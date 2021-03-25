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C днем чекиста, и с "Первым отделом"

Адвокат Иван Павлов*, находящийся в эмиграции, поздравил сотрудников госбезопасности с профессиональным праздником, а граждан - с созданием нового адвокатского сообщества

Фото: Facebook

"Сегодня День работника органов государственной безопасности (в народе - День чекиста), профессиональный праздник наших «процессуальных оппонентов», -- написал защитник в своем телеграм-канале. - А ещё сегодня день рождения адвокатско-правозащитного проекта «Первый отдел», и это наш с коллегами большой подарок виновникам сегодняшнего «торжества»".

Как напоминает Иван Павлов*, первый отдел СУ ФСБ занимается делами о госизмене и шпионаже, первый отдел судов ведет по ним судопроизводство, а первый отдел госучреждений собственно создает гостайну, занимаясь засекречиванием документов.

" Нередко за закрытыми дверями кабинетов в первых отделах творится правовой произвол, - продолжает Павлов*. - Наш Первый отдел будет бороться за то, чтобы сотрудники всех первых отделов страны соблюдали закон, чтобы ваши права не нарушались."
Фото: ТГК "Канал собаки Павлова"

В последние годы фигурантами подобных дел становились зачастую люди, не имеющие прямого отношения к гостайне - от продавщиц и домохозяек до журналистов. Как раз из за дела журналиста Ивана Сафронова адвокат Иван Павлов вынужден был покинуть страну.

"Наш проект будет защищать тех, кто попал под каток уголовных дел, связанных с госбезопасностью, собирать и анализировать всю доступную информацию о закрытых процессах, придавать огласке дела, связанные с госизменой, гостайной и экстремизмом в тех нередких случаях, когда они политически мотивированны или служат одной лишь цели – улучшить статистику раскрываемости и обеспечить очередные награды, звания и продвижение по службе, -- пишет адвокат. - Люди должны знать о том беззаконии, которое творится за закрытыми дверями под завесой секретности".

Павлов сообщает, что "Первый отдел" -- открытое сообщество, в деятельности которого может принять участие каждый.

*признан властями РФ иноагентом

Рубрика: Политика

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