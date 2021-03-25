«Россия ищет замену Путину»: в обществе гневно отреагировали на заявление Нарышкина по Навальному
Россияне достаточно неоднозначно отнеслись к словам главного разведчика страны, попутно припомнив все «достижения» российского правительства в последние годы.
Разведки США и стран Евросоюза признают, что интерес жителей РФ к блогеру Алексею Навальному неуклонно понижается, и Запад уже ищет ему замену в качестве эмблемы российского протестного движения. Об этом заявил руководитель СВР Сергей Нарышкин.
«Сейчас в разведывательном сообществе США и государств Евросоюза вынуждены признавать, что интерес жителей к "берлинскому пациенту" неуклонно понижается. Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста», - сообщил Нарышкин.
Россияне достаточно неоднозначно отнеслись к словам главного разведчика страны, попутно припомнив все «достижения» российского правительства в последние годы.
«Борешься с коррупцией? Значит ты западный агент»;
«Навальный все еще виноват в росте цен на бензин и продукты?»;
«Дудь, Моргенштерн, Варламов или Сергей Белка не подойдут?»;
«А причем тут запад? Навального посадили за то, что он рассказывал, как воруют власть имущие. А западу выгодно, когда воруют и перекачивают им деньги»;
«Вот так, за правду сажают»;
«Навальный уже год сидит, почему русские не начали жить богато, как в Европе?»;
«Россия ищет замену Путину», - пишут россияне.