Росстат подсчитал количество россиян с зарплатой ниже МРОТ

Зарплату на уровне или ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) для работающих на крупных и средних предприятиях получают 689,8 тыс. россиян или 2,5% россиян. Об этом говорится в данных Росстата на апрель 2021 года, передает ТАСС.

«В апреле 2019 года, по данным Росстата, доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ была 2,9%, или 775 тыс. человек. В 2021 году в рамках аналогичного исследования выявлено, что эти данные составили 2,5%, или 689,8 тыс. человек», – отмечает ведомство. Среди 2,5%, кто получал зарплату ниже уровня МРОТ на апрель 2021 года, 1,4% составляли работники с неполной занятостью, 0,9% - те, кто получил на уровне МРОТ и 0,2% - иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства.

По данным исследования, в 2021 году на крупных и средних предприятиях работало чуть более 33 млн человек, из них полный рабочий месяц отработало 27,5 млн человек. Всего в апреле 2021 года в России насчитывалось 75,1 млн граждан трудоспособного возраста, из них работали 71,2 млн человек.

В Росстате пояснили, что работники с зарплатой ниже МРОТ – это прежде всего те, кто работают неполный день и могли работать на нескольких рабочих местах в разных организациях, но были учтены только в той организации, в которой включены в списочный состав.