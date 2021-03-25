Андрей Караулов: Путин потерял страну
Уходящий год журналисту запомнился безумием. Политические итоги 2021 года он подвёл в интервью «Собеседнику»
Всю жизнь Андрей Караулов встречает Новый год дома с женой и близкими друзьями с бокалом хорошего шампанского – так будет и на этот раз.
– Какие у журналистов могут быть каникулы? – удивился вопросу «Собеседника» о 10 выходных Андрей Караулов. – У нас 7 новых сюжетов в светлое время дня и всё, что останется – в ночное. Каждый день по 12 материалов выходит на канале, один раз в два часа. Либо не берись за это, тем более, в эти дни всегда что-то случается. Я никогда не забуду, как 31 декабря Володя Яковлев, будущий мэр Питера качал говно, а Собчак, надев бабочку, танцевал на балу Мариинского дворца. А там трубы прорвало и два района города могли остаться и без воды и без света.
– По версии журнала Time «Человеком года» признан самый богатый человек в мире – основатель SpaceX Илон Макс. Кто на ваш взгляд достоин звания «Человек 2021 года»?
– Ее величество королева Елизавета II, пережившая все скандалы, как внутри дворца, так и вне его. Она - последняя настоящая легенда в мире после ухода Кастро. Поверить, что её первым премьером был Черчилль, совершенно невозможно. То, что старуха осталась верна себе и своим принципам и нисколько не поменялась ни внешне, ни внутренне – это фантастика!
«Все прорвало. Это не остановить»!
– Чем вам запомнился уходящий год?
– Безумием. На наших глазах Путин потерял страну и только сейчас, кажется, начинает об этом догадываться, когда он входит на пресс-коференцию и нет аплодисментов. Безумие, что Эрнст не догадался посадить «девушек-ладушек», которые аплодируют в нужное время. Но Путин, конечно, просто [очень сильно удивился], когда не было аплодисментов и никто не встал. Пескову аплодировали, а Путину – нет. Нормально? Вот это называется безумием. Такие приметы. Вся страна обратила внимание на это. Так меняется время на глазах.
И дело даже не в ответах, которые совершенно приблизительны. Как можно говорить о реформе медицины и не сказать, что Голикова вместе с Мурашко сократили 460 000 санитарок по всей стране. У нас в каждой больнице одна санитарка за восьмерых, за десятерых. Нам врач скорой помощи из Питера абсолютно честно рассказывает эти страшные вещи.
Ещё мне запомнился этот год тем, что люди заговорили. Я это вижу как редактор, как журналист, как руководитель канала, их не надо подгонять, их надо просто записывать – причём, обычные люди - врачи, инженеры, рабочие. Всё прорвало. Это не остановить!
А Путин параллельно формирует новую элиту из деток, встречается с сыном Фрадкова, с сыном Сергея Иванова, который затопил рудник «Мир». Но вот с Рогозиным перестал встречаться, потому, что Рогозину реально грозит отставка за срыв стартов «Сарматов». Путин анонсировал три старта, сейчас последний намечен на 29 декабря. Но «Сармат» не взлетит 29-го – там конь не валялся. А у него тоже сынок был, который чуть не погубил Ильюшенское объединение. (Первый пуск МБР «Сармат» в рамках лётно-конструкторских испытаний перенесён, по данным ТАСС, с декабря 2021 года на первый квартал 2022 года – Ред.) Вот эта ставка на элиту полностью закончилась. Она осталась, но ее сама жизнь стирает. Это называется безумие.