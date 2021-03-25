Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:15

«Россия ищет замену Путину»: в обществе гневно отреагировали на заявление Нарышкина по Навальному

Россияне достаточно неоднозначно отнеслись к словам главного разведчика страны, попутно припомнив все «достижения» российского правительства в последние годы.

Фото: Global Look Press

Разведки США и стран Евросоюза признают, что интерес жителей РФ к блогеру Алексею Навальному неуклонно понижается, и Запад уже ищет ему замену в качестве эмблемы российского протестного движения. Об этом заявил руководитель СВР Сергей Нарышкин.

«Сейчас в разведывательном сообществе США и государств Евросоюза вынуждены признавать, что интерес жителей к "берлинскому пациенту" неуклонно понижается. Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста», - сообщил Нарышкин.

Россияне достаточно неоднозначно отнеслись к словам главного разведчика страны, попутно припомнив все «достижения» российского правительства в последние годы.

«Борешься с коррупцией? Значит ты западный агент»;

«Навальный все еще виноват в росте цен на бензин и продукты?»;

«Дудь, Моргенштерн, Варламов или Сергей Белка не подойдут?»;

«А причем тут запад? Навального посадили за то, что он рассказывал, как воруют власть имущие. А западу выгодно, когда воруют и перекачивают им деньги»;

«Вот так, за правду сажают»;

«Навальный уже год сидит, почему русские не начали жить богато, как в Европе?»;

«Россия ищет замену Путину», - пишут россияне.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 17 часов назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Общество 14 минут назад

Вирусолог РАН заявил, что англичане искусственно создали омикрон-штамм

Происшествия 32 минуты назад

Блогер Литвин, ранее лишенный прав, прокатился на авто по ТЦ Одинцово. Видео

Общество 1 час назад

От неизвестного заболевания в Южном Судане умерли почти 100 человек. Роспотребнадзор рассказал, ждать ли вспышку в РФ

Общество 1 час назад

В России за сутки выявили 28 363 заболевших COVID-19

Общество 2 часа назад

«Для отвода глаз»: Как в шахтерском Белово отреагировали на задержание владельца шахты Листвяжной

Общество 2 часа назад

Космический зонд NASA впервые «прикоснулся» к Солнцу

Общество 3 часа назад

Дептранс Москвы: пробки перед Новым годом в вечерний час пик будут достигать 9-10 баллов

Общество 3 часа назад

Опрос: 14% россиян заявили, что никогда не пользовались интернетом

Общество 4 часа назад

Укравшая 23 млн рублей кассирша из Ачинска рассказала, куда дела деньги

Общество 4 часа назад

«Подвиги» потомков лётчика Валерия Чкалова

Общество 5 часов назад

Россияне переходят на бич-пакеты, задержан собственник шахты «Листвяжная»: главное к 15 декабря

Общество 6 часов назад

Психиатр рассказал, к каким нарушениям в мозге приводит постковидный синдром

Общество 13 часов назад

«Опять в доброго полицейского играет…» В сети оценили слова Путина о том, что QR-коды на транспорте не стоит вводить до Нового года

Общество 13 часов назад

Домашнее насилие дорого обошлось России. Дороже, чем кольца у Екатерины Мизулиной: новости к полуночи 14 декабря

Общество 14 часов назад

«Новая реальность – уходя из дома, ставим капканы»: в сети обсуждают проект приказа МВД о порядке проникновения в дома

Общество 14 часов назад

«Где логика? В ресторан нельзя, а в метро – всегда, пожалуйста»: в сети разносят законопроект о QR-кодах в общественных местах

Общество 14 часов назад

В Петербурге курьерша доставляла заказы вместе с годовалым ребенком, чтобы не оставлять его с пьющими родственниками

Общество 16 часов назад

Госдума добралась до подкастов: комитет по информполитике решил зарегулировать ещё одну сферу в интернете

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика