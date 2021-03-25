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Путин: Украина до сих пор не вернула России зарубежные активы СССР, хотя РФ погасила её внешний долг

Внешний долг Украины был погашен Россией ещё в 2000-х годах

Фото: Global Look Press

В фильме ВГТРК «Россия. новейшая история» президент Владимир Путин посетовал на то, что Украина в числе некоторых других государств бывшего СССР до сих пор не вернула России зарубежную собственность союза. 

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчёте на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала»

, – цитирует слова Путина «Интерфакс». Президент заявил, что ещё в нулевых годах Россия погасила все долги перед Парижским и Лондонским клубами кредиторов. Этот факт укрепил суверенитет Украины.

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