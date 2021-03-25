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Работал один, но получал за четверых: в Туле задержали депутата-единоросса

Депутат Тульской городской думы Александр Бороненко устроил к себе трех помощников и получал их зарплату

Фото: Tg-каналы «Кремлевская прачка», «Депутаты»

Александр Бороненко

Депутат городской думы в городе Туле Александр Бороненко стал подозреваемым в деле о мошенничестве. По данным регионального управления СКР, он устроил к себе помощниками троих человек, но по факту сам получал их зарплату, пишет «РИА Новости» со ссылкой на УСКР по Тульской области.

Предполагается, что мошенническая схема действовала с октября 2019 года по декабрь 2021 года. Точная сумма ущерба, потенциально нанесённого бюджету, не называется, но статья квалифицирована как «в особо крупном размере».

Александр Бороненко является депутатом партии «Единая Россия». На его странице последняя запись датирована 21 декабря. Он в образе Деда Мороза посетил местную школу для детей с особенностями здоровья и вручил ученикам подарки с символикой партии.

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