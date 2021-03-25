Дума и буквы

На фасаде здания Госдумы на Охотном ряду каким-то невиданным образом поизносились буквы, с помощью которых любой желающий может узнать, что находится ровно перед Государственной Думой. Мы считаем, что буквы выглядят совершенно пристойно, но в Управлении делами президента уверены, что их нужно срочно заменить.

Судя по документам на портале госзакупок, дело серьёзное. Потому что, как там указано, «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Даже и не думали, что в Госдуме могут происходить столь ужасные вещи. Даже во времена Марычева, Шандыбина и Брынцалова было всякое, но до такого не доходило. Тем более не думали, что все это может быть как-то связано с буквами на фасаде. Ну, раз так, значит буквы действительно надо менять.

Право изготовить буквы из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 (очень жаль, что не 30ХГСА) досталось ИП Игорю Никуло. Согласно базе данных rusprоfile, основным видом деятельности бизнесмена является рекламно-агентская. Также предприниматель занимается изготовлением дамских сумок и шорно-седельных изделий, а ещё зарабатывает производством деревянной тары и изделий из бумаги и картона. В общем, человек он разносторонний, такому вполне можно доверить думские буквы совсем без конкурса. Некогда проводить конкурсы, когда из-за букв вот-вот случатся ЧС различного характера. А, поскольку это его первый опыт участия в госзакупках, он, несомненно, подойдёт к делу с большой ответственностью.

Всего букв будет, как нетрудно посчитать, 19. Стоимость контракта – около 1,5 млн рублей, так что каждая буква высотой 85 см обойдётся примерно в 78 500 рублей. То есть, примерно в 6,3 раза дешевле, чем один депутат Госдумы в месяц. А их там 450 и на пять лет. Очень надеемся, что новые буквы провисят не меньше предыдущих. ИП Игорь Никуло, не подведите!