Андрей Караулов: Путин потерял страну

Всю жизнь Андрей Караулов встречает Новый год дома с женой и близкими друзьями с бокалом хорошего шампанского – так будет и на этот раз.

– Какие у журналистов могут быть каникулы? – удивился вопросу «Собеседника» о 10 выходных Андрей Караулов. – У нас 7 новых сюжетов в светлое время дня и всё, что останется – в ночное. Каждый день по 12 материалов выходит на канале, один раз в два часа. Либо не берись за это, тем более, в эти дни всегда что-то случается. Я никогда не забуду, как 31 декабря Володя Яковлев, будущий мэр Питера качал говно, а Собчак, надев бабочку, танцевал на балу Мариинского дворца. А там трубы прорвало и два района города могли остаться и без воды и без света.

– По версии журнала Time «Человеком года» признан самый богатый человек в мире – основатель SpaceX Илон Макс. Кто на ваш взгляд достоин звания «Человек 2021 года»?

– Ее величество королева Елизавета II, пережившая все скандалы, как внутри дворца, так и вне его. Она - последняя настоящая легенда в мире после ухода Кастро. Поверить, что её первым премьером был Черчилль, совершенно невозможно. То, что старуха осталась верна себе и своим принципам и нисколько не поменялась ни внешне, ни внутренне – это фантастика!