Законотворчество во время чумы: какие законы напринимали депутаты за год

В этом году мы попрощались с седьмым созывом Госдумы и встретили восьмой, значительно обновленный, который доблестно завершил осеннюю сессию на минувшей неделе. Вспомним, какие законы приняла Госдума в уходящем году.

В январе уходящего года депутаты утвердили список приложений для обязательной предустановки на гаджеты: сервисы «Яндекса», Mail.ru, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портал госуслуг, антивирус Kaspersky и др.

В феврале Госдума принудила соцсети самостоятельно блокировать противоправный контент.

В марте уходящего года депутаты утвердили штраф за отсутствие техосмотра, а в прошедшую сессию отменили сам обязательный техосмотр, а также запретили высаживать детей из общественного транспорта, чему предшествовал ряд скандальных случаев. Затем филантроп угас, и у нас появилась уголовная ответственность для физлиц-иноагентов, не подавших заявление об их включении в реестр Минюста. С тех пор Минюст по пятницам, после заседания Совбеза, расширяет реестр новых иноагентов.

В мае Госдума ввела льготы при поступлении в вузы для детей полицейских и росгвардейцев. Другим детям они, видимо, не нужны.

Июнь стал месяцем, в котором была окончательно уничтожена легальная оппозиция. Госдума утвердила уголовную ответственность за участие в т.н. «нежелательных организациях». Немедленно был задержан и до сих пор находится под стражей один из уже бывших руководителей распущенной «Открытки»* Андрей Пивоваров.

В августе Госдума разрешила охоту на краснокнижных животных «в исключительных случаях». При этом депутата Рашкина лишили неприкосновенности за подстреленного, как он говорит, по ошибке, лося.

Октябрь запомнится отказом Думы проводить парламентское расследование по пыткам в учреждениях ФСИН, предложенное коммунистами, и принятием закона «о публичной власти», не только запрещающего главе Татарстана называться президентом, но и «обнуляющего» губернаторские сроки.

Одним из самых резонансных стал законопроект, расширяющий полномочия полиции, которая теперь сможет вламываться в жилье и автомобили при наличии у них подозрения, а также открывать огонь, если ситуация покажется им опасной.

Продолжим наблюдение за законотворческим процессом в наступающем году.

*Признана нежелательной властями РФ