Олег Шеин: «Главное в повестке - инфляция и рост цен»

– Как вы считаете, по какому принципу журналистов на мероприятие Кремль отобрал так, что туда не попала «Новая Газета», главред которой Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?

– Мне кажется, это не связано с президентом. Путин никогда резких вопросов не боялся. Мы помним, что ему задавали вопросы и украинские журналисты, и Екатерина Винокурова, и Ксения Собчак. Вряд ли он сам подбирает, он от этого весьма далёк. А вот люди из окружения подчас воспринимают этот мир через призму опасности и угроз: как бы чего не вышло, и давайте убережём начальство – такое возможно.

Я думаю, что, если реакция на отсутствие той же «Новой газеты» будет достаточно публичная, то г-н Песков в следующем году постарается, чтобы палитра авторитетных политических медиа была представлена.

– Кроме этого что-то ещё стало заметным событием общения президента со СМИ?

– На мой взгляд, конференция мало чем отличалась от предыдущих. Каких-то ярких и заметных элементов не было. Президент чуть сглаживал, старался обозначать некоторые консолидирующие элементы. Очевидно, что у него вызывает раздражение история с антипрививочниками. Даже прозвучал очевидный упрёк в этой части в отношении КПРФ, которая не только агитирует за добровольную вакцинацию, но и местами рассказывает, что она может быть опасна. Мы помним, что в СССР про это особо никого не спрашивали, и, возможно, даже правильно не спрашивали. Это была госполитика и она проводилась решительными методами. В общем, тут есть дискуссия и она в данном случае Путина раздражает. В остальном мы видели оценки, совпадающие с предыдущими. Это и по Украине, и по Европе.

– О чем, как считаете, президента не спросили, хотя следовало бы?

– Главное во внутренней повестке страны – галлопирующая инфляция и рост цен. Президент начал сравнивать нас с США. Очевидно, что мы ждём неких решений, которые помогут эту инфляцию остановить. Понятно, что это сделают вовсе не социальные выплаты, которые составляют отдельную гордость президента. В основе лежат совсем другие истории, связанные в первую очередь с разгоном инфляции монополистами. Где-то это принесённая извне инфляция за счёт ослабленного рубля и роста цен на импорт. Сравнивать нас со Штатами как-то неуместно. Надо искать истории внутри.

Но главная проблема – проблема неравенства – не нашла отражения в вопросах и ответах.

На самом деле, дискуссия о том, что Россия слишком много тратит на гонку вооружений и поэтому у нас такие низкие затраты на медицину и образование, несколько надуманная. Затраты на вооружения у нас – порядка 5% ВВП. Это много. Но в СССР было 20%. У нас главная проблема в том, что сумасшедшие сверхдоходы получают наши долларовые миллиардеры. Вот эти вещи, по хорошему, должны были быть в центре диалога. Прогрессивная шкала подоходного налога, налог на прибыль, на корпорации. Потому что уровень ВВП на душу населения в России не такой низкий – примерно на 53-й строчке. А минимальные зарплаты – на 80-й. Эта разница из-за того, что богатые платят мало.

– На конференции было так много и так агрессивно про НАТО и Украину, что неизбежен вопрос: решится ли Путин развязать войну с последней?

– Уверен, нет. Более того, российский МИД с некоторым изумлением отметил, что с Байденом, оказывается, проще найти общий язык, чем с Трампом. И это логично. Трамп – дилетант. В нем мы видели, при всей его формальной пророссийской риторике, ряд агрессивных вещей, направленных против нашей страны. Байден же человек, который действительно застал времена Брежнева, встречался с Громыко и всю свою жизнь находится в политике.

Он работает, исходя из очень долгосрочных задач и целей. Разумеется, его цель – усиление его страны, как и у любого политика. Но при этом он и не отвергает какие-то поиски компромиссов. Поэтому он и сказал, что не принимает никакие красные линии. Но, вместе с тем, по ряду позиций мы наблюдали достаточно продуктивный диалог между ним и Путиным. И российский МИД это отмечал. Я уверен, что никакого обострения военных действий, какие бы отдельные провокации не принимались, реально не будет. И не уйдёт ни в какую практическую плоскость. Более того, некоторые будут этим разочарованы. Мы помним странные заявления г-на Зеленского о том, что 1 декабря ожидается военный переворот. А теперь г-н Порошенко оказывается чуть ли не агентом Кремля, чему все, зная о его неприязненном отношении к политике России, только улыбнутся.

Понятно, что дискуссия о январском вторжении российской армии в Украину, она инициируется в том числе и украинскими медиа, но вряд ли она имеет под собой почву. И тем более, не будет иметь её дальше.

Сейчас для Кремля важно обеспечение системы диалога. Де, есть противоречия, они глубинные, у нас разные национальные интересы. Но даже это все не должно препятствовать поиску какого-то мирного диалога. При Брежневе это было. Политика разрядки проводилась с Никсоном, человеком, находящемся на позиции ястреба. Были подписаны важнейшие договоры. И сегодня поиск решений тоже есть. При этом Путин позиционировал необходимость наличия сильных вооружённых сил по принципу готовности к любому повороту. Это тоже звучало.

– Участников конференции на входе обрабатывали неким составом с частицами серебра. При этом одна из журналисток сообщила, что прошла с просроченными тестами и температурой накануне. Как вам такие антиковидные меры?

– По поводу комментариев этой девушки будет серьёзнейший разбор полётов. К этому относятся крайне внимательно. Даже перед встречей депутатов Госдумы с президентом, в огромном зале, парламентариев трижды (!!!) тестировали на ковид за 10 дней. Поэтому будут увольнения. С точки зрения того, что люди, пропустившие её, лишатся средств к существованию, получилось немного неэтично.