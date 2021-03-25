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Сегодня, в 17:57

Путин: Запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты прошёл безупречно

Президент заявил, что успешные испытания ракеты «Циркон» говорят о повышении обороноспособности России

Фото: Global Look Press

В 2022 году на вооружение встанет противокорабельная ракета «Циркон», испытания которой прошли сегодня утром. 

«Это новейшая наша ракета, которая работает и по морским целям, и наземным. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие для страны и существенный шаг в повышении её безопасности, её обороноспособности»

, – заявил Путин на онлайн-встрече с кабинетом министров.

Об этой военной разработке Путин упоминал ещё в феврале 2019 года, а первые испытания проводились ещё в 2016 году.

Рубрика: Политика

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