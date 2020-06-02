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Александр Лукашенко стал «Человеком года в организованной преступности и коррупции»

Жюри впервые выбрало победителя единогласно

Фото: Global Look Press

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал «человеком 2021 года» президента Беларуси Александра Лукашенко, которого они называют «последним жестоким диктатором Европы», в знак признания того, что он сделал для продвижения организованной преступной деятельности и коррупции. Об этом сообщается на сайте организации.

«Это был знаменательный год для коррупции, но Лукашенко выделялся из толпы», – заявил соучредитель OCCRP Дрю Салливан. 

Как отмечается, группа из шести журналистов и ученых, изучающих коррупцию и освещающих ее вопросы, впервые выбрала победителя единогласно, несмотря на рекордное количество кандидатов в 1167 человек. 

«67-летний Лукашенко цепляется за власть в Минске с 1993 года, фальсифицируя выборы, пытая критиков, арестовывая и избивая протестующих - и все это с помощью и с одобрения Кремля. Он вылепляет из себя «батьку», «отца» белорусского народа. Любого, кто бросит вызов этому имиджу, ждет та же участь, что и диссидента Романа Протасевича (...). Кажется, что его в равной степени не беспокоят страдания его собственных граждан и отчаявшихся мигрантов, включая детей, дрожащих, голодных и лишенных возможности поселиться в Беларуси», – пишут авторы премии. 

В число номинантов ежегодной премии также вошли: свергнутый президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани Ахмадзай, сирийский диктатор Башар Хафез аль-Асад, президент Турции Речип Тайип Эрдоган и австрийский канцлер Себастьян Курц.

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