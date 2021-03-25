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«На старости лет теперь придётся себе ребёночка заделать»: депутатов из «Справедливой России» разнесли за популизм о выплатах денег семьям с детьми

Россияне уверены, что новый законопроект из оперы «Всем всего и побольше», но в реальности никогда не будет принят «Единой Россией»

В Госдуму по инициативе депутатов партии «Справедливая Россия - За правду» внесли законопроект, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми до восемнадцати лет.

Согласно документу, право на получение денежных средств в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и последующих детей имеют все члены семьи при наличии у них российского гражданства и постоянном проживании на территории страны.

«Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере десяти тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», - уточнили авторы инициативы в пояснительной записке.

В документе говорится, что право на денежные выплаты появится при наличии в семье одного и более ребенка на дату вступления в силу настоящего закона - 1 января следующего года.

Меры, которые предлагают внедрить авторы инициативы, могут распространиться на 60 миллионов человек.

И вроде бы инициатива хорошая, и вроде бы речь о помощи людям, но в соцсетях справедливороссов буквально разнесли за популизм.

«На старости лет теперь придётся себе ребёночка заделать», - иронично написала женщина.

«Предлагаю рассмотреть - за внесение популистских законов от трёх и более раз в течение года, дисквалифицировать партию или наказывать народным судом», - разумно предложил россиянин.

«Согласен! Дешевый популизм. Можно было просто всем всего и побольше предложить и пообещать», - отметил читатель.

«Одна известная партия никогда не пропустит такой закон. Дворцы, что ли ей продавать для того, чтобы все выплатить?» - в комментарии вновь звучит ирония.

«QR-код потребуется для получения?» - неожиданно пошутил студент.

«Классно! А деньги откуда возьмут?» - озвучен вопрос, который всех волнует.

«Ага, поэтому Думу жаба задавит, и законопроект не пройдёт», - уверен юрист.

«С таким же успехом можно также нужно внести законопроект о ежемесячной выплате на каждого члена семьи, в которой есть пенсионеры», - дискуссия завершилась ироничным постом.
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