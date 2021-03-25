Злобные Снегурочки как представление власти о прекрасном
На улицах российских городов не всегда и не все бывает прекрасно. А иногда власти собственными усилиями нагоняют жути. И при этом делают вид, что все в порядке. Возможно, они действительно так считают
Что-то странное творится в умах руководителей на местах. Чудовищным образом меняется их представление о прекрасном. О котором мы можем судить по тому, как они украшают те места, где живут.
Вот вы помните статую Алёнки из Нововоронежа? Так вот, по сравнению со Снегурочкой, которая появилась недавно в Костроме, та Алёнка имеет внешность топ-модели. А костромская Снегурочка, предназначенная для того, чтобы светиться синим в темноте, на свету выглядит откровенно жутко. Она напоминает скелет не очень крупного, о весьма злобного и опасного десептикона. Создатели компьютерных игр могут смело рисовать с неё нежить. Местные жители жалуются в соцсетях, что Снегурочка пугает детей. Если б только их. Мы тоже слегка обомлели, когда увидели её фотографии.
Местные чиновники отнюдь не разделяют мнение жителей. Они не шарахаются от сказочного персонажа, а возмущенному населению советуют смотреть на Снегурочку только по ночам. Но проблема то в том, что ночью она выглядит не сильно лучше! Все та же хищная мордочка злобного пришельца в кокошнике – она никуда не девается!
Нечто похожее произошло недавно в Якутском городе Алдан. Там установили снежных Снегурочку и Деда Мороза. И если Дед выглядел ещё довольно сносно – недостатки внешности с лихвой компенсировала борода, то, глядя на Снегурочку, можно было подумать, что она лет 40 назад ушла в запой и больше не вышла. Кроме того, её регулярно поколачивали собутыльники. Дети, видя это, плакали. Местные жаловались властям. Но тем Снегурка тоже показалась ничё такой. О вкусах, конечно, не спорят, но тут впору задуматься.
О представлениях о прекрасном мэра столицы уже ходят легенды, но совсем страхолюдные инсталляции, вызывающие возмущение жителей, он все-таки прячет подальше от людных мест. И это единственное, чего мы с вами можем добиться от этих чёртовых эстетов. Воспитывать в них хороший вкус бесполезно и поздно. Их надо просто гнать.