Путин: Запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты прошёл безупречно

В 2022 году на вооружение встанет противокорабельная ракета «Циркон», испытания которой прошли сегодня утром.

«Это новейшая наша ракета, которая работает и по морским целям, и наземным. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие для страны и существенный шаг в повышении её безопасности, её обороноспособности»

, – заявил Путин на онлайн-встрече с кабинетом министров.

Об этой военной разработке Путин упоминал ещё в феврале 2019 года, а первые испытания проводились ещё в 2016 году.