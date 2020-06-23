Пресс-конференция Путина-2021. Какие вопросы попадут под запрет

Андрей Туманов, журналист:

– Путин в последние годы точно никаких вопросов не боится. Он почувствовал себя уже чем-то вроде дельфийского оракула. Что бы ни сказал, во всем будут искать тайный смысл и гениальную логику! А когда слов не хватает, можно ручку бросить!