«Путин, для одних Россия – это Родина, а для других – ларёк на три еврея»: в сети не оценили анекдот от президента

Владимир Путин объяснил, почему во время поездок с министром обороны Сергеем Шойгу на природу в Сибирь не зовёт с собой премьер-министра Михаила Мишустина.

«Если мы ещё и Мишустина будем брать с собой, то, помните, наверное, старый еврейский анекдот: «Кто в лавке-то останется? Кто работать будет?» - сказал он во время большой пресс-конференции.

По его словам, глава правительства, на котором «лежит огромная нагрузка за положение в стране», тоже иногда отдыхает - как публично, так и нет. Об этом он сообщает президенту и всегда остаётся на связи, добавил Путин.

Российский лидер часто выбирает тайгу для отпуска на несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу. Последний раз они отдыхали вместе в сентябре. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков описывал времяпрепровождение Путина и Шойгу как «обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее».

В соцсетях анекдот Путина, прямо скажем, не оценили.

«Наконец-то назвал всё своими именами. Уже давно знали, что из страны сделали торговую лавку, нужно было только подтверждение. Вот и вырвалось», - подметил читатель.

«Лучше б все разом в отпуск шли. Народу спокойнее живётся, когда они отдыхают», - написал россиянин.

«Заранее приготовленные вопрос и ответ! Как все наигранно!» - не оценил «постановку» работник театра.

«Для одних Россия - это Родина, а для других ларёк на три еврея», - сделал вывод из анекдота пенсионер.

«У него же, есть свой «Санчо-Панчо» - зам по Совбезу Медведев. Зачем ему Мишустин на отдыхе?» - резонно отметил москвич.

«Третий лишний, однако...» - кратко подытожил выступление президента экономист.

«Вот и название для будущей биографии Владимира Владимировича готово: «От кооператива «Озеро» до лавки «Россия», - грустно написал историк.

«Фурманова в следующий раз не берём. Почему? Трындит много...» - вспомнил читатель другой старый анекдот.