешь ради создания нового могущественного российско-африканского альянса.

Или вот некоторое время назад наша пропаганда гордо сообщила, что Мухузи Кайнеругаба в твиттере поздравил народ Уганды с тем, что к ним приезжал Лавров. Понятно, что вы впервые пытаетесь прочитать это имя, поэтому уточняем: этот тип – погрязший в коррупции главком сухопутных сил Уганды, причастный к многочисленным похищениям людей, пыткам и убийствам, которого давно ждут в Гааге. Таких вот маленьких друзей пытается объединить вокруг нас г-н Лавров. Они помогут нам луками, стрелами и ядом кураре. Не исключено, что и леопардами – хищными и пятнистыми. В общем, трепещи, НАТО.