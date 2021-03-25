Злобные Снегурочки как представление власти о прекрасном

Что-то странное творится в умах руководителей на местах. Чудовищным образом меняется их представление о прекрасном. О котором мы можем судить по тому, как они украшают те места, где живут.

Вот вы помните статую Алёнки из Нововоронежа? Так вот, по сравнению со Снегурочкой, которая появилась недавно в Костроме, та Алёнка имеет внешность топ-модели. А костромская Снегурочка, предназначенная для того, чтобы светиться синим в темноте, на свету выглядит откровенно жутко. Она напоминает скелет не очень крупного, о весьма злобного и опасного десептикона. Создатели компьютерных игр могут смело рисовать с неё нежить. Местные жители жалуются в соцсетях, что Снегурочка пугает детей. Если б только их. Мы тоже слегка обомлели, когда увидели её фотографии.

Местные чиновники отнюдь не разделяют мнение жителей. Они не шарахаются от сказочного персонажа, а возмущенному населению советуют смотреть на Снегурочку только по ночам. Но проблема то в том, что ночью она выглядит не сильно лучше! Все та же хищная мордочка злобного пришельца в кокошнике – она никуда не девается!