C днем чекиста, и с "Первым отделом"
Адвокат Иван Павлов*, находящийся в эмиграции, поздравил сотрудников госбезопасности с профессиональным праздником, а граждан - с созданием нового адвокатского сообщества
"Сегодня День работника органов государственной безопасности (в народе - День чекиста), профессиональный праздник наших «процессуальных оппонентов», -- написал защитник в своем телеграм-канале. - А ещё сегодня день рождения адвокатско-правозащитного проекта «Первый отдел», и это наш с коллегами большой подарок виновникам сегодняшнего «торжества»".
Как напоминает Иван Павлов*, первый отдел СУ ФСБ занимается делами о госизмене и шпионаже, первый отдел судов ведет по ним судопроизводство, а первый отдел госучреждений собственно создает гостайну, занимаясь засекречиванием документов.
" Нередко за закрытыми дверями кабинетов в первых отделах творится правовой произвол, - продолжает Павлов*. - Наш Первый отдел будет бороться за то, чтобы сотрудники всех первых отделов страны соблюдали закон, чтобы ваши права не нарушались."
В последние годы фигурантами подобных дел становились зачастую люди, не имеющие прямого отношения к гостайне - от продавщиц и домохозяек до журналистов. Как раз из за дела журналиста Ивана Сафронова адвокат Иван Павлов вынужден был покинуть страну.
"Наш проект будет защищать тех, кто попал под каток уголовных дел, связанных с госбезопасностью, собирать и анализировать всю доступную информацию о закрытых процессах, придавать огласке дела, связанные с госизменой, гостайной и экстремизмом в тех нередких случаях, когда они политически мотивированны или служат одной лишь цели – улучшить статистику раскрываемости и обеспечить очередные награды, звания и продвижение по службе, -- пишет адвокат. - Люди должны знать о том беззаконии, которое творится за закрытыми дверями под завесой секретности".
Павлов сообщает, что "Первый отдел" -- открытое сообщество, в деятельности которого может принять участие каждый.
*признан властями РФ иноагентом