Борьба с Барби: депутат Бутина озаботилась куклами
Экс-сотрудница канала RT взялась за борьбу с проблемами государственного масштаба
Депутат нового созыва Госдумы Мария Бутина, как помнится, попала в кресло парламента не по результатам голосования (по числу голосов она проиграла), а по партийным спискам. Место ей уступил губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Теперь экс-сотрудница RT, ставшая политиком, отказалась от иностранных активов и занялась по-настоящему важными делами. Например, предложила ввести стандарты для производства детских кукол, о чем написала в своём телеграм-канале.
Вероятно, Бутину смутил мультикультурализм и другие прелести разнообразия, которые внедряются на производстве детских игрушек на Западе. Там представлены куклы разных рас, с разноцветными волосами и другими особенностями. К слову, ещё в 2011 году в Москве заммэра по соцполитике предлагала закупить в детские сады куклы с видимой инвалидностью, дабы воспитывать в детях толерантность к людям с особенностями здоровья.