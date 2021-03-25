Пятеро на одного. Почему на переговоры с Путиным Байден вышел с четырьмя советниками

В онлайн-встрече, которую провели Владимир Путин и Джозеф Байден, в глаза бросился перекос в количестве участников. С российской стороны на переговоры вышел только президент, а американцев представляла целая команда из пяти человек, включая президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

-В принципе, и сам Путин был несколько удивлен, что в кабинете Байдена при разговоре присутствовали еще четыре его советника, - прокомментировал "Собеседнику" политолог, доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Эксперт считает, что дело - в разнице характеров и систем.

- Путин — человек, который может все решать сам. У Байдена — другая ситуация, у него в администрации люди с разными взглядами. У госсекретаря Блинкена одна позиция, у министра обороны — другая. Хотя не вижу ничего плохого, если бы там со стороны Путина присутствовали Шойгу и Лавров, - считает Мирзаян.

Политолог не исключает, что неравенство могло нести и особый месседж как с одной, так и с другой стороны.

-Может, дело в разном позиционировании, - продолжает эксперт: - Москва позиционировала эту ситуацию как просто диалог двух президентов, а Вашингтон презентовал это чуть ли не как выставление комплексных условий России, для этого и нужен был госсекретарь. Если бы это была новая «Ялтинская конференция», хватило бы двух президентов.