Пресс-конференция Путина-2021. Какие вопросы попадут под запрет
23 декабря пройдет ежегодная 17-я пресс-конференция президента. «Собеседник» выяснил, каких вопросов боится власть
Послезавтра президент проведет ежегодную 17-ю пресс-конференцию в Манеже. Очно. Журналистов на неё впервые не аккредитовывали – 500 человек на это мероприятие выбрал Кремль. Каких вопросов боится власть? – «Собеседник» спросил известных россиян.
Андрей Колесников, журналист пресс-пула президента:
– Мне самому интересно, по каким критериям они будут отбирать журналистов – от издания по корреспонденту и фотографу. Спрошу у Пескова и напишу об этом.
Максим Шевченко, депутат Госдумы:
– Кремль не боится вопросов. Его власть и легитимность не зависят от общества и народа. На любые вопросы Кремль ответит с долей цинизма и даже самоиронии. Кремль боится обострения конфликта правящих феодальных группировок. Поэтому, вслушиваясь в вопросы, Кремль пытается уловить проявления этого конфликта, и не стать инструментом этой войны, остаться в роли арбитра.
Дмитрий Потапенко, экономист:
– Кремль не боится никаких вопросов. Это просто показательное выступление. Владимир Владимирович стал достаточно прохладно относиться ко всем этим общениям с народом. Часа за 3-4 управится.
Андрей Туманов, журналист:
– Путин в последние годы точно никаких вопросов не боится. Он почувствовал себя уже чем-то вроде дельфийского оракула. Что бы ни сказал, во всем будут искать тайный смысл и гениальную логику! А когда слов не хватает, можно ручку бросить!
Вера Ганзя, экс-депутат Госдумы:
– После пенсионной реформы и выборов Кремль ничего не боится. Придут проверенные журналисты. Те из них, кто задаст неудобные вопросы, будут взяты на заметку. Смотреть будет неинтересно.