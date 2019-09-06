Игры с фенолом: какие игрушки убивают наших детей?

«Садовод» — один из крупнейших рынков страны и Московской области, поговаривают, что он наследник легендарного «Черкизона». Сюда приезжают из разных городов и весей закупаться крупным и мелким опытом.

На рынке можно найти все: от животных и растений до свадебных нарядов и бытовой техники. Причем всё раза в два дешевле, чем в магазинах. Но если на бытовой технике сэкономить можно — на случай чего гарантийный талон в помощь, — то что будет, если сэкономить на игрушках?

Ладно, если ребенок один, а если семья многодетная и к каждому празднику приходится закупаться по полной? С этим на «Садоводе» проблем точно нет — павильонов с товарами для малышей хоть отбавляй. Почему на рынке игрушки в разы дешевле магазинных? Безопасны ли они для малышей и их родителей? Чтобы ответить на эти вопросы, «Собеседник» отправился на рынок «Садовод» и провел контрольную закупку.

«Хочешь съем» — новый способ проверки товара

За прилавками стоят по большой части гости из Средней Азии. Дабы преодолеть коммуникационный барьер, покупатели сами ищут, что им нужно, и потом уже предъявляют найденное продавцу.

Заходим в первый павильон. Легенда такая: мы волонтеры, приехали закупить игрушки для малышей из детского дома. Спрашиваем, могут ли дать чек, продавец напрягается и отрицательно качает головой. Идем в соседний павильон.

— Чек можете дать?

— Кассового нет, только такой, — протягивает парень лет 20 от роду листок с разноцветной надписью «Игрушки. Светящийся товар».

— Нам нужны куклы для девочек из детского дома. Посоветуйте, что сегодня популярно.

— «Лолы», — краток наш собеседник.

Смотрим на ценник — кукла Лол стоит 500 рублей, в сетевых магазинах за аналогичный товар придется отдать порядка двух тысяч.

Берем куклу Лол, Моти мягкое животное, кристалловую грязь — липкая штука очень привлекает малышей, это вещество в детских ручках может принимать любую форму, дополняем нашу корзину популярным шаром-лолом, внутри которого можно найти сюрприз, и не проходим мимо куклы Настеньки. За все отдали 1000 рублей.

— 300 рублей скинул, чтоб снова пришли, — заманивает продавец.

— Мы эти игрушки берем для малышей из детского дома. Нам бы понять, что они безопасны для детей, а то у вас в павильоне запах такой, что аж глаза слезятся, — пытаюсь вывести на эмоции продавца. — Эта кристалловая грязь воняет — ребенок если в рот ее потащит, что будет?

— Давайте я ее сейчас съем, а ты посмотри, отравлюсь или нет, — переходит на «ты» продавец. — У нас все покупают и никто не жалуется.

— Ну а сертификат какой-то на эти игрушки есть?

— Нет, я вам так говорю: у нас нормальный товар.

— А откуда эти игрушки привозят?

— Из Китая.

— А как же без сертификатов?

— Я вам уже сказал: не хотите — не берите, — отрезал продавец.

Особо опасны: поражают мозг и почки

Но мы всё-таки взяли — и отдали на экспертизу в ФБУ «Ростест-Москва». Результаты исследований пришли через неделю и шокировали нас. В трех из пяти образцов выявлено превышение индекса токсичности и суммы общих фенолов.

Что значат эти мудреные названия, нам объяснила Ольга Воронцова, начальник испытательного центра ФБУ «Ростест-Москва»:

— Вот например, кукла «Лол» — самый токсичный образец. Тут сумма общих фенолов превышена в 40 раз. В кукле «Настенька» — почти в 30. Объясняю: фенол — это вещество класса опасности 2, то есть высокоопасное (для понимания, 1 класс — это уже яды — прим. ред.), попадая на кожу, уже через несколько минут начинает действовать на ткани головного мозга. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать вялым, сонливым, появятся головные боли, головокружения. Будут местная реакция на коже в виде покраснения, зуда. Возможно развитие судорог, резкое затруднение дыхания. Эти игрушки произведены в Китае из вторичного переработанного сырья, там это разрешено, в нашей стране подобное запрещено.

