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Друг Владимир и товарищ Си. О чем шептались Путин с Цзиньпином

Политолог Леонид Радзиховский - о переговорах лидеров России и Китая

Фото: Global Look Press

-Владимир Путин поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином, но никто не знает, о чем, официального подробного коммюнике нет. В сущности, это пиаровская штука — большие дяди делают загадочный вид. Но никакой большой игры, как говорят на нашем телевидении, там нет и в помине. Ну о каких таких необыкновенных вещах могут договориться Путин и товарищ Си? О военном союзе? Нет. Потому что Китай никогда не заключает военные союзы. Да и Россия не стала бы, потому что в этом военном Союзе она была бы младшим партнером. В паре с Китаем Россия выглядит слабо, зачем это фиксировать?

Вся эта высокая гео-повестка высосана из пальца. Там же ничего нет. Когда без конца говорят про «угрозы национальной безопасности» - это все вранье чистой воды. Какие угрозы? Кто- то нападет на Россию, с ее ядерными ракетами? Кто этот сумасшедший? Или Россия на кого-то нападет? На кого, зачем? Полтора месяца идут вопли, что Россия собирается напасть на Украину, для чего? Никто не может ответить на этот простейший вопрос. Реальной военной угрозы не существует ни для России, ни для Китая, поэтому вся геополитка — это просто треп, за которым ничего не стоит. Военные союзы имеют смысл только когда одну из партнеров реально угрожают. Или если сами партнеры хотят на кого-то напасть. Тогда можно о чем-то договариваться, как это было с Антантой, например.

Что касается экономических отношений, Китай — главный внешнеторговый партнер России. Но для Китая Россия не является главным внешнеэкономическим партнером — Китай во много раз больше России. И переговоры для этого не нужны — торговля и так идет, Китай получает довольно дешевые российские нефть и газ, и это долговременные контракты, которые Россия всегда хочет.

Идеологическая близость? Ну да, есть такое. И Россия, и Китай любят ругать запад, говорить о том, какой он плохой, как он далек от высоких духовных ценностей — и наших, и китайских. Но с точки зрения гуманитарных отношений, для России главный партнер все равно Евросоюз, хоть ты тресни. Российская культура — европейская, а не азиатская.

Поэтому все эти потуги великой российско-китайской дружбы — это по большей части пиар. Просто мы должны изображать, что мы вместе с Китаем против Запада. Поэтому и пытаются разыгрывать «великие» комбинации во внешней политике вроде разговора с товарищем Си — настолько секретного, важного, что нельзя ни одного слова сообщить ни прессе, ни общественности. Но это все имитация.

Рубрика: Политика

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