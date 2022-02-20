Чего боятся танки, которые Запад посылает-таки на Украину
Что это за машины и насколько они эффективны, разбирался «Собеседник»
Что посылают?
25 января ФРГ объявила о передаче Украине 14 Leopard 2 А6 из запасов ВС страны. Канцлер Шольц ещё заявил о намерении дать разрешение другим странам на реэкспорт танков. Поставки «Леопардов» анонсировали Норвегия (8 танков), Польша (14), Португалия (4), Испания (40), Финляндия (10), Нидерланды (14)...
Кроме того, замминистра обороны Великобритании Алекс Чак на днях заявил: Лондон готов отправить Киеву 14 танков Challenger 2; подготовку военных ВСУ Туманный Альбион может начать уже с 30 января, а первые танки поступят на Украину в конце марта.
Президент США Джо Байден также объявил об отправке Киеву 31 танка М1А2 Abrams. Правда, в Вашингтоне отметили, что техника на Украине появится не скоро: на транспортировку уйдёт несколько месяцев, да и подготовка экипажей требует времени.
Итак, в общей сложности Запад планирует передать Киеву не менее 100 танков. Что они собой представляют?
Родом из 1970-х
– Сравнивать тактико-технические характеристики различных видов вооружений – задача бессмысленная, – уверяет Вадим Корощупов, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН, занимающийся изучением натовского вооружения. – Во-первых, если уж разбираться, то надо брать аналогичные модификации. Во-вторых – и это главное, – важно не столько сравнивать характеристики, сколько смотреть, с какой целью был создан тот или иной образец оружия. Например, у французов танки на колёсах. Это не причуда: в основном они проводят операции в Африке, а там пески. И как показала практика, на таком грунте колёсный танк справляется лучше, чем гусеничный.
Надо сказать, что все современные основные танки ФРГ, Британии, США – и Leopard, и Challenger, и Abrams – возникли из своих аналогов 1970-х. Современными их сделали многочисленные модификации, использование новых разработок. Но, к примеру, среди тех же Leopard есть и те, что произведены в далёкие 1970-е. Пока же точные модификации посылаемых Западом танков уточнили только немцы и американцы, – говорит Корощупов.
Эксперт отмечает: сегодня создание супертанка не является актуальной проблемой для военной науки. Потому что непонятно, какие могут быть конфликты в будущем, а значит, неясно, в какую сторону развиваться: ведь каждая система оружия делается под решение конкретной задачи.
Тем не менее есть основные задачи, которые продолжают решать танкостроители: как защитить боевую машину и экипаж. Современные конфликты показывают: танки практически никогда не вступают в бой с другими танками. Как правило, это уличные бои. А в городских условиях танки подбивают даже обычными гранатомётами. Причём бьют в бока, в верх, сзади... Короче, туда, где танк изначально меньше всего защищён. Вот об этом и думают прежде всего. Ну и конечно, о «начинке». Именно она, высокотехнологичная и суперсовременная, в наши дни играет решающую роль.
«Леопарды» – из рода «тигров»
Современными считаются Leopard 2, начиная от серии А5 и выше. Самые современные – А7. ФРГ отправляет на Украину Leopard 2 А6. А вот какого класса «Леопарды» («выросшие», кстати, из «Тигров» времён Второй мировой) отправляют Киеву другие страны, не уточняется.
– Почему Запад так хотел послать именно Leopard 2? – размышляет Корощупов. – Потому что их примерно около 2000 по всей Европе, то есть логистически легко переправить к границам Украины. К тому же ремонтные бригады раскиданы по всему континенту... То есть вся инфраструктура для Leopard уже создана, в отличие от Abrams и Challenger.
Что касается «Леопардов» серии выше А5, они, как и многие современные танки, снабжены высокотехнологичной «начинкой»: лазерными прицелами, целеуказателями, системами автоматизированного управления, – продолжает эксперт. – Скажем, тепловизионные прицелы произведены французской компанией Thales, они позволяют идентифицировать цель на расстоянии до 5 км.
Досье. «Леопарды» старых модификаций воевали в Афганистане в 2007-м и в Сирии. Новые (А5 и выше) в боевых действиях не участвовали. На танковых биатлонах побеждали американские Abrams. Дизельный двигатель 1500 л.с., масса 50,5–63 т, экипаж 4 чел. (в российском танке – 3), гладкоствольная пушка калибра 120 мм, снаряды бронебойные (пробивают 450 мм прокатной гомогенной брони на дальности 2000 м) и многоцелевые. Броня комбинированная, многослойная/навесная. Скорость – 68–72 км/ч, запас хода – 450 км. Стоимость одного танка – $6,8 млн.