Второй показатель, который мы изучали, индекс токсичности, показывает, насколько в целом игрушка не соответствует безопасным параметрам. Тестирование проводим следующим образом: игрушку измельчают и делают из нее водную вытяжку. Для этого ее ставят в термостат, и образец уходит в воду. Дальше в водную вытяжку добавляют сперматозоиды быка, благодаря которым определяем все токсичные вещества в образце. По данному показателю самая опасная — кристалловая грязь. Можно сказать, что эта грязь и кукла «Лол» — самые токсичные образцы.

— При контакте с небольшими дозами фенола могут появляться дерматиты, при накоплении этого вещества в организме может быть хроническое отравление с поражением почек, — оперирует медицинскими фактами врач-педиатр Алексей Нерушай. — При возникновении более серьезных осложнений, например при появлении желтухи, если ребенок перестал мочиться, появилась рвота бурой окраски или диарея с примесями крови, необходимо срочная госпитализация. Помните, что фенол можно обнаружить по характерному запаху гуаши, а также при использовании некачественных игрушек.

«Я купила 4-летней дочке куклу на рынке, стоила она примерно 300 рублей, — вспоминает свою историю Наталья Сергеева. — Куклу дочка стала брать с собой в постель. Буквально дня через три я заметила, что у нее на руках и туловище появилась красная сыпь, дочка стала раздражительной, вялой. Педиатр осмотрел и сказал, что это аллергия, только что ее провоцирует, не могли распознать: вроде бы в питании ничего особенного не меняли, в одежде — тоже. Назначили нам антигистаминные препараты, пропили их, а аллергия не прошла. Потом случайно забыли куклу на даче, и уже через пару дней сыпь побледнела. Так мы и обнаружили источник аллергии. А вот головные боли до сих пор случаются. Мы эту игрушку выбросили, а надо было на экспертизу отнести и в суд на этот рынок подать, чтоб других детей не травили».

Уничтожение партии опасных контрафактных игрушек

// фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Борис Чернышов, депутат ГД РФ:

— Факты, изложенные в статье, и результаты экспертизы игрушек — это серьезный повод для проверки рынка «Садовод». Надеюсь, что Роспотребнадзор и другие госструктуры отреагируют на эту статью. Но если посмотреть на ситуацию под другим углом — что такое «Садовод»? По сути бывший небезызвестный «Черкизон», где граждане из Средней Азии продают товары сомнительного качества. А менталитет наших людей каков — всегда ищут, где дешевле. Понятно, что цена на игрушки в сетевых магазин в разы больше, чем на рынках. А почему? Ритейлы проходят сертификацию в обязательном порядке, а на рынках свои «законы», товары туда попадают чаще всего из Китая, изготавливают эти игрушки из вторичного переработанного сырья, и вот поэтому мы видим, что на прилавках они стоят намного дешевле. Значит, кроме того, что есть явные нарушения на рынках, которые нужно более тщательно проверять, есть еще и фактор личной ответственности родителей. Взрослые сознательные люди должны думать о том, какие игрушки их малыш держит в руках и к каким последствиям для здоровья это может привести. Они экономят на тысячу-другую на покупке игрушек, а сколько потом потратят на лекарства и в какой степени подорвут здоровья малыша после игр с токсичными куклами и машинками.

Светлана Исаева, член Общественной палаты Московской области, член комиссии по делам семьи и детства:

— Продажа таких игрушек для детей является нарушением закона. Необходимо провести мониторинг, опрос среди родителей и информационную работу, так как наверняка многие покупают такие товары не только из-за низкой цены, но и по незнанию того, что они представляют опасность и могут вызывать тяжёлые отравления и аллергию. Такие игрушки попадают в детские учреждения, мы сталкивались с тем, что даже благотворители передают их. Проведя мониторинг, сможем выявить массовость этой проблемы и привлечь общественность и родительское сообщество для взаимодействия с властью.