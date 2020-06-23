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Пресс-конференция Путина-2021. Какие вопросы попадут под запрет

23 декабря пройдет ежегодная 17-я пресс-конференция президента. «Собеседник» выяснил, каких вопросов боится власть

Путин
Фото: life.ru

Послезавтра президент проведет ежегодную 17-ю пресс-конференцию в Манеже. Очно. Журналистов на неё впервые не аккредитовывали – 500 человек на это мероприятие выбрал Кремль. Каких вопросов боится власть? – «Собеседник» спросил известных россиян.

Андрей Колесников, журналист пресс-пула президента
Фото: cod52.ru
Главный журналист пресс-пула президента

Андрей Колесников, журналист пресс-пула президента:

– Мне самому интересно, по каким критериям они будут отбирать журналистов – от издания по корреспонденту и фотографу. Спрошу у Пескова и напишу об этом.

Максим Шевченко, депутат Госдумы:

– Кремль не боится вопросов. Его власть и легитимность не зависят от общества и народа. На любые вопросы Кремль ответит с долей цинизма и даже самоиронии. Кремль боится обострения конфликта правящих феодальных группировок. Поэтому, вслушиваясь в вопросы, Кремль пытается уловить проявления этого конфликта, и не стать инструментом этой войны, остаться в роли арбитра.

Дмитрий Потапенко, экономист:

– Кремль не боится никаких вопросов. Это просто показательное выступление. Владимир Владимирович стал достаточно прохладно относиться ко всем этим общениям с народом. Часа за 3-4 управится.

Андрей Туманов, журналист, посетивший 8 пресс-конференций президента
Фото: Личный архив
Журналист, посетивший 8 пресс-конференций президента

Андрей Туманов, журналист:

– Путин в последние годы точно никаких вопросов не боится. Он почувствовал себя уже чем-то вроде дельфийского оракула. Что бы ни сказал, во всем будут искать тайный смысл и гениальную логику! А когда слов не хватает, можно ручку бросить!

Вера Ганзя, экс-депутат Госдумы:

– После пенсионной реформы и выборов Кремль ничего не боится. Придут проверенные журналисты. Те из них, кто задаст неудобные вопросы, будут взяты на заметку. Смотреть будет неинтересно.

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