Минусы: пушка заряжается вручную; отсутствует динамическая защита.
Плюсы: неплохая система управления огнём с возможностью дублирования прицеливания командиром, тепловизионный прицел.
Challenger – «бросающий вызов»
– Оборонная промышленность Британии переживает нелучшие времена, – говорит Корощупов. – Особенно в наземной технике. И сегодня по сравнению с Leopard 2 Challenger 2 – более устаревший. Кстати, кроме Британии, этот танк стоит на вооружении ещё лишь одной страны – Омана.
Тем не менее это очень серьёзный танк. «Челленджер» находится на вооружении британской армии с 1994-го. Главными в разработке были огневая мощь и защищённость. Поэтому современный танк медленнее своих аналогов из других стран. У Challenger 2 противоснарядная комбинированная броня «Дорчестер». Из отличий – нарезное орудие и боекомплект в 52 снаряда (обычно бывает 42), что позволяет вести более продолжительный бой.
Досье. Challenger 2 участвовал в боевых действиях в Ираке (с 2003-го по 2010-й). Дизельный двигатель мощностью 1200 л.с., масса 62,5 т, экипаж 4 чел., нарезная пушка 120 мм, эффективная дальность поражения – до 8 км. Скорость – 59 км/ч на шоссе и 40 км/ч на пересечённой местности. Запас хода – 550 км по шоссе и 250 км по бездорожью. Стоит $8,6 млн.
Минусы: большая масса ограничивает проходимость; пушка с раздельным заряжанием – члену экипажа надо вручную вставить снаряд, а затем гильзу.
Плюсы: шикарная защита.
Abrams – по прозвищу «Зверь»
США уточнили: на Украину они пошлют модернизированные танки Abrams M1A2, однако в них не будет секретного вооружения и не менее секретной брони с обеднённым ураном, которые делают эту версию боевой машины «такой смертоносной».
Считается, что Abrams конкурирует с Leopard за звание самого мощного в мире танка. И машина действительно очень мощная. Хотя весьма сложная в обслуживании.
– С «Абрамсами» всегда идёт специальный аппарат для заправки, – уточняет Корощупов. – Эти танки требуют отдельного вида топлива (впрочем, есть и многотопливные). Плюс они должны проходить регулярный обязательный регламентный ремонт. В общем, будут технические сложности, поскольку в Европе нет разветвлённой инфраструктуры под Abrams.
Досье. Участвовал в боевых действиях в Ираке в 2003-м. Газотурбинный двигатель 1500 л.с., масса 62,5 т, экипаж 4 чел., гладкоствольная пушка 120 мм, дальность стрельбы – до 3 км, боезаряд у более старой версии – 55 снарядов, у более новой M1A2 SEP – 40. Скорость – 67–72 км/ч, запас хода – 440–465 км. Стоит $8,6 млн.
Минусы: большой расход топлива (8 т в сутки авиационного керосина при умеренном маневрировании); слабая бортовая защита броней; ручной заряд членом экипажа; при вхождении в воду более чем на 1,5 м глохнет.
Плюсы: на M1A2 SEP есть и активная, и динамическая защита, панорамный прицел, модернизированная система управления огнём, защищённость башни броней.
Будущее – за «начинкой»
Сегодня основные танки разных стран примерно одинаковые, сходятся во мнении практически все эксперты.
Отличия небольшие. Одни могут ехать быстрее, другие не столь быстрые и юркие. Одни нуждаются в сложной заправке, другие, наоборот, ездят на любом виде топлива. Одни могут перейти с компьютерного управления на ручное, другие – нет. Но в целом танки разных стран (включая российские) одной модификации похожи.
У одних вес легче, у других броня надёжнее (пассивная защита), у каких-то больше защищена лобовая часть, а у некоторых есть и динамическая защита (что-то типа мини-ПВО для конкретной боевой машины). Есть и активная защита, которая отбивает любой снаряд. В частности, на Abrams M1A2 SEP стоит израильский комплекс Trophy. За такими комплексами активной защиты (КАЗ), уверены специалисты, будущее. Многие государства разрабатывают и производят аналогичные системы, в том числе США, ФРГ. Есть они и у России.
– Думаю, завтрашняя танковая мысль заключается именно в таких высокотехнологичных «начинках» для боевых машин, – резюмирует Корощупов.