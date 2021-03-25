Сергей Обухов, КПРФ: Законопроект о QR-кодах может не дожить до второго чтения

- Почему, на ваш взгляд, правительство так стремится ввести именно куаркоды и даже в законопроекте подчёркивается, что справки о прививках вместо них не годятся?

– Просто товарищ Мишустин у нас – главный цифровизатор всея Руси, хотя этот титул у него пытается отбить Собянин. Законопроект не имеет никакого отношения ни к вакцинации, ни к охране здоровья. Напомню, что с 1 января 2022 года у нас начнёт собираться единая база данных по каждому человеку, соответствующий закон вступает в силу. И я думаю, что куаркодизация позволит собрать огромную базу данных на каждого гражданина. И все к этому уже готово.

- То есть, все это делается исключительно с целью слежки за гражданами?

- По сути дела, мы семимильными шагами движемся к электронному концлагерю в самых худших его проявлениях. Его первое проявление мы уже видели: социальные карты москвичей Сергей Семенович обнулил нажатием кнопки (весной 2020 года, во время локдауна - Ред.). И обнулил заодно федеральный закон о льготном проезде. Просто нажал кнопочку – и всё! Это я так забочусь о вашем здоровье. А тут, как в том ролике, который сейчас ходит по соцсетям: оформили куар-код, а потом – хотите купить икру, а какое вы имеете на это право? Ваши доходы вам не позволяют. Все очень печально.

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на пост о продолжении работы над законопроектом, получил десятки тысяч проклятий и требований не принимать его. Как думаете, на этот раз он прислушается?

- Думаю, общество не зря восстало против этого. И, если общественное возмущение продолжится и не будет стихать, возможно, этот законопроект не доживёт до второго чтения.