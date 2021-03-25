Покончит ли теперь Путин с пытками и поисками иноагентов - прогноз эксперта

После встречи президента с правозашитниками, на которой речь шла о пытках, содержании в СИЗО больных людей, недовольстве введением QR-кодов, кампании по поиску иноагентов, появилась надежда на некую новую "оттепель".

-У нас есть опросы общественного мнения, которые говорят о том, что большая часть общества не приемлет пытки ни в каком виде. Путин должен формировать большинство и присоединяться к большинству. Он это и делает: если большинству не нравится QR-кодирование, то он говорит, что закон носит рамочный характер, и основные решения передаются регионам, - прокомментировал "Собеседнику" политолог Константин Калачев.

В части поисков иноагентов вряд ли что-то скоро кардинально поменяется, считает эксперт.

-Что же касается иноагентов — все остается по-прежнему. Ну будут теперь признавать иноагентами через суды, как сейчас это делает Минюст. Основное-то в риторике не поменяется: мы в любом случае - осажденная крепость, враг у ворот, а внутри крепости — иностранные агенты влияния, - уверен Калачев.

Политолог считает, что вводить термин "оттепель" рано.

-Я бы не назвал это оттепелью. Речь идет просто о прагматизме. Перегибы стали очевидны даже Путину. Куда ему деваться от видеосъемок пыток, как от этого отмахнуться? Или с теми же иноагентами — явно там перебор. Поэтому с перегибами будут бороться, но курс в целом останется прежним, - заключил эксперт.