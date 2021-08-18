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Борьба с Барби: депутат Бутина озаботилась куклами

Экс-сотрудница канала RT взялась за борьбу с проблемами государственного масштаба

Фото: Global Look Press, стоп-кадр YouTube «Barbie»

Мария Бутина

Депутат нового созыва Госдумы Мария Бутина, как помнится, попала в кресло парламента не по результатам голосования (по числу голосов она проиграла), а по партийным спискам. Место ей уступил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Теперь экс-сотрудница RT, ставшая политиком, отказалась от иностранных активов и занялась по-настоящему важными делами. Например, предложила ввести стандарты для производства детских кукол, о чем написала в своём телеграм-канале.

Вероятно, Бутину смутил мультикультурализм и другие прелести разнообразия, которые внедряются на производстве детских игрушек на Западе. Там представлены куклы разных рас, с разноцветными волосами и другими особенностями. К слову, ещё в 2011 году в Москве заммэра по соцполитике предлагала закупить в детские сады куклы с видимой инвалидностью, дабы воспитывать в детях толерантность к людям с особенностями здоровья.

Теги: #бутина

Рубрика: Политика

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