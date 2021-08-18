Борьба с Барби: депутат Бутина озаботилась куклами

Депутат нового созыва Госдумы Мария Бутина, как помнится, попала в кресло парламента не по результатам голосования (по числу голосов она проиграла), а по партийным спискам. Место ей уступил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Теперь экс-сотрудница RT, ставшая политиком, отказалась от иностранных активов и занялась по-настоящему важными делами. Например, предложила ввести стандарты для производства детских кукол, о чем написала в своём телеграм-канале.