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Депутат Матвейчев: «Если правозащитник начал говорить про пытки, значит это явный агент»

Депутат Госдумы предположил, что правозащитник Осечкин станет заменой Навальному к выборам президента в 2024 году

Фото: стоп-кадр YouTube « Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Олег Матвейчев

Депутат Государственной думы, зампред комитета по информационной политике Олег Матвейчев в эфире YouTube-канала «Украина • РУ» заявил, что тема «так называемых пыток» используется для дестабилизации ситуации внутри страны, а создатель Gulagu.net может стать заменой для Алексея Навального для дестабилизации ситуации к следующим выборам президента: 

«Теперь они будут готовится к 2024 году, к президентским выборам, на которые опять будут придумывать, как утроить какой-то бой. Вместе с Навальным, из которого будут продолжать делать жертву, будут искать новые кадры, которые собираются раскручивать. И которые займут место этого самого Навального. 

Появился тут некий Осечкин. И посмотрите, как они системно очень работают. Тема так называемых пыток в тюрьмах и прочее, она вообще у нас не звучала. Про пытки, скорее, международные организации говорили, потому что пытки идут сейчас в Гуантанамо – американцы пытают, те люди, которые в Афганистане сейчас пришли к власти, они все прошли Гуантанамо и рассказывают, какие пытки там осуществляются. Про пытки рассказывают и на Донбассе, как украинские войска пытают людей, попавших к ним в плен. У нас сильно эта тема не звучала. И вот сейчас из самых разных углов мы видим как начинают эту тему поднимать».

Депутат не стал ссылаться на свои подозрения, а прямо заявил, что все, кто выступает сегодня против пыток в России – иноагенты:

«Сразу можете отметить, если вдруг какой-то правозащитник или кто-то начал говорить про пытки, значит это явный агент, который получил сигнал. Потому что они приняли решение эту тему раскручивать и всем своим дали команду эту тему крутить».

«Все эти матвейчевы лишь имитируют патриотизм, на самом деле они уже давно предали интересы своего народа и готовы в обмен на тёплое кресло и дальше пытаться оправдывать садизм, пытки и содомию. По сути, он и есть капо. Только пока без швабры», – прокомментировал Осечкин заявление Матвейчева на канале Gulagu.net.

Тем временем председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поддержала ужесточение наказаний за пытки в российском законодательстве. 

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