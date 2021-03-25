C днем чекиста, и с "Первым отделом"

"Сегодня День работника органов государственной безопасности (в народе - День чекиста), профессиональный праздник наших «процессуальных оппонентов», -- написал защитник в своем телеграм-канале. - А ещё сегодня день рождения адвокатско-правозащитного проекта «Первый отдел», и это наш с коллегами большой подарок виновникам сегодняшнего «торжества»".

Как напоминает Иван Павлов*, первый отдел СУ ФСБ занимается делами о госизмене и шпионаже, первый отдел судов ведет по ним судопроизводство, а первый отдел госучреждений собственно создает гостайну, занимаясь засекречиванием документов.

" Нередко за закрытыми дверями кабинетов в первых отделах творится правовой произвол, - продолжает Павлов*. - Наш Первый отдел будет бороться за то, чтобы сотрудники всех первых отделов страны соблюдали закон, чтобы ваши права не нарушались."