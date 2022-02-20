Чего боятся танки, которые Запад посылает-таки на Украину

Что посылают?

25 января ФРГ объявила о передаче Украине 14 Leopard 2 А6 из запасов ВС страны. Канцлер Шольц ещё заявил о намерении дать разрешение другим странам на реэкспорт танков. Поставки «Леопардов» анонсировали Норвегия (8 танков), Польша (14), Португалия (4), Испания (40), Финляндия (10), Нидерланды (14)...

Кроме того, замминистра обороны Великобритании Алекс Чак на днях заявил: Лондон готов отправить Киеву 14 танков Challenger 2; подготовку военных ВСУ Туманный Альбион может начать уже с 30 января, а первые танки поступят на Украину в конце марта.

Президент США Джо Байден также объявил об отправке Киеву 31 танка М1А2 Abrams. Правда, в Вашингтоне отметили, что техника на Украине появится не скоро: на транспортировку уйдёт несколько месяцев, да и подготовка экипажей требует времени.

Итак, в общей сложности Запад планирует передать Киеву не менее 100 танков. Что они собой представляют